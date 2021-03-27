Veja as linhas de ônibus que vão atender os profissionais da saúde na quarentena

- Documento de identificação fornecido pela instituição (crachá ou equivalente).
- Ou declaração da instituição de que desempenha atividades na mesma.
- Os usuários deverão portar documento de identificação que contenha foto.
SAIBA QUAIS LINHAS VÃO FUNCIONAR
- TERMINAL DE LARANJEIRAS
- LINHAS TRONCAIS
- 504 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA
- 506 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE
- 507 - T. LARANJEIRAS/T. VILA VELHA - 3ª PONTE
- LINHAS ALIMENTADORAS
- 805 - T. LARANJEIRAS / FEU ROSA - CIRCULAR
- 810 - SÃO FRANCISCO / T. LARANJEIRAS VIA AV. SÃO LUCAS
- 811 - SERRA DOURADA III / T. LARANJEIRAS
- 815 - T. LARANJEIRAS / HOSP. JAIME S. NEVES VIA ROD. PAULO P. GOMES (Meridional, Dório Silva)
- 828 - SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS
- 833 - BARRO BRANCO / T. LARANJEIRAS VIA AV.BELO HORIZONTE/ AV. NORTE/SUL
- 859 - COLINA DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
- 854 - PRAIA GRANDE/ T. LARANJEIRAS
- TERMINAL DE VILA VELHA
- LINHAS TRONCAIS
- 507 - T. LARANJEIRAS/T. VILA VELHA - 3ª PONTE
- 525 - T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG
- 569 - T. VILA VELHA / PRAÇA EUCALIPTO - CIRCULAR
- LINHAS ALIMENTADORAS
- 612 - PARQUE R. TERRA VERMELHA / T. VILA VELHA VIA ULISSES GUIMARÃES
- 617 - T. VILA VELHA/ JOÃO GOULART VIA AV. CALIFÓRNIA - CIRCULAR
- 633 - T. VILA VELHA / SÃO TORQUATO VIA PLANALTO/ ALVORADA
- 636 - T. VILA VELHA / CIRCULAR - VIA HOSPITAL VILA VELHA E HOSPITAL INFANTIL
- TERMINAL DE ITACIBÁ
- LINHAS TRONCAIS
- 504 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA
- 506 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE
- 525 - T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG
- LINHAS ALIMENTADORAS
- 702 - PRAÇA DE CARIACICA / T. ITACIBÁ
- 712 - T. ITACIBÁ / HEAC VIA JOSÉ SETTE
- 766 - HOSP. PEDRO FONTES / T. ITACIBA VIA BR262/101;
- 901 - VIANA / T. ITACIBÁ
A quarentena no ES
➔ Transporte público suspenso e rodoviárias fechadas a partir de domingo
➔ Veja o que deixa de ser atividade essencial e fica proibido de abrir
➔ Quarentena prorrogada até 4 de abril, domingo de Páscoa
➔ Atendimentos ambulatoriais suspensos a partir de segunda (29)
➔ Veja as atividades que vão poder continuar em funcionamento
➔ As linhas de ônibus que vão atender aos profissionais de saúde
➔ Borracharia, oficina e loja de autopeças vão poder abrir no ES
➔ Governo autoriza abertura de supermercados nos feriados
➔ Lojas de chocolate no ES podem abrir, mas em shoppings só por delivery
➔ Veja todos os benefícios sociais criados no ES, quem vai receber e como