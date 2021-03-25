Bastidores: tropa de choque apoiou Casagrande contra "negacionistas"

Casagrande anuncia o endurecimento da quarentena no ES Crédito: Secom/ES

O governo apostou tanto no pronunciamento de Casagrande (PSB) na tarde desta quinta-feira (25) que, em mensagens internas disparadas pelo WhatsApp, exortou integrantes da equipe e aliados, na prática, uma tropa de choque, para estabelecer uma verdadeira força-tarefa contra os críticos das medidas de ampliação da quarentena: "Pessoal, nosso governador Casagrande vai anunciar novas medidas de proteção contra a Covid-19, daqui a pouco, e os negacionistas já estão organizados, enviando fake news e se preparando para atacar durante a live”.

“CONTRA OS ATAQUES”

E em letras garrafais e em negrito, alertava: “Nós sabemos que a economia a gente recupera, mas as vidas, não. Também precisamos nos organizar”. E o apelo continuou: “Vamos apoiar nosso Governador ao vivo, contra esses ataques, que não são fáceis, para que ele tenha força para não recuar na missão de nos proteger”.

VIRALIZOU

No WhatsApp, a mensagem contra os “negacionistas” estava indicada como “encaminhada com frequência”. O que significa que foi disparada com força total.

NÃO, É REAL

CAMPEÃO DE AUDIÊNCIA

Mais de 30 mil pessoas chegaram a acompanhar a coletiva do governador somente no YouTube. No Facebook, em torno de 10 mil. E, no Instagram, pelo menos outros 9 mil.

CAMPEÃO DE AUDIÊNCIA 2

Os grupos de WhatsApp bombaram procurando o resumo das restrições anunciadas pelo governo do Estado. De escolas a condomínios, todos queriam ler o que foi dito pelo governador.

MELHOROU O SOM

O pronunciamento de Casagrande conseguiu ter um som melhor do que nas outras ocasiões. Desta vez, ele usou microfone de lapela.

QUASE ZEN

Casagrande esteve mais tranquilo nesta quinta do que na semana passada.

É MAIS EM CIMA

Gente, não precisa correr, os supermercados continuarão abertos. E não precisa estocar papel higiênico: o coronavírus ataca as vias aéreas, tá?

OREMOS

A situação das igrejas não foi citada ao longo do anúncio das medidas de aumento de restrição da quarentena. Portanto, continuarão abertas.

A CAUSA DE TUDO

Enquanto o governador discursava, o painel de ocupação de leitos apontava 90,55% de UTIs com pacientes em tratamento da Covid-19 no ES.

E A ETIQUETA?

No Twitter, as opiniões se dividiram sobre as medidas anunciadas pelo governador. Uns manifestaram apoio e outros reclamaram. Aliás, mais que reclamaram: xingaram mesmo.

SINAIS

Tem gente que jura que após a fala de Casagrande, tocou na Rádio Espírito Santo (do governo) a música "O Rei do Gado", da banda Orquestra da Terra, tema da novela de nome homônimo, que teve Antônio Fagundes como protagonista.

DEUS ESTÁ CONOSCO

A tendência é que a celebração do Domingo de Páscoa, nos templos da Igreja Católica e nas demais designações, aconteça de forma virtual. Que o renascimento de Cristo venha para trazer boas-novas ao Espírito Santo.

REAÇÃO

Tem comerciante já marcando protesto por causa das medidas adotadas pelo governo.

CORRENTE DO BEM

Moradores de São Gabriel da Palha, que convivem com toque de recolher, já receberam em grupos de WhatsApp os contatos das mercearias e das drogarias para não ficarem desabastecidos.

E QUIETOS EM CASA

Vamos aproveitar e fazer da Semana Santa um grande retiro espiritual.

ALÔ, CAPIXABAS!