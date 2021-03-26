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Pacote social

CNH Social: inscrições para 3 mil vagas no ES serão abertas na semana que vem

Cadastro poderá ser feito a partir do dia 31 e vai contemplar pessoas de baixa renda com a primeira habilitação, adição ou mudança de categoria

Publicado em 26 de Março de 2021 às 17:38

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

26 mar 2021 às 17:38
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será mais caro em 2021 no ES
Inscrições para tirar a CNH de graça começam nesta quinta-feira (31) Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil
As inscrições para conseguir uma vaga no programa CNH Social terão início na próxima quarta-feira (31), com duração de 10 dias. As 8 mil vagas que já haviam sido anunciadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), no inicio do mês, serão ofertadas em três fases. Inicialmente, 3 mil pessoas de baixa renda poderão tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria. 
CNH Social - inscrições para 3 mil vagas no ES serão abertas na semana que vem
A medida faz parte do pacote de ações de proteção social anunciadas pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26). A segunda fase será em junho e a terceira em setembro, com 2.500 vagas em cada uma.
A ideia é que esses capixabas que estão cadastrados no CadÚnico possam garantir o documento de habilitação e ter mais possibilidades no mercado de trabalho. "Uma carteira de habilitação é uma oportunidade de renda para as pessoas, seja emprego com carteira assinada, seja uma renda, uma parceria; a carteira é sempre uma oportunidade a mais para as pessoas", apontou Casagrande.
O investimento total para as 8 mil vagas será de R$ 11 milhões. "Nós melhoramos muito o programa CNH Social, permitindo que a pessoa possa se tornar um motorista profissional, possa avançar para ser um profissional dessa área", completou o chefe do Executivo estadual.

CRITÉRIOS

O diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, já havia anunciado a abertura das 8 mil vagas para 2021. Entre os critérios considerados para selecionar os futuros habilitados estão a renda e o número de membros da família. Não adianta, no entanto, correr para se cadastrar nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), porque, de acordo com Vieira, serão usados dados de fevereiro para fazer a seleção.
As inscrições serão abertas na quarta-feira (31) e terão 10 dias de duração, até o dia 9 de abril. Quando abertas, poderão ser feitas pelo site do Detran-ES. 

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