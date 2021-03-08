Rodoviários fazem paralisação na Grande Vitória pela volta de cobradores

Paralisação afeta circulação de ônibus na Grande Vitória Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários

Um movimento dos rodoviários bloqueia as garagens das empresas de ônibus que operam os sistemas Transcol e municipal de Vitória, na manhã desta segunda-feira (08). O protesto deixa a população da Grande Vitória praticamente sem ônibus, já que apenas circulam os coletivos com ar-condicionado.

O Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) protesta contra a retirada dos cobradores de dentro dos ônibus, afastados de suas funções pelo Governo do Estado desde maio de 2020. Desde o fim de 2020, esse afastamento está atrelado à duração da pandemia de coronavírus.

Desde as 3h da madrugada, os ônibus convencionais não estão circulando na Grande Vitória. O Sindicato está liberando apenas os coletivos com ar-condicionado porque esses veículos já circulavam sem cobrador desde antes da pandemia.

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"É uma manifestação reivindicando a volta do cobradores. Se os cobradores voltarem para seus postos de trabalho, os ônibus circulam normalmente. Queremos voltar a trabalhar. A paralisação vai continuar até essa situação se resolver", contou um cobrador que atua no Transcol.

A manifestação deixa pontos de ônibus e terminais cheios na Grande Vitória. "Não sabia da manifestação. Fui informada agora quando cheguei no ponto. Atrapalha bastante a vida do trabalhador porque a gente demora para chegar no trabalho e fica esse caos", reclamou a passageira Jussara dos Santos.

Uma outra passageira, identificada como Geni, também disse à TV Gazeta, que perdeu uma consulta médica por falta de transporte público. "Fiquei sabendo agora (da paralisação). Vou voltar para casa. Tinha médico às 10h na Reta da Penha em Vitória, uma consulta que eu estava esperando havia três meses", contou.

Paralisação dos rodoviários na Grande Vitória

Um dos representantes do sindicato, Marcos Moreira, disse em entrevista à TV Gazeta que a categoria vai manter a paralisação até a volta dos cobradores. "Estão alegando que só o cobrador pode transmitir o vírus. Shoppings, comércios e até casas de shows estão aceitando dinheiro como forma de pagamento", argumentou o sindicalista, numa referência à circulação de dinheiro e contato permanente entre passageiro e cobrador, o que aumentaria o risco de contaminação.

No início de 2021, os rodoviários também fizeram uma manifestação parecida, bloqueando garagens e terminais do sistema Transcol.

O QUE DIZ O GOVERNO

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) afirmaram, em nota, que a suspensão da atividade do cobrador no interior nos ônibus do sistema de Transporte Público da Região Metropolitana da Grande Vitória (Sistema Transcol) permanece enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública em virtude da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, declarado pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Covid-19

Após a reunião realizada com a Secretaria Estadual de Saúde/Vigilância Sanitária quando foi discutido o agravamento da pandemia no país e no Estado do Espírito Santo, foi orientado que não seja autorizado, neste momento, o retorno da atividade dos cobradores no interior dos ônibus.

Desta forma, as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus implementadas, entre elas a utilização obrigatória do CartãoGV pelos usuários do sistema de transporte; e suspensão da atividade do cobrador no interior dos coletivos permanecem enquanto durar o Estado de Calamidade Pública no Estado.

"A Semobi informa ainda que já vem discutindo e está finalizando o plano de retorno dos cobradores às atividades para ser posto em prática quando for encerrado o estado de calamidade e /ou estiver em consonâncias com às autoridades de saúde. Em relação a esse plano, a Semobi adianta que o pagamento em dinheiro no interior dos coletivos permanecerá suspenso, mesmo depois do retorno dos cobradores às suas atividades. Os cobradores também devem retornar às suas atividades a bordo apenas em horários pré-determinados, como os de pico, para auxiliar na comercialização de créditos do CartãoGV via pagamento com cartão de crédito ou débito", disseram os órgãos.

A Semobi e a Ceturb destacaram que todos os profissionais afastados estão recebendo integralmente seus salários. "Ao promover o movimento de paralisação de transporte coletivo neste momento, a Semobi entende que isso somente põe em risco a saúde de trabalhadores e de passageiros do Sistema, além de gerar transtornos para diversos segmentos econômicos, sociais e à própria saúde pública. Além disso, o movimento também descumpre decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho que impede qualquer movimento de paralisação do transporte público na Região Metropolitana da Grande Vitória", comentaram.