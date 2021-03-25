Decisão: todas as linhas do Transcol pararão de circular na Grande Vitória

Agentes da Guarda Municipal abordam ônibus do sistema Transcol em Vitória Crédito: Jansen Lube/PMV

Por decisão do governador Renato Casagrande (PSB), em face do agravamento dos números de óbitos e internações por Covid-19 no Espírito Santo e da baixa adesão da população capixaba em geral às medidas de isolamento social determinadas pelo governo estadual na última quarta-feira (17), o governador decidiu suspender a circulação de todas as linhas do Transcol na Grande Vitória para transporte público de passageiros. Profissionais da saúde do serviço público poderão utilizar os ônibus em deslocamento para o trabalho.

Por decreto estadual editado por Casagrande na última quarta-feira, o governo instituiu duas semanas de quarentena em todo o Espírito Santo, de 18 a 31 de março. As pessoas não estão proibidas de sair de casa em horário algum e dezenas de atividades consideradas essenciais estão autorizadas a funcionar. O acesso a praias, parques e praças públicas não está vedado, mas o governador e autoridades do Estado têm apelado insistentemente à consciência das pessoas para que evitem esses espaços públicos.

No entanto, as cenas de praias cheias registradas no último fim de semana foram consideradas a gota d'água no governo. O clima interno é de frustração com a baixa colaboração dos capixabas no cumprimento das recomendações. "Temos visto que, infelizmente, as pessoas não estão nem aí. As praias cheias neste fim de semana... Ele [Casagrande] vai restringir mais . O transporte público vai fechar", disse uma fonte do Palácio Anchieta.