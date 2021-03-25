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Mobilidade

Carros de aplicativo e táxi seguem liberados na quarentena no ES

Ônibus intermunicipais e interestaduais vão ser suspensos, mas os serviços de transporte individual serão mantidos em todo o Espírito Santo

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:39

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

25 mar 2021 às 16:39
Uber
Passageiros vão poder continuar a solicitar corridas em transporte por aplicativo para se deslocar Crédito: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil
Mesmo com as novas medidas restritivas anunciadas pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta quinta-feira (25), carros de aplicativo e táxis estão liberados em todo Estado até o final da quarentena, adiado para o dia 4 de abril. 
Aplicativos como Uber e 99 devem seguir funcionando normalmente, assim como os táxis. Com a suspensão do transporte coletivo intermunicipal e interestadual, os capixabas que precisarem poderão recorrer a uma dessas alternativas para se locomover. 
A alta demanda, no entanto, deve provocar um aumento nos preços, como foi visto durante a paralisação de rodoviários, por exemplo. Durante a última greve, uma corrida de Vila Velha até Serra custava quase R$ 100. 
As novas medidas foram anunciadas por Casagrande em um pronunciamento, nesta quinta-feira. O governador destacou que já se passaram oito dias desde o início da quarentena, que inicialmente duraria até o dia 31 de março, mas com a ocupação de leitos de UTI ainda em níveis preocupantes, o período de restrição se estenderá até o domingo de Páscoa (4).
"Os dados que nós temos têm que deixar todos os capixabas preocupados. Precisamos melhorar todos os indicadores. A taxa de ocupação está se mantendo acima dos 90%, mesmo com a abertura de leitos praticamente todos os dias", ponderou Casagrande.

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