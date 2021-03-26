Quarentena: entenda os fatores que fizeram o governo ampliar restrições

Primeiro dia de quarentena na avenida Expedito Garcia em Campo Grande, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

"Os dados que nós temos tem que deixar todos os capixabas preocupados. Precisamos melhorar os indicadores. Ainda estamos atendendo a todos os pacientes em UTIs. Por que nós temos que avançar mais? A taxa de ocupação está se mantendo acima de 90% mesmo com a abertura de leitos praticamente todo dia " Renato Casagrande - Governador

De acordo com o Painel de Ocupação de Leitos, 90,55% das vagas de UTI exclusivas para atender pacientes com Covid-19 estão ocupadas nesta quinta-feira. No caso da enfermaria, a taxa é de 84,82%.

Segundo Casagrande, no dia 1º de março, o sistema público estadual de saúde contava com 724 leitos de UTI disponíveis para atender os pacientes infectados com o vírus e abrigava 525 pacientes internados. Na quarta-feira (24), a estrutura de saúde contabilizava 819 leitos de UTI - 95 a mais que no início deste mês - e 750 internações.

O governador Renato Casagrande anunciou que serão mais 400 leitos de UTI e enfermaria em abril, passando de 2 mil leitos para atendimento exclusivo de Covid-19 até o final do próximo mês. Segundo ele, as Unidades de Pronto Atendimento estão no limite da capacidade de oferta de serviço de saúde à população.

"A pressão sobre o sistema de saúde é muito forte. É bom que a gente possa lembrar que a média de óbitos dos últimos 14 dias está crescente. Nós já estamos com 31 óbitos nos últimos 14 dias. Já tivemos 38 na primeira fase, e 28 na segunda fase e estamos na média móvel de 31 na terceira fase. Chegamos a 72 mortes em 24 horas nesta semana, atingindo pessoas de todas as idades. A variante do vírus está muito mais agressiva", ressalta Casagrande.

OS FATORES

VARIANTE MAIS AGRESSIVA Um dos motivos que influenciaram no anúncio das novas medidas restritivas está relacionado à taxa de ocupação de leitos destinados à Covid-19. O governador Renato Casagrande informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI está se mantendo acima de 90% mesmo com a "abertura de leitos praticamente todo dia". Nesta quinta-feira (25), 90,55% das UTIs estavam em uso. Na terça (23), o governo registrou o recorde de mortes na pandemia - 72 óbitos em 24 horas. Casagrande destacou que a pressão sobre o sistema de saúde tem sido forte. Segundo ele, a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias está crescente. "Já tivemos 38 na primeira fase, e 28 na segunda fase e estamos na média de 31 na terceira fase", enfatiza o governador Renato Casagrande. A presença da variante B1.1.7. no Estado é um fator de preocupação para o governo estadual. A variante do SARS-Cov-2 original do Reino Unido é 90% mais infecciosa, 62% mais letal que as outras variantes já conhecidas e mais transmissível entre os jovens.

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, é referência no atendimento de casos de Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

O QUE PODE OU NÃO FUNCIONAR

Segundo novo decreto que será publicado, entre os dias 28 de março e 4 de abril (ambos domingos), não poderão mais funcionar com atendimento presencial em nenhum dia ou horário:

Comércio atacadista, incluindo os atacarejos;

Lojas de material de construção;

Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;

Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);

Casas lotéricas;

Atividades de pesca no mar.

No caso dos bancos, segundo o governo, eles poderão funcionar apenas para o pagamento de auxílios, seja do governo federal, estadual ou municipal. Todos os outros serviços ficam suspensos.

Ainda considerados serviços essenciais, os supermercados, as padarias, farmácias e postos de gasolina (com exceção das lojas de conveniência), por exemplo, podem continuar abrindo as portas.