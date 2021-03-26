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Quarentena: entenda os fatores que fizeram o governo ampliar restrições

Iniciada há uma semana, a quarentena seria encerrada no dia 31 de março, mas foi prorrogada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa

Publicado em 25 de Março de 2021 às 21:05

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 mar 2021 às 21:05
Primeiro dia de quarentena na avenida Expedito Garcia em Campo Grande, Cariacica
Primeiro dia de quarentena na avenida Expedito Garcia em Campo Grande, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A primeira semana da 'quarentena' de 14 dias determinada pelo governo do Estado para conter o avanço da Covid-19 foi marcada pelo recorde diário de mortes provocadas pela doença e o aumento da pressão hospitalar nas redes pública e privada.
Na terça-feira (23), o governo anunciou que 72 pessoas morreram em decorrência da doença no Estado em um intervalo de 24 horas — a maior quantidade de vidas perdidas de toda a pandemia. Até então, o recorde pertencia ao dia 22 de junho do ano passado, com 59 óbitos.

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Em pronunciamento nesta quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande anunciou a prorrogação da quarentena - que terminaria no dia 31 de março - para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, e determinou novas medidas restritivas para conter a cadeia de transmissão da doença. O chefe do Executivo explicou os fatores que o governo considerou para alterar as restrições.
"Os dados que nós temos tem que deixar todos os capixabas preocupados. Precisamos melhorar os indicadores. Ainda estamos atendendo a todos os pacientes em UTIs. Por que nós temos que avançar mais? A taxa de ocupação está se mantendo acima de 90% mesmo com a abertura de leitos praticamente todo dia "
Renato Casagrande  - Governador
De acordo com o Painel de Ocupação de Leitos, 90,55% das vagas de UTI exclusivas para atender pacientes com Covid-19 estão ocupadas nesta quinta-feira. No caso da enfermaria, a taxa é de 84,82%. 
Segundo Casagrande, no dia 1º de março, o sistema público estadual de saúde contava com 724 leitos de UTI disponíveis para atender os pacientes infectados com o vírus e abrigava 525 pacientes internados. Na quarta-feira (24), a estrutura de saúde contabilizava 819 leitos de UTI - 95 a mais que no início deste mês - e 750 internações.
O governador Renato Casagrande anunciou que serão mais 400 leitos de UTI e enfermaria em abril, passando de 2 mil leitos para atendimento exclusivo de Covid-19 até o final do próximo mês. Segundo ele, as Unidades de Pronto Atendimento estão no limite da capacidade de oferta de serviço de saúde à população.
"A pressão sobre o sistema de saúde é muito forte. É bom que a gente possa lembrar que a média de óbitos dos últimos 14 dias está crescente. Nós já estamos com 31 óbitos nos últimos 14 dias. Já tivemos 38 na primeira fase, e 28 na segunda fase e estamos na média móvel de 31 na terceira fase. Chegamos a 72 mortes em 24 horas nesta semana, atingindo pessoas de todas as idades. A variante do vírus está muito mais agressiva", ressalta Casagrande.

OS FATORES

VARIANTE MAIS AGRESSIVA

Um dos motivos que influenciaram no anúncio das novas medidas restritivas está relacionado à taxa de ocupação de leitos destinados à Covid-19. O governador Renato Casagrande informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI está se mantendo acima de 90% mesmo com a "abertura de leitos praticamente todo dia". Nesta quinta-feira (25), 90,55% das UTIs estavam em uso.
Na terça (23), o governo registrou o recorde de mortes na pandemia - 72 óbitos em 24 horas. Casagrande destacou que a pressão sobre o sistema de saúde tem sido forte. Segundo ele, a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias está crescente. "Já tivemos 38 na primeira fase, e 28 na segunda fase e estamos na média de 31 na terceira fase", enfatiza o governador Renato Casagrande.
A presença da variante B1.1.7. no Estado é um fator de preocupação para o governo estadual. A variante do SARS-Cov-2 original do Reino Unido é 90% mais infecciosa, 62% mais letal que as outras variantes já conhecidas e mais transmissível entre os jovens. 
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, é referência no atendimento de casos de Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

O QUE PODE OU NÃO FUNCIONAR

Segundo novo decreto que será publicado, entre os dias 28 de março e 4 de abril (ambos domingos), não poderão mais funcionar com atendimento presencial em nenhum dia ou horário:
  • Comércio atacadista, incluindo os atacarejos;
  • Lojas de material de construção;
  • Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;
  • Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
  • Casas lotéricas;
  • Atividades de pesca no mar.
No caso dos bancos, segundo o governo, eles poderão funcionar apenas para o pagamento de auxílios, seja do governo federal, estadual ou municipal. Todos os outros serviços ficam suspensos. 
Ainda considerados serviços essenciais, os supermercados, as padarias, farmácias e postos de gasolina (com exceção das lojas de conveniência), por exemplo, podem continuar abrindo as portas.
Foi retirada também a permissão para o atendimento presencial em concessionárias prestadoras de serviços públicos, que podem funcionar apenas com expediente interno. Também passam a ser proibida a realização de treinos por equipes profissionais de futebol.

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