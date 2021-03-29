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Pandemia

Coronavírus: ES registra 89 mortes em 24h e chega a 7.367 óbitos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), também foram contabilizados 1.865 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2021 às 17:21
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes continuam em estado grave de Covid-19 continuam chegando nos hostpitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 89 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (29), totalizando 7.367 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Esse é o maior número de óbitos divulgado em  um intervalo de 24 horas , no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.865 novos casos, chegando a 376.080 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 47.380. Serra aparece em segundo, com 46.187 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.020) e Cariacica (28.674). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.230 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.127), em Vila Velha. 
Até esta segunda-feira (29), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 347.106, sendo 1.474 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 301.076 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

Na tarde de quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande anunciou  a prorrogação da quarentena até o domingo de Páscoa em todo o Espírito SantoAs medidas restritivas, que antes seriam adotadas até o dia 31 e março, foram intensificadas e passam a valer até o dia 4 de abril. As novas determinações afetam ainda mais o comércio e alteram a classificação de serviços essenciais neste período
As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19. 
"Tem parte das pessoas que não estão preocupadas com a vida e tem quem esteja preocupado. Eu quero repetir: estamos chegando quase chegando lá. Estamos na terceira fase e podemos conseguir mais vacinas. Não podemos agora entrar em colapso. Hoje mesmo com o sistema funcionando 37 pessoas perderam a vida. Se entrar em colapso serão muitos mais. Por isso pedimos que as pessoas sejam empática para resolver um problema mundial, que tem exigido medidas duras de todos os governadores que têm responsabilidade", defende Casagrande.

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