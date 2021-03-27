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Transporte coletivo

Veja as linhas de ônibus que vão atender os profissionais da saúde na quarentena

Em segunda edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta sexta-feira (26), o governo do Estado especificou como o sistema de transporte de coletivo vai atender aos trabalhadores da área da saúde

Publicado em 26 de Março de 2021 às 22:40

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 mar 2021 às 22:40
Protesto dos cobradores do Transcol, saindo da Praça de Jucutuquara e seguindo até o Palácio Anchieta, em Vitória
Transcol vai atender somente os profissionais de saúde a partir de domingo (28) Crédito: Fernando Madeira
Veja as linhas de ônibus que vão atender os profissionais da saúde na quarentena
Com a suspensão do transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual no Espírito Santo durante a quarentena, o Transcol será usado exclusivamente para atender os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais públicos, privados e filantrópicos, unidades de saúde e de pronto atendimento da Grande Vitória.
Em uma segunda edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo (DIOES) publicada na noite desta sexta-feira (26), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) divulgou a Portaria nº 018-S com as diretrizes que informam como o sistema vai operar e quais linhas vão circular neste período de quarentena entre domingo (28) e o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa.
"Os serviços de Transporte Metropolitano (Sistema Transcol) (...) serão destinados exclusivamente ao atendimento dos profissionais que prestam serviços nos hospitais (públicos, filantrópicos e privados) e unidades de saúde pública (posto de saúde e unidades de pronto atendimento) da Região Metropolitana da Grande Vitória"
Portaria nº 018-S - Governo do Estado
A medida não será aplicada para profissionais que desempenham suas atividades em clínicas privadas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmácias.
"Podem utilizar o serviço do Sistema Transcol todos os profissionais que desempenhem suas atividades em hospitais e unidades de saúde, independentemente da área que desempenhem suas funções (área de saúde, área administrativa, limpeza etc.) e do vínculo jurídico com a instituição (CLT, contrato de serviços, autônomos etc)", informa o governo do Estado.
O pagamento da passagem deverá ser feito com o Cartão GV. Para embarque nos coletivos, os profissionais deverão, obrigatoriamente, apresentar um dos seguintes documentos para comprovar seu vínculo com as atividades já mencionadas:
  • Documento de identificação fornecido pela instituição (crachá ou equivalente).
  • Ou declaração da instituição de que desempenha atividades na mesma. 
  • Os usuários deverão portar documento de identificação que contenha foto.

SAIBA QUAIS LINHAS VÃO FUNCIONAR

  • TERMINAL DE LARANJEIRAS

  • LINHAS TRONCAIS 
  • 504 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA 
  • 506 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE 
  • 507 - T. LARANJEIRAS/T. VILA VELHA - 3ª PONTE 

  • LINHAS ALIMENTADORAS 
  • 805 - T. LARANJEIRAS / FEU ROSA - CIRCULAR 
  • 810 - SÃO FRANCISCO / T. LARANJEIRAS VIA AV. SÃO LUCAS 
  • 811 - SERRA DOURADA III / T. LARANJEIRAS 
  • 815 - T. LARANJEIRAS / HOSP. JAIME S. NEVES VIA ROD. PAULO P. GOMES (Meridional, Dório Silva) 
  • 828 - SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS 
  • 833 - BARRO BRANCO / T. LARANJEIRAS VIA AV.BELO HORIZONTE/ AV. NORTE/SUL 
  • 859 - COLINA DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA 
  • 854 - PRAIA GRANDE/ T. LARANJEIRAS 

  • TERMINAL DE VILA VELHA

  • LINHAS TRONCAIS
  • 507 - T. LARANJEIRAS/T. VILA VELHA - 3ª PONTE 
  • 525 - T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG 
  • 569 - T. VILA VELHA / PRAÇA EUCALIPTO - CIRCULAR 

  • LINHAS ALIMENTADORAS 
  • 612 - PARQUE R. TERRA VERMELHA / T. VILA VELHA VIA ULISSES GUIMARÃES 
  • 617 - T. VILA VELHA/ JOÃO GOULART VIA AV. CALIFÓRNIA - CIRCULAR
  • 633 - T. VILA VELHA / SÃO TORQUATO VIA PLANALTO/ ALVORADA 
  • 636 - T. VILA VELHA / CIRCULAR - VIA HOSPITAL VILA VELHA E HOSPITAL INFANTIL 

  • TERMINAL DE ITACIBÁ 

  • LINHAS TRONCAIS
  • 504 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA 
  • 506 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE 
  • 525 - T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG

  • LINHAS ALIMENTADORAS
  • 702 - PRAÇA DE CARIACICA / T. ITACIBÁ 
  • 712 - T. ITACIBÁ / HEAC VIA JOSÉ SETTE
  • 766 - HOSP. PEDRO FONTES / T. ITACIBA VIA BR262/101; 
  • 901 - VIANA / T. ITACIBÁ

A quarentena no ES

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