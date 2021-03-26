Inscrições para tirar a CNH de graça começam nesta quinta-feira (31) Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil

As inscrições para conseguir uma vaga no programa CNH Social terão início na próxima quarta-feira (31), com duração de 10 dias. As 8 mil vagas que já haviam sido anunciadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), no inicio do mês , serão ofertadas em três fases. Inicialmente, 3 mil pessoas de baixa renda poderão tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria.

Your browser does not support the audio element. CNH Social - inscrições para 3 mil vagas no ES serão abertas na semana que vem

A ideia é que esses capixabas que estão cadastrados no CadÚnico possam garantir o documento de habilitação e ter mais possibilidades no mercado de trabalho. "Uma carteira de habilitação é uma oportunidade de renda para as pessoas, seja emprego com carteira assinada, seja uma renda, uma parceria; a carteira é sempre uma oportunidade a mais para as pessoas", apontou Casagrande.

O investimento total para as 8 mil vagas será de R$ 11 milhões. "Nós melhoramos muito o programa CNH Social, permitindo que a pessoa possa se tornar um motorista profissional, possa avançar para ser um profissional dessa área", completou o chefe do Executivo estadual.

CRITÉRIOS

O diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, já havia anunciado a abertura das 8 mil vagas para 2021. Entre os critérios considerados para selecionar os futuros habilitados estão a renda e o número de membros da família. Não adianta, no entanto, correr para se cadastrar nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), porque, de acordo com Vieira, serão usados dados de fevereiro para fazer a seleção.