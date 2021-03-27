Governo do ES abre mais 47 leitos para Covid-19 no Hospital Dório Silva

Tudo sobre a quarentena no ES
➔ Transporte público suspenso e rodoviárias fechadas a partir de domingo
➔ Veja o que deixa de ser atividade essencial e fica proibido de abrir
➔ Quarentena prorrogada até 4 de abril, domingo de Páscoa
➔ Atendimentos ambulatoriais suspensos a partir de segunda (29)
➔ Veja as atividades que vão poder continuar em funcionamento
➔ As linhas de ônibus que vão atender aos profissionais de saúde
➔ Borracharia, oficina e loja de autopeças vão poder abrir no ES
➔ Governo autoriza abertura de supermercados nos feriados
➔ Lojas de chocolate no ES podem abrir, mas em shoppings só por delivery
➔ Veja todos os benefícios sociais criados no ES, quem vai receber e como