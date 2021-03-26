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Novas medidas

ES restringe e suspende linhas de ônibus que atendam praias neste sábado

Restrição se antecipa à suspensão total de circulação do transporte coletivo, que começa a valer a partir de domingo (28), no Espírito Santo

Publicado em 26 de Março de 2021 às 08:45

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 mar 2021 às 08:45
Protesto dos cobradores de ônibus do Sistema Transcol - Eles saíram da Praça de Jucutuquara e seguiram até o Palácio Anchieta, em Vitória
Governo vai restringir e suspender linhas de ônibus neste sábado que atendam praias  Crédito: Fernando Madeira
Dentre o aumento das medidas restritivas anunciadas pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento nesta quinta-feira (25), está a suspensão da circulação dos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais a partir do próximo domingo (28). No entanto, o governo do Estado anunciou que vai restringir e suspender linhas que atendam as praias já a partir deste sábado (27).
ES restringe e suspende linhas de ônibus que atendam praias neste sábado
A informação consta em edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta quinta-feira (26) e que já traz todas as regras de restrição atualizadas para a prorrogação da quarentena - até o dia 4 de março.
No fim do documento, estão as regras para o transporte público, avisando que o mesmo será suspenso a partir de domingo (28) nas linhas do Transcol, Municipais, Intermunicipal, Interestadual e Ferroviário, com exceção do Transcol e do transporte público coletivo municipal que funcionarão exclusivamente para o transporte de trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência que precisem dos serviços de saúde.
“Fica permitido o funcionamento do Transcol e do transporte público coletivo municipais para o transporte de trabalhadores da saúde e para o atendimento de pessoas com deficiência que necessitem de locomoção para serviços de saúde”, informa.
No entanto, logo após estas informações, consta a suspensão dos serviços de transporte público municipais destinados ao atendimento de praias neste sábado (27). De acordo com a publicação, a Ceturb deverá adotar medidas para a restrição das linhas neste dia.
  • Art. 16. Ficam suspensos os serviços de transporte público municipais destinados ao atendimento de praias no dia 27 de março de 2021. 
  • Art. 17. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB deverá adotar medidas para restringir as linhas que atendam as praias no dia 27 de março de 2021.
A reportagem questionou a Ceturb sobre como será feita a restrição, quantas e quais linhas serão suspensas. A matéria será atualizada assim que houver o retorno.

REGRAS SOBRE PRAIAS

No mesmo decreto, o governo pontuou a necessidade de que municípios adotem medidas para evitar a utilização de praias. Também se incluem na restrição rios, lagoas e cachoeiras. De acordo com o documento, deve ser proibido, nestes locais, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e o uso de cadeiras de praias, barracas de praia e guarda-sóis pelos munícipes.

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