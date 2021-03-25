Supermercados no ES ficam lotados e alertam que não é preciso fazer estoque

Filas nos caixas de supermercado na Grande Vitória Crédito: Foto do internauta

Em algumas unidades, clientes relataram filas enormes nos caixas e para entrada nas lojas. Do lado de fora, também foi possível observar filas de carros para entrar nos estacionamentos. Os empresários do setor, no entanto, alertam que essa corrida às compras não é necessária.

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) confirmou que houve crescimento no número de clientes nas lojas após o fim da tarde. O presidente da entidade, Fábio Dalvi, garantiu que não há risco de desabastecimento e destacou que não há necessidade de fazer estoque de produtos em casa.

"Os estoques das empresas estão em níveis normais e o abastecimento de produtos essenciais ocorrerá normalmente no período. Os supermercados seguem cumprindo todos os protocolos de segurança e controle de pessoas. Também não há iniciativa para lockdown no Estado", alertou.

Carros aguardam para entrar em estacionamento de supermercado em Vitória Crédito: Ariel Graceli/Foto do internauta

O empresário Wiliam Carone Junior, diretor do Grupo Carone, fez o mesmo alerta. Ele aponta que não há necessidade de estocar produtos já que os estabelecimentos do setor continuarão abertos mesmo durante a semana de restrições mais duras da quarentena, entre 28 de março e 4 de abril.

"O supermercado vai continuar aberto normal. Não tem o menor risco de desabastecimento. Temos muito estoque, e o fornecedor não tem risco de deixar gente em falta. Não há motivo para as pessoas acharem que precisam estocar mercadoria em casa", apontou.

Fila de clientes para entrar em supermercado em Vitória Crédito: Ariel Graceli/Foto do internauta

Segundo as regras estabelecidas pelo governo, supermercados, minimercados e hortifrútis são atividades essenciais. Isso significa que eles podem abrir normalmente, com exceção dos domingos e feriados.