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Medidas mais restritivas

Decisão: todas as linhas do Transcol pararão de circular na Grande Vitória

Governador Renato Casagrande já tomou a decisão, que será anunciada logo mais, às 14h desta quinta-feira (25). Clima no governo é de decepção com a baixa adesão das pessoas à quarentena decretada no último dia 17

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:45

Públicado em 

25 mar 2021 às 13:45
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Agentes da Guarda Municipal abordam ônibus do sistema Transcol em Vitória
Agentes da Guarda Municipal abordam ônibus do sistema Transcol em Vitória Crédito: Jansen Lube/PMV
Por decisão do governador Renato Casagrande (PSB), em face do agravamento dos números de óbitos e internações por Covid-19 no Espírito Santo e da baixa adesão da população capixaba em geral às medidas de isolamento social determinadas pelo governo estadual na última quarta-feira (17), o governador decidiu suspender a circulação de todas as linhas do Transcol na Grande Vitória para  transporte público de passageiros. Profissionais da saúde do serviço público poderão utilizar os ônibus em deslocamento para o trabalho.
Por decreto estadual editado por Casagrande na última quarta-feira, o governo instituiu duas semanas de quarentena em todo o Espírito Santo, de 18 a 31 de março. As pessoas não estão proibidas de sair de casa em horário algum e dezenas de atividades consideradas essenciais estão autorizadas a funcionar. O acesso a praias, parques e praças públicas não está vedado, mas o governador e autoridades do Estado têm apelado insistentemente à consciência das pessoas para que evitem esses espaços públicos.
No entanto, as cenas de praias cheias registradas no último fim de semana foram consideradas a gota d'água no governo. O clima interno é de frustração com a baixa colaboração dos capixabas no cumprimento das recomendações. "Temos visto que, infelizmente, as pessoas não estão nem aí. As praias cheias neste fim de semana... Ele [Casagrande] vai restringir mais . O transporte público vai fechar", disse uma fonte do Palácio Anchieta. 
No início desta tarde, secretários de Estado tiveram reunião virtual com representantes das federações dos empresários, para antecipar as medidas. O clima predominante foi de colaboração. Às 17 horas, haverá nova reunião do governador com os prefeitos da Grande Vitória. Em pauta, ações conjuntas de fiscalização, nos municípios, das novas regras a serem anunciadas. 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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