O baixo isolamento social e também a presença da variante inglesa do vírus, mais infecciosa e letal, em circulação elevou o número de pessoas com o quadro grave da Covid-19 nos hospitais. A sobrecarga no setor da saúde do Espírito Santo pode ser medida pelo número de leitos de UTI ainda disponíveis: 32 para atender a pacientes de todo o Estado, sendo que o total disponibilizado pelo governo é de 823, até esta sexta-feira (26).
De 823 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 32 estão disponíveis
Os dados são da página do Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Em 24 horas, 46 pessoas foram internadas em Unidades de Tratamento Intensivo, elevando a pressão sobre sistema de saúde em relação ao dia anterior.
Percentualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 90,55% na quinta-feira (25), passou para 96,11% nesta sexta-feira, segundo os dados da Sesa.
A Região Metropolitana apresenta a maior taxa de leitos em utilização para Covid-19, com 97,83% e restando 12 vagas de tratamento intensivo. Em seguida, vem a Região Norte (95,45%), a Região Sul (91,79%) e a Região Central (91,30%), conforme indicado no Painel Ocupação de Leitos.
Ao todo, 17 hospitais com leitos públicos do ES já atingiram 100% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19. Já as 32 vagas desocupadas, estão distribuídas entre:
- HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - 2 vagas
- HOSPITAL GERAL DE LINHARES - 1 vaga
- HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 vagas
- CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 4 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL DR.JAYME SANTOS NEVES - 1 vaga
- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 1 vaga
- HOSPITAL SANTA MÔNICA - 3 vagas
- HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 1 vaga
- HOSPITAL VITÓRIA - 1 vaga
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 1 vaga
- HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 1 vaga
- HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 8 vagas
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - 2 vagas
MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS NO ES
Para tentar frear o avanço do coronavírus e um colapso do sistema de saúde do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou, durante pronunciamento nesta quinta-feira (25), medidas mais restritivas para o Estado. A quarentena foi prorrogada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, para diminuir a circulação de pessoas nas ruas.
Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:
- Comércio atacadista (exceção aos atacarejos;
- Lojas de material de construção;
- Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;
- Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
- Casas lotéricas;
- Atividades de pesca no mar.
O transporte coletivo também será suspenso em todo o Estado a partir de domingo (28) até o próximo dia 4. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).
Conforme anunciado por Casagrande, o Estado fará um esquema para realizar o transporte dos profissionais da saúde que trabalham nos hospitais públicos e privados, utilizando parte da frota atual do Transcol. Já os demais serviços essenciais – como hospitais particulares, mercados e farmácias – devem se organizar para fazer o transporte dos próprios trabalhadores.