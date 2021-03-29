Coronavírus: ES registra 89 mortes em 24h e chega a 7.367 óbitos

Pacientes continuam em estado grave de Covid-19 continuam chegando nos hostpitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.865 novos casos, chegando a 376.080 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Mais um triste recorde: registro de 89 óbitos nesta segunda no ES. Enquanto não temos vacina para todos, só o distanciamento, o isolamento, uso de máscara e higiene e que salvam as vidas. Muitas pessoas estão colaborando, mas muitos ainda não compreenderam a gravidade do momento. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 29, 2021

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 47.380. Serra aparece em segundo, com 46.187 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.020) e Cariacica (28.674).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.230 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.127), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (29), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 347.106, sendo 1.474 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 301.076 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.