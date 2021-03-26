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Pandemia

ES recebe décimo lote de doses de vacina para imunização de capixabas

O novo lote contém 79,9 mil doses, sendo 17,9 mil da farmacêutica Oxford e outras 62 mil doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan

Publicado em 26 de Março de 2021 às 20:21

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

26 mar 2021 às 20:21
Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças. tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Astrazeneca
Vacina contra Covid-19 de Oxford Crédito: Fernando Madeira
A décima remessa de doses de vacina contra o coronavírus chegou, na noite desta sexta-feira (26), ao Espírito Santo, para iniciar a  imunização do público de 65 a 69 anos. O décimo lote chegou de avião, em um voo de São Paulo para Vitória que pousou às 19h30 no aeroporto da Capital.
ES recebe décimo lote de doses de vacina para imunização de capixabas
O novo lote contém 79,9 mil doses, sendo  17,9 mil da farmacêutica Oxford e outras 62 mil doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan.
Do total, 51.529 doses serão encaminhadas aos municípios para atendimento de 35% do público com idade entre 65 e 69 anos. A estimativa de população no Estado com idade nesta faixa etária é de 147.257 mil pessoas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Além disso, a nova remessa deve completar 100% da aplicação da primeira dose em idosos de 70 a 74 anos e mais o quantitativo de 2% para trabalhadores da saúde, atendendo às diretrizes do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

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As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento, na Capital. A previsão é que a distribuição aos municípios da Região Metropolitana comece na manhã da próxima segunda-feira (29), bem como o envio às regionais de saúde Norte, Sul e Central.

PROFESSORES E POLICIAIS

O Espírito Santo vai antecipar a vacinação de profissionais da educação e da segurança pública utilizando as doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande na última quinta-feira (25). A aplicação começará em abril. 

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