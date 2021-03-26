As inscrições para conseguir uma vaga no programa CNH Social terão início na próxima quarta-feira (31), com duração de 10 dias. As 8 mil vagas que já haviam sido anunciadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), no inicio do mês, serão ofertadas em três fases. Inicialmente, 3 mil pessoas de baixa renda poderão tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria.
CNH Social - inscrições para 3 mil vagas no ES serão abertas na semana que vem
A medida faz parte do pacote de ações de proteção social anunciadas pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26). A segunda fase será em junho e a terceira em setembro, com 2.500 vagas em cada uma.
A ideia é que esses capixabas que estão cadastrados no CadÚnico possam garantir o documento de habilitação e ter mais possibilidades no mercado de trabalho. "Uma carteira de habilitação é uma oportunidade de renda para as pessoas, seja emprego com carteira assinada, seja uma renda, uma parceria; a carteira é sempre uma oportunidade a mais para as pessoas", apontou Casagrande.
O investimento total para as 8 mil vagas será de R$ 11 milhões. "Nós melhoramos muito o programa CNH Social, permitindo que a pessoa possa se tornar um motorista profissional, possa avançar para ser um profissional dessa área", completou o chefe do Executivo estadual.
CRITÉRIOS
As inscrições serão abertas na quarta-feira (31) e terão 10 dias de duração, até o dia 9 de abril. Quando abertas, poderão ser feitas pelo site do Detran-ES.