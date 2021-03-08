Com paralisação de rodoviários, preços de corrida via aplicativo disparam na Grande Vitória

Preços de aplicativo disparam na Grande Vitória com greve dos rodoviários Crédito: Reprodução

Para ir de Vila Velha à Serra, por exemplo, o preço de uma corrida normal se aproxima dos R$100, conforme simulações feitas pela reportagem de A Gazeta em um percurso que vai do Terminal de Itaparica ao Terminal de Laranjeiras. Já a corrida da categoria com carros de melhor qualidade, o valor supera os R$ 160.

Muita gente tentou trocar o ônibus pelo carro de aplicativo, mas se assustou com os preços e desistiu. "A falta de ônibus deixou a população a pé e a gente está pagando pelo preço sendo que não temos culpa. Não dá pra usar aplicativo também por causa do valor", lamentou a diarista Eliana Lira, que mora em Vila Velha e tenta ir para Jardim Camburi, em Vitória.

A diarista Eliana Lira, que mora em Vila Velha e tentou ir para Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

SECRETÁRIO CRITICA PARALISAÇÃO

O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) protesta contra a retirada dos rodoviários de dentro dos ônibus. Esses profissionais foram afastados de suas funções em maio de 2020 por causa da pandemia de coronavírus.

Segundo o Governo do Estado, mesmo afastada, a categoria recebe integralmente seu salário. Os ônibus do sistema Transcol e os coletivo municipais de Vitóriavaceitam apenas o cartão GV como forma de pagamento.

"É um absurdo essa atitude do sindicato. É uma ação imprudente, desnecessária, fora de propósito, trazendo mais transtornos para a população em um momento de pandemia, em um momento pós chuvas em que o trabalhador precisa chegar ao trabalho, em que o lojista precisa chegar onde tivemos problema com a chuva. Forçar a volta desses trabalhadores, que estão recebendo 100% dos seus salários para ficar em casa, é um absurdo. Vamos tomar todas as medidas possíveis. O Sindicato está descumprindo pelo menos 12 liminares judiciais do TRT", comentou Damasceno.

Ônibus lotados e pontos cheios nesta segunda

Segundo o secretário, o Governo do Estado discute a volta dos cobradores, mas em um "novo formato". "Estamos há cinco reuniões negociando a volta dos cobradores no pós-pandemia no novo formato, mordenizado, para que a gente possa adequar esse trabalho novamente ao Transcol", relatou.

Desde 3h da manhã, os ônibus convencionais não estão circulando na Grande Vitória. O Sindicato está liberando os coletivos com ar-condicionado porque esses veículos já circulavam sem cobrador desde antes da pandemia.