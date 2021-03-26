Profissional da saúde vai ter que apresentar documento para usar Transcol

Sistema Transcol será usado para transportar trabalhadores da saúde no ES Crédito: Fernando Madeira

Os profissionais da área da Saúde - das redes pública e privada - que usam o Transcol como meio de locomoção para assumirem seus postos de trabalho na Grande Vitória terão de apresentar um documento que comprove a função para usarem o transporte coletivo a partir do próximo domingo (28).

Your browser does not support the audio element. Trabalhador da saúde vai ter de apresentar documento para usar Transcol na quarentena

Os serviços do Sistema Transcol serão destinados exclusivamente ao atendimento dos profissionais que prestam serviços nos hospitais (públicos, filantrópicos e privados) e unidades de saúde pública (posto de saúde e unidades de pronto atendimento) da Região Metropolitana da Grande Vitória.

A medida não será aplicada para profissionais que desempenham suas atividades em clínicas privadas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmácias. As ações visam conter o avanço da pandemia da Covid-19

O pagamento da passagem deverá ser feito com o Cartão GV. Para embarque nos coletivos, os profissionais deverão, obrigatoriamente, apresentar um dos seguintes documentos para comprovar seu vínculo com as atividades já mencionadas:

Documento de identificação fornecido pela instituição (crachá ou equivalente).

Ou declaração da instituição de que desempenha atividades na mesma.

Os usuários deverão portar documento de identificação que contenha foto.

Em pronunciamento realizado na tarde desta sexta-feira (26), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que será desenvolvida uma rota pelos bairros onde moram as pessoas que integram as categorias funcionais. A frota que será destinada a esses passageiros será anunciada neste sábado (26).

"Os profissionais podem ficar tranquilos que o transporte será preservado para os mesmos. Será exigida alguma identificação que comprove que a pessoa é um trabalhador da saúde que está vinculado a algum hospital ou estabelecimento que está na rota de destino que ela vai tomar o transporte coletivo " Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Os veículos serão usados para atender profissionais da Saúde Crédito: Fernando Madeira

DECISÃO

O decreto que prorroga a quarentena diz que "fica permitido o funcionamento do Transcol e do transporte público coletivo municipais para o transporte de trabalhadores da saúde e para o atendimento de pessoas com deficiência que necessitem de locomoção para serviços de saúde".

O QUE PODE OU NÃO FUNCIONAR

Segundo novo decreto, entre os dias 28 de março e 4 de abril (ambos domingos), não poderão mais funcionar com atendimento presencial em nenhum dia ou horário:

Comércio atacadista, incluindo os atacarejos;

Lojas de material de construção;

Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;

Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);

Casas lotéricas;

Atividades de pesca no mar.

No caso dos bancos, segundo o governo , eles poderão funcionar apenas para o pagamento de auxílios, seja do governo federal , estadual ou municipal. Todos os outros serviços ficam suspensos.

Ainda considerados serviços essenciais, os supermercados, as padarias, farmácias e postos de gasolina (com exceção das lojas de conveniência), por exemplo, podem continuar abrindo as portas.