Governo vai restringir e suspender linhas de ônibus neste sábado que atendam praias Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. ES restringe e suspende linhas de ônibus que atendam praias neste sábado

A informação consta em edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta quinta-feira (26) e que já traz todas as regras de restrição atualizadas para a prorrogação da quarentena - até o dia 4 de março.

No fim do documento, estão as regras para o transporte público, avisando que o mesmo será suspenso a partir de domingo (28) nas linhas do Transcol, Municipais, Intermunicipal, Interestadual e Ferroviário, com exceção do Transcol e do transporte público coletivo municipal que funcionarão exclusivamente para o transporte de trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência que precisem dos serviços de saúde.

“Fica permitido o funcionamento do Transcol e do transporte público coletivo municipais para o transporte de trabalhadores da saúde e para o atendimento de pessoas com deficiência que necessitem de locomoção para serviços de saúde”, informa.

No entanto, logo após estas informações, consta a suspensão dos serviços de transporte público municipais destinados ao atendimento de praias neste sábado (27). De acordo com a publicação, a Ceturb deverá adotar medidas para a restrição das linhas neste dia.

Art. 16. Ficam suspensos os serviços de transporte público municipais destinados ao atendimento de praias no dia 27 de março de 2021.

Art. 17. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB deverá adotar medidas para restringir as linhas que atendam as praias no dia 27 de março de 2021.

A reportagem questionou a Ceturb sobre como será feita a restrição, quantas e quais linhas serão suspensas. A matéria será atualizada assim que houver o retorno.

REGRAS SOBRE PRAIAS