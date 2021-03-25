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Covid-19

Professores e policiais do ES vão ser vacinados a partir de 15 de abril

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento na tarde desta quinta-feira (25)

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:03

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 mar 2021 às 16:03
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste Crédito: Carlos Alberto Silva
Professores e policiais do ES vão ser vacinados a partir de 15 de abril
Os profissionais da educação e da segurança pública do Estado vão ser vacinados contra a Covid-19 a partir dia 15 de abril. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante um pronunciamento na tarde desta quinta-feira (25).
Na ocasião, o chefe do Executivo estadual prorrogou a quarentena, que terminaria no dia 31 de março, para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, e anunciou novas restrições para conter a cadeia de transmissão do novo coronavírus no Estado.
"Passaremos a vacinar profissionais da segurança pública e da educação que estiverem em atividade, na linha de frente do trabalho, com a reserva técnica de 5% dos lotes que chegarão a partir desta data. Começando pelos profissionais de mais idade"
Renato Casagrande  - Governador
Horas antes do pronunciamento do governador, a coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, informou, durante entrevista para A Gazeta, que o Estado seguiria o Plano Nacional de Vacinação e, por isso, não tinha previsão de vacinar os policiais e professores do Espírito Santo.
Questionada se a decisão ia beneficiar profissionais das redes pública e particular, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que "a inclusão dos públicos-alvo profissionais de segurança e professores será publicada em resolução produzida pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A reunião da comissão está prevista para acontecer na próxima semana".

NOVAS MEDIDAS

A partir do próximo domingo (28), setores que eram considerados essenciais perderão essa classificação e, portanto, não poderão mais abrir as portas, como o comércio atacadista, inclusive os atacarejos, das lojas de material de construção, dos bancos, entre outros.
Atualmente, o Estado está imunizando idosos com idades entre 70 e 74 anos, trabalhadores de saúde e comunidades quilombolas. Segundo o Painel de Vacinação, 235.850 mil pessoas já receberam a primeira dose no Espírito Santo.
Nesta quinta-feira (25), o Espírito Santo vai receber 17.900 doses da AstraZeneca/Oxford e 62 mil doses da Coronavac, totalizando 79.900 imunizantes. Com esse quantitativo, os idosos acima de 65 anos vão começar a receber a vacina.

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O QUE PODE OU NÃO FUNCIONAR

Segundo novo decreto que será publicado, entre os dias 28 de março e 4 de abril (ambos domingos), não poderão mais funcionar com atendimento presencial em nenhum dia ou horário:
  • Comércio atacadista, incluindo os atacarejos;
  • Lojas de material de construção;
  • Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;
  • Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
  • Casas lotéricas;
  • Atividades de pesca no mar.
No caso dos bancos, segundo o governo, eles poderão funcionar apenas para o pagamento de auxílios, seja do governo federal, estadual ou municipal. Todos os outros serviços ficam suspensos. 
Ainda considerados serviços essenciais, os supermercados, as padarias, farmácias e postos de gasolina (com exceção das lojas de conveniência), por exemplo, podem continuar abrindo as portas.
Foi retirada também a permissão para o atendimento presencial em concessionárias prestadoras de serviços públicos, que podem funcionar apenas com expediente interno. Também passam a ser proibida a realização de treinos por equipes profissionais de futebol.

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