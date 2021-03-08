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Grande Vitória

Secretário de Mobilidade critica paralisação de rodoviários: "Imprudente e desnecessária"

O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) protesta contra a retirada dos rodoviários de dentro dos ônibus. Esses profissionais foram afastados de suas funções em maio de 2020 por causa da pandemia de coronavírus

Publicado em 08 de Março de 2021 às 09:24

Publicado em 

08 mar 2021 às 09:24
O secretário Fábio Damasceno criticou a paralisação dos rodoviários
O secretário Fábio Damasceno criticou a paralisação dos rodoviários Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, criticou a paralisação dos rodoviários que deixa a Grande Vitória praticamente sem ônibus na manhã desta segunda-feira (08). Damasceno disse, em entrevista à TV Gazeta, que o movimento "é uma ação imprudente, desnecessária e fora de propósito", e que traz ainda mais transtornos para a população capixaba.
O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) protesta contra a retirada dos rodoviários de dentro dos ônibus. Esses profissionais foram afastados de suas funções em maio de 2020 por causa da pandemia de coronavírus.
Segundo o Governo do Estado, mesmo afastada, a categoria recebe integralmente seu salário. Os ônibus do sistema Transcol e os coletivos municipais de Vitória aceitam apenas o cartão GV como forma de pagamento.
"É um absurdo essa atitude do sindicato. É uma ação imprudente, desnecessária, fora de propósito, trazendo mais transtornos para a população em um momento de pandemia, em um momento pós-chuvas em que o trabalhador precisa chegar ao trabalho, em que o lojista precisa chegar onde tivemos problema com a chuva. Forçar a volta desses trabalhadores, que estão recebendo 100% dos seus salários para ficar em casa, é um absurdo. Vamos tomar todas as medidas possíveis. O Sindicato está descumprindo pelo menos 12 liminares judiciais do TRT", comentou Damasceno

Paralisação dos rodoviários na Grande Vitória

Segundo o secretário, o Governo do Estado discute a volta dos cobradores, mas em um "novo formato". "Estamos há cinco reuniões negociando a volta dos cobradores no pós-pandemia no novo formato, mordenizado, para que a gente possa adequar esse trabalho novamente ao Transcol", relatou.
Desde as 3h da madrugada, os ônibus convencionais não estão circulando na Grande Vitória. O Sindicato está liberando apenas os coletivos com ar-condicionado porque esses veículos já circulavam sem cobrador desde antes da pandemia.
No início de 2021, os rodoviários também fizeram uma manifestação parecida, bloqueando garagens e terminais.

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