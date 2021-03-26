Coronavírus: ES registra 7.221 mortes e passa de 370 mil casos

Coronavírus segue desenvolvendo novas variantes pelo mundo Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.726 novos casos, chegando a 370.338 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 46.602. Serra aparece em segundo, com 45.605 confirmações da doença, seguido por Vitória (40.395) e Cariacica (28.272).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.142 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.083), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (26), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 344.348, sendo 1.675 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 262.743 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.