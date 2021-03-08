Secretário de Mobilidade critica paralisação de rodoviários: "Imprudente e desnecessária"

O secretário Fábio Damasceno criticou a paralisação dos rodoviários Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta, que o movimento "é uma ação imprudente, desnecessária e fora de propósito", e que traz ainda mais transtornos para a população capixaba. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, criticou a paralisação dos rodoviários que deixa a Grande Vitória praticamente sem ônibus na manhã desta segunda-feira (08). Damasceno disse, em entrevista à, que o movimento "é uma ação imprudente, desnecessária e fora de propósito", e que traz ainda mais transtornos para a população capixaba.

O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) protesta contra a retirada dos rodoviários de dentro dos ônibus. Esses profissionais foram afastados de suas funções em maio de 2020 por causa da pandemia de coronavírus

Segundo o Governo do Estado, mesmo afastada, a categoria recebe integralmente seu salário. Os ônibus do sistema Transcol e os coletivos municipais de Vitória aceitam apenas o cartão GV como forma de pagamento.

"É um absurdo essa atitude do sindicato. É uma ação imprudente, desnecessária, fora de propósito, trazendo mais transtornos para a população em um momento de pandemia, em um momento pós-chuvas em que o trabalhador precisa chegar ao trabalho, em que o lojista precisa chegar onde tivemos problema com a chuva. Forçar a volta desses trabalhadores, que estão recebendo 100% dos seus salários para ficar em casa, é um absurdo. Vamos tomar todas as medidas possíveis. O Sindicato está descumprindo pelo menos 12 liminares judiciais do TRT", comentou Damasceno

Paralisação dos rodoviários na Grande Vitória

Segundo o secretário, o Governo do Estado discute a volta dos cobradores, mas em um "novo formato". "Estamos há cinco reuniões negociando a volta dos cobradores no pós-pandemia no novo formato, mordenizado, para que a gente possa adequar esse trabalho novamente ao Transcol", relatou.

Desde as 3h da madrugada, os ônibus convencionais não estão circulando na Grande Vitória. O Sindicato está liberando apenas os coletivos com ar-condicionado porque esses veículos já circulavam sem cobrador desde antes da pandemia.