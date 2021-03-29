O Espírito Santo deve viver o pico da terceira onda da Covid-19 durante esta semana e a próxima. A previsão foi dada pelo secretário Nésio Fernandes, durante uma transmissão on-line nesta segunda-feira (29). Ainda nos próximos dias, também deve ser registrada a maior média móvel de óbitos de toda a pandemia.
ES deve atingir pico da Covid-19 até a próxima semana, diz secretário
Segundo ele, a curva de casos do novo coronavírus segue em aceleração. "No último dia 22 de março, alcançamos o recorde de 2.848 casos observados, superando o anterior de 2.757 casos, registrado no dia 28 de dezembro", disse. "Esperamos que ao longo desta e da próxima semana, o Estado alcance um pico de crescimento", continuou.
"Nós vivemos uma situação extremamente crítica. A cada semana que passa, o Espírito Santo não estabiliza o comportamento da doença. O número de casos e de pessoas internadas continua crescendo"
De acordo com o secretário, outro recorde também deve ser alcançado nesta terça-feira (30) ou quarta-feira (31). "Entre amanhã e quarta-feira, a média móvel deve superar a maior média móvel de mais de um ano de pandemia. Isso nos sensibiliza", afirmou Nésio Fernandes. Nesta segunda-feira (29), o Estado bateu recorde de óbitos em um dia: foram 89 em apenas 24 horas.
Apesar da quarentena em todo o Estado, as restrições de circulação impostas aos capixabas ainda não foram suficientes para interromper a transmissão do novo coronavírus, devido à adesão menor que a necessária. O que, por sua vez, aumenta também o número de internações, tanto na rede pública, quanto na particular e filantrópica.
94,35%
dos leitos públicos de UTI estão ocupados nesta segunda-feira (29) no ES
"Estamos próximos da quantidade limítrofe da expansão de leitos. Pedidos para que o SUS (Sistema Único de Saúde) possa receber pacientes da rede privada também têm ocorrido com maior frequência que nas últimas semanas. A rede hospitalar capixaba encontra-se extremamente pressionada", revelou o secretário nesta segunda-feira (29).
A situação classificada como "extremamente crítica" acontece apesar da segunda fase de ampliação dos leitos. Para tentar evitar o colapso, o Governo Estadual pretende chegar a 900 vagas de UTI ainda nesta semana e já aumentou, no último sábado (27), o valor da diária paga por cada leito contratado.
"Cansamos de contar, todo dia, o número de óbitos por uma doença infectocontagiosa que pode ser evitada desde que cada pessoa compreenda o risco de contrair a doença e infectar uma pessoa querida"
Conforme antecipado por Nésio Fernandes, a expectativa é que a taxa de ocupação das UTIs permaneça sempre acima dos 90% durante abril e que só a partir de meados do próximo mês haja uma estabilização no número de casos do novo coronavírus no Estado – período que deve durar, pelo menos, três semanas.
"Na quarta e quinta semanas, podemos entrar na fase de recuperação da curva", afirmou. Porém, para que isso aconteça é preciso colaboração dos capixabas. Por isso, o secretário reforçou os pedidos. "Neste momento, o isolamento não é só para quem está doente. Só devemos sair se for extremamente essencial", finalizou.