ES deve atingir pico da Covid-19 até a próxima semana, diz secretário

"Nós vivemos uma situação extremamente crítica. A cada semana que passa, o Espírito Santo não estabiliza o comportamento da doença. O número de casos e de pessoas internadas continua crescendo"

"Cansamos de contar, todo dia, o número de óbitos por uma doença infectocontagiosa que pode ser evitada desde que cada pessoa compreenda o risco de contrair a doença e infectar uma pessoa querida"

Conforme antecipado por Nésio Fernandes, a expectativa é que a taxa de ocupação das UTIs permaneça sempre acima dos 90% durante abril e que só a partir de meados do próximo mês haja uma estabilização no número de casos do novo coronavírus no Estado – período que deve durar, pelo menos, três semanas.