Carros de aplicativo e táxi seguem liberados na quarentena no ES

Passageiros vão poder continuar a solicitar corridas em transporte por aplicativo para se deslocar Crédito: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Aplicativos como Uber e 99 devem seguir funcionando normalmente, assim como os táxis. Com a suspensão do transporte coletivo intermunicipal e interestadual, os capixabas que precisarem poderão recorrer a uma dessas alternativas para se locomover.

As novas medidas foram anunciadas por Casagrande em um pronunciamento, nesta quinta-feira. O governador destacou que já se passaram oito dias desde o início da quarentena, que inicialmente duraria até o dia 31 de março, mas com a ocupação de leitos de UTI ainda em níveis preocupantes, o período de restrição se estenderá até o domingo de Páscoa (4).