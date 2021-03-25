Veja as atividades que vão poder continuar em funcionamento no ES

Açougue em supermercado Crédito: Fernando Madeira

Correção O governo publicou um novo decreto na noite desta sexta-feira (26) retirando a proibição de supermercados, padarias e lojas de alimentos abrirem aos feriados. Também voltou a incluir oficinas mecânicas como serviços essenciais. O texto foi corrigido.

Com o agravamento da pandemia e o aumento das restrições anunciadas pelo governador Renato Casagrande durante a pandemia, que foi estendida até o dia 4 de abril (domingo de Páscoa), mesmo serviços considerados essenciais terão mais limitações a partir do próximo domingo (28).

É o caso dos serviços de assistência a saúde, em que será permitido o funcionamento somente de hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas. As unidades básicas de saúde, onde acontece a campanha de vacinação contra a Covid-19, seguirão normalmente.



Já os hotéis, pousadas e afins, que tinham sido autorizados a abrir com 50% da ocupação, terão a capacidade limitada a 30% dos quartos.

O comércio de mercadorias no atacado também ficará proibido. Já os atacarejos, como atuam predominantemente na venda de alimentos, podem funcionar, assim como os supermercados.



Os bancos e lotéricas deixaram de integrar a lista de atividades essenciais, porém, poderão abrir ao público para o pagamento de benefícios emergenciais, sejam eles de âmbito federal, estadual ou municipal.

VEJA O QUE É ESSENCIAL E PODE FUNCIONAR ENTRE OS DIAS 28 DE MARÇO E 4 DE ABRIL

Comércio - apenas no varejo

Supermercados e hipermercados (não pode abrir aos domingos);

Minimercados (não pode abrir aos domingos);

Hortifrútis (não pode abrir aos domingos);

Farmácia (poderá abrir todos os dias);

Padaria e lojas de produtos alimentícios (não pode abrir aos domingos);

Postos de combustíveis (podem funcionar todos os dias, exceto as lojas de conveniência que estão proibidas de funcionar).

Serviços

Assistência à saúde (apenas hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas)

Cuidado com animais

Data center



Telecomunicações

Transmissão de energia



Autopeças e oficinas mecânicas

Serviços funerários

Serviços postais

Atividades de jornalismo

Distribuição de água

Limpeza urbana

Hotéis e pousadas (com ocupação de até 30% de sua capacidade)

Locação de veículos

Indústria

Fábricas e usinas

Construção civil

Agronegócio pode funcionar, com exceção da atividade pesqueira no mar



O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÃO

Restaurantes, lanchonetes e bares poderão funcionar com delivery. Fica proibido o serviço de drive-thru e take away (retire e leve) e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada.

O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR