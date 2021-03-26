Serra proíbe uso de barracas e estacionamento de veículos nas praias

A Prefeitura da Serra decidiu, nesta sexta-feira (26), reavaliar as regras para o funcionamento de feiras livres e praias no município. A publicação também afeta os restaurantes, que só podem funcionar por delivery. A administração oficializou a proibição para o comércio de produtos e atividade de ambulantes na orla, além de impedir o estacionamento de veículos nas praias. Está liberado o funcionamento de feiras livres, desde que cumprindo regras como por exemplo o uso de máscara e distanciamento entre barracas de no mínimo 1,5 metro.
À Rádio CBN Vitória, o prefeito Sérgio Vidigal classificou a decisão como uma "readequação" após decretos publicados pelo governo estadual e disse que as medidas só terão êxito caso sejam adotadas pela população, principalmente na orla do município. O decreto municipal adota o que já foi divulgado pelo governador Renato Casagrande.
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Serra proíbe uso de cadeiras e barracas nas praias
Decreto municipal publicado em 26 de março de 2021
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As novas regras entraram em vigor nesta sexta, data da publicação, e têm validade até o domingo de Páscoa, 4 de abril, quando será encerrada a quarentena estabelecida pelo governo do Estado.
VEJA ABAIXO AS MEDIDAS
Restaurantes
Os restaurantes da Serra estão autorizados a funcionar somente por meio de delivery, acompanhando o decreto estadual. Clientes não podem consumir no interior dos estabelecimentos. É obrigatório que o estabelecimento informe, através de um cartaz, a proibição de ingresso no local.
Praias
De acordo com o decreto, fica proibido em qualquer horário o estacionamento de veículos na orla do município. Cadeiras, barracas e guarda-sóis não devem ser utilizados.
A comercialização de produtos, a prestação de serviços, a locação de bens e a atividade de ambulantes estão vetadas nas praias da Serra.
A atividade dos ambulantes também está proibida em praças e vias públicas.
Feiras livres
A distância entre as barracas dos feirantes deve ser de no mínimo 1,5 metro. Munícipes estão impedidos de consumir qualquer tipo de alimento no local. Por isso, os feirantes não devem disponibilizar cadeiras e mesas. Assim como acontece com restaurantes, os alimentos nas feiras livres devem ser ordenados e retirados, sem consumo no espaço reservado ao comércio.
É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para feirantes e clientes. Em caso de descumprimento das normas, a atividade do feirante pode ser suspensa.
APELO PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS
O Espírito Santo alcançou nesta sexta-feira os 96% de ocupação dos leitos UTI Covid. Essa é apenas uma das razões que fazem as administrações municipais endurecerem as regras contra a proliferação do novo coronavírus. O crescimento da média móvel de mortes também serve de alerta.
Segundo prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, este não é o momento ideal para os munícipes e turistas procurarem a orla do município. Ele disse ainda que "ficou feliz" ao saber da decisão do governador de suspender as viagens de ônibus Transcol por uma semana, a partir do domingo, dia 28. As linhas que atendem praias serão suspensas no sábado (27).
"Sabemos que não adianta tomar decisão se a população não colaborar. Fiquei feliz quando o governador antecipou a partir deste final de semana a suspensão do sistema Transcol. Como nossas praias têm um caráter popular, facilita a vinda das pessoas por meio dos coletivos. Queremos evitar aglomerações nesse momento"
Mais de 7 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no Espírito Santo. São mais de 365 mil casos registrados.