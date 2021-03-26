Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe pacientes com Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. De 823 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 32 estão disponíveis

Os dados são da página do Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) . Em 24 horas, 46 pessoas foram internadas em Unidades de Tratamento Intensivo, elevando a pressão sobre sistema de saúde em relação ao dia anterior.

Percentualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 90,55% na quinta-feira (25), passou para 96,11% nesta sexta-feira, segundo os dados da Sesa.

Ao todo, 17 hospitais com leitos públicos do ES já atingiram 100% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19. Já as 32 vagas desocupadas, estão distribuídas entre:

HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - 2 vagas HOSPITAL GERAL DE LINHARES - 1 vaga HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 vagas CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 vagas

HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 4 vagas

HOSPITAL ESTADUAL DR.JAYME SANTOS NEVES - 1 vaga

HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 1 vaga HOSPITAL SANTA MÔNICA - 3 vagas HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 1 vaga HOSPITAL VITÓRIA - 1 vaga SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 1 vaga

HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 1 vaga HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 8 vagas SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - 2 vagas

MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS NO ES

Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista: