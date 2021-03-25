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Após anúncio do governo

Supermercados no ES ficam lotados e alertam que não é preciso fazer estoque

Estabelecimentos registraram longas filas nos caixas e para entrar nas lojas. Representantes do setor ressaltam que unidades funcionarão normalmente e que não há risco de desabastecimento

Publicado em 25 de Março de 2021 às 20:35

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

25 mar 2021 às 20:35
Filas nos caixas de supermercado na Grande Vitória
Filas nos caixas de supermercado na Grande Vitória Crédito: Foto do internauta
Poucas horas depois do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ter anunciado a ampliação do tempo da quarentena contra o coronavírus até o dia 4 de abril e o aumento das restrições a circulação, os supermercados da Grande Vitória registraram um repentino aumento no movimento.
Em algumas unidades, clientes relataram filas enormes nos caixas e para entrada nas lojas. Do lado de fora, também foi possível observar filas de carros para entrar nos estacionamentos. Os empresários do setor, no entanto, alertam que essa corrida às compras não é necessária.

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A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) confirmou que houve crescimento no número de clientes nas lojas após o fim da tarde. O presidente da entidade, Fábio Dalvi, garantiu que não há risco de desabastecimento e destacou que não há necessidade de fazer estoque de produtos em casa.
"Os estoques das empresas estão em níveis normais e o abastecimento de produtos essenciais ocorrerá normalmente no período. Os supermercados seguem cumprindo todos os protocolos de segurança e controle de pessoas. Também não há iniciativa para lockdown no Estado", alertou.
Carros aguardam para entrar em estacionamento de supermercado em Vitória
Carros aguardam para entrar em estacionamento de supermercado em Vitória Crédito: Ariel Graceli/Foto do internauta
O empresário Wiliam Carone Junior, diretor do Grupo Carone, fez o mesmo alerta. Ele aponta que não há necessidade de estocar produtos já que os estabelecimentos do setor continuarão abertos mesmo durante a semana de restrições mais duras da quarentena, entre 28 de março e 4 de abril.
"O supermercado vai continuar aberto normal. Não tem o menor risco de desabastecimento. Temos muito estoque, e o fornecedor não tem risco de deixar gente em falta. Não há motivo para as pessoas acharem que precisam estocar mercadoria em casa", apontou.
Falta editar Carol
Fila de clientes para entrar em supermercado em Vitória Crédito: Ariel Graceli/Foto do internauta
Segundo as regras estabelecidas pelo governo, supermercados, minimercados e hortifrútis são atividades essenciais. Isso significa que eles podem abrir normalmente, com exceção dos domingos e feriados.
O que não será permitido a partir da próxima semana é o funcionamento dos estabelecimentos comerciais varejistas. Ainda assim, os atacarejos, que vendem principalmente gêneros alimentícios, não se encaixam nessa regra e poderão seguir abertos.

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