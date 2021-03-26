Cesan não vai cortar água de consumidores no ES por 30 dias

Além disso, a empresa vai perdoar juros e multas dos consumidores com quatro meses ou mais de atraso em pagamentos, possibilitando o parcelamento de débitos em até 24 vezes. Para isso, será necessário o pagamento de uma entrada de 5%, e as parcelas mínimas são de R$ 30. Para clientes cadastrados na tarifas social ou comercial, a Cesan também vai permitir que a conta do mês de março seja prorrogada por 30 dias ou parcelada em 6 vezes sem juros. Nesse caso, a solicitação deve ser feita até o dia 30 de abril.