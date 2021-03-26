Cesan não vai cortar água de consumidores no ES por 30 dias

Os capixabas que estão com dificuldades para pagar a conta de água podem ficar mais tranquilos. Isso porque, durante 30 dias, começando da publicação do decreto estadual que deu início à quarentena no Espírito Santo, no dia 17 de março, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) não efetuará cortes no fornecimento de água para consumidores de todo o Estado.
Além disso, a empresa vai perdoar juros e multas dos consumidores com quatro meses ou mais de atraso em pagamentos, possibilitando o parcelamento de débitos em até 24 vezes. Para isso, será necessário o pagamento de uma entrada de 5%, e as parcelas mínimas são de R$ 30. Para clientes cadastrados na tarifas social ou comercial, a Cesan também vai permitir que a conta do mês de março seja prorrogada por 30 dias ou parcelada em 6 vezes sem juros. Nesse caso, a solicitação deve ser feita até o dia 30 de abril.
O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26). A medida faz parte do pacote de proteção social preparado pelo governo, para amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19 e da quarentena no Estado na economia das famílias capixabas. "Tarifa social hoje já são 36 mil cadastros, 36 mil famílias. E, na tarifa comercial, são 71 mil cadastros. É um benefício porque o comércio está sendo mais afetado. Então, estamos dando ao comerciante uma condição de pagamento melhor", pontuou Casagrande.
Como uma última medida, as contas que vencem do dia 18 de março até 4 de abril, ou seja, durante a quarentena, também poderão ser prorrogadas, podendo ser pagas até o dia 9 de abril sem juros ou multas.
A solicitação dos benefícios pode ser feita pelo site da Cesan, neste link, ou pelo telefone 115.
CONFIRA TODOS OS BENEFÍCIOS
Comerciantes e famílias em tarifa social:
- Conta de março: poderá ser parcelada em até 6 vezes sem juros, com entrada de 5% e parcelas mínimas de R$ 30.
Todos os consumidores do ES:
- Com quatro meses ou mais de contas atrasadas: poderão negociar o débito em até 24 parcelas, com uma entrada de 5% e prestações de no mínimo R$ 30. Multas e juros serão perdoados
- Não haverá corte no fornecimento de água entre os dias 17 de março e 18 de abril
- Contas com vencimento durante a quarentena (18 de março a 4 de abril) poderão ser pagas até 9 de abril, sem juros
Correção
27/03/2021 - 11:30
Versão anterior desta matéria trazia a informação de que o perdão de juros e multas para atrasos de quatro meses ou mais valia apenas para clientes das tarifas social e comercial, conforme a fala do governador Renato Casagrande na transmissão em que anunciou novas medidas de proteção social, nesta sexta-feira (26). A correção foi repassada para a Redação pela assessoria da Cesan.