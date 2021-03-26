Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante a quarentena

Profissional da saúde vai ter que apresentar documento para usar Transcol

"Será exigida identificação que comprove que a pessoa é um trabalhador da saúde e que está vinculado a algum hospital ou estabelecimento que está na rota de destino que ela vai tomar o transporte coletivo", afirmou Nésio Fernandes

Publicado em 26 de Março de 2021 às 17:23

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 mar 2021 às 17:23
Protesto dos cobradores de ônibus do Sistema Transcol - Eles saíram da Praça de Jucutuquara e seguiram até o Palácio Anchieta, em Vitória
Sistema Transcol será usado para transportar trabalhadores da saúde no ES Crédito: Fernando Madeira
Os profissionais da área da Saúde - das redes pública e privada - que usam o Transcol como meio de locomoção para assumirem seus postos de trabalho na Grande Vitória terão de apresentar um documento que comprove a função para usarem o transporte coletivo a partir do próximo domingo (28).
Trabalhador da saúde vai ter de apresentar documento para usar Transcol na quarentena
Os serviços do Sistema Transcol serão destinados exclusivamente ao atendimento dos profissionais que prestam serviços nos hospitais (públicos, filantrópicos e privados) e unidades de saúde pública (posto de saúde e unidades de pronto atendimento) da Região Metropolitana da Grande Vitória.
A medida não será aplicada para profissionais que desempenham suas atividades em clínicas privadas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmácias. As ações visam conter o avanço da pandemia da Covid-19
O pagamento da passagem deverá ser feito com o Cartão GV. Para embarque nos coletivos, os profissionais deverão, obrigatoriamente, apresentar um dos seguintes documentos para comprovar seu vínculo com as atividades já mencionadas:
  • Documento de identificação fornecido pela instituição (crachá ou equivalente).
  • Ou declaração da instituição de que desempenha atividades na mesma. 
  • Os usuários deverão portar documento de identificação que contenha foto.

Veja Também

Covid-19: ES chega a 96% de ocupação de leitos de UTI na rede pública

Coronavírus: "40% das pessoas que vão para o hospital morrem", diz secretário

Em pronunciamento realizado na tarde desta sexta-feira (26), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que será desenvolvida uma rota pelos bairros onde moram as pessoas que integram as categorias funcionais. A frota que será destinada a esses passageiros será anunciada neste sábado (26).
"Os profissionais podem ficar tranquilos que o transporte será preservado para os mesmos. Será exigida alguma identificação que comprove que a pessoa é um trabalhador da saúde que está vinculado a algum hospital ou estabelecimento que está na rota de destino que ela vai tomar o transporte coletivo "
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
A logística para garantir que os serviços não sejam prejudicados pela suspensão temporária do transporte coletivo está sendo estruturada pelas secretarias da Saúde (Sesa) e de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi), e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).
Protesto dos cobradores de ônibus do Sistema Transcol - Eles saíram da Praça de Jucutuquara e seguiram até o Palácio Anchieta, em Vitória
Os veículos serão usados para atender profissionais da Saúde Crédito: Fernando Madeira

DECISÃO

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (25) durante pronunciamento do governador Renato Casagrande, que prorrogou a quarentena até o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa, e suspendeu o transporte coletivo.
O decreto que prorroga a quarentena diz que "fica permitido o funcionamento do Transcol e do transporte público coletivo municipais para o transporte de trabalhadores da saúde e para o atendimento de pessoas com deficiência que necessitem de locomoção para serviços de saúde".

O QUE PODE OU NÃO FUNCIONAR

Segundo novo decreto, entre os dias 28 de março e 4 de abril (ambos domingos), não poderão mais funcionar com atendimento presencial em nenhum dia ou horário:
  • Comércio atacadista, incluindo os atacarejos;
  • Lojas de material de construção;
  • Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;
  • Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
  • Casas lotéricas;
  • Atividades de pesca no mar.
No caso dos bancos, segundo o governo, eles poderão funcionar apenas para o pagamento de auxílios, seja do governo federal, estadual ou municipal. Todos os outros serviços ficam suspensos. 
Ainda considerados serviços essenciais, os supermercados, as padarias, farmácias e postos de gasolina (com exceção das lojas de conveniência), por exemplo, podem continuar abrindo as portas.
Foi retirada também a permissão para o atendimento presencial em concessionárias prestadoras de serviços públicos, que podem funcionar apenas com expediente interno. 

TUDO SOBRE A COVID-19 NO ES

ES dará auxílio de R$ 150 por três meses aos mais pobres e cesta básica

Governadores querem mais ajuda financeira para enfrentar pandemia

Covid-19: ES chega a 96% de ocupação de leitos de UTI na rede pública

Coronavírus: "40% das pessoas que vão para o hospital morrem", diz secretário

Covid-19 no ES: secretário de Saúde fala sobre o avanço da pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sistema Transcol SESA Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caso ocorreu na noite de domingo (26), no distrito de Bebedouro. O fogo atingiu apenas a carreta
Carreta pega fogo em posto ao lado de depósito de gás em Linhares; vídeo
ES passa a integrar competições nacionais que passaram a valer pontos nacionalmente
Associação de Kart anuncia calendário do segundo semestre de 2026
João Fonseca
João Fonseca perde para tenista da casa na estreia em Madri

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados