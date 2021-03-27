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Pandemia

Governo do ES abre mais 47 leitos para Covid-19 no Hospital Dório Silva

A ocupação de leitos de UTI no Espírito Santo chegou a 95,99% neste sábado (27).Ao anunciar a expansão, governador, Renato Casagrande, disse que o Estado "está no limite"

Publicado em 27 de Março de 2021 às 09:52

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 mar 2021 às 09:52
Novos leitos vão atender pacientes com Covid-19, no Hospital Dório Silva, na Serra Crédito: Divulgação
Com o avanço da pandemia e os hospitais sob forte pressão, o governador do Espírito SantoRenato Casagrande, anunciou na manhã deste sábado (27) a abertura de 47 leitos para atender pacientes com Covid-19 no Hospital Dório Silva, na Serra. 
De acordo com Casagrande, são 20 leitos de UTI, 15 semi-intensivos e 12 de enfermaria. A ocupação dos leitos de UTI chegou a 95,99% neste sábado. Na enfermaria, a taxa é de 81,75%. Nas redes sociais, o chefe do Executivo disse que o Estado "está no limite".
Na noite desta sexta-feira (26), o setor da saúde do Espírito Santo contava com 32 leitos de UTI disponíveis para atender a pacientes de todo o Estado, sendo que o total disponibilizado pelo governo era de 823, até esta sexta-feira (26). O censo de leitos da Covid-19 publicado pelo governo do Estado ainda não foi atualizado neste sábado.
Percentualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 90,55% na quinta-feira (25), passou para 96,11% nesta sexta-feira, segundo os dados da Sesa. Neste sábado, a ocupação dos leitos de UTI chegou a 95,99%.

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