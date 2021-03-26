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Páscoa chegando

Lojas de chocolate no ES podem abrir, mas em shoppings só por delivery

De acordo com o governo do Estado, esses estabelecimentos são classificados como comércio alimentício, que é uma atividade essencial

Publicado em 26 de Março de 2021 às 18:30

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 mar 2021 às 18:30
Ovos de Páscoa serão doados a 800 instituições do Brasil
Lojas de chocolate na Páscoa Crédito: Agência Brasil
A Páscoa é celebrada na próxima semana, no dia 4 de abril e, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, a tradição de presentar familiares e pessoas queridas com chocolates permanece. E no Espírito Santo, apesar do decreto de quarentena valer até o dia da Páscoa, as lojas especializadas na venda de chocolates poderão funcionar, algumas inclusive com atendimento presencial.
Lojas de chocolate no ES podem abrir, mas em shoppings só por delivery
Segundo o governo do Estado, por se encaixarem na classificação de comércio de alimentos, que é uma atividade essencial, as lojas de chocolates poderão ficar abertas e, na maioria dos casos, com atendimento presencial.
A exceção, porém, são as lojas localizadas dentro de shoppings, galerias ou centros comerciais. Isso porque estes estabelecimentos, por serem espaços fechados, devem permanecer fechados durante o período da quarentena.
Segundo o governo explicou, nestes casos, as lojas poderão realizar vendas no formato de delivery, sem atendimento presencial, assim como bares e restaurantes. 

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  • Comércio atacadista
  • Lojas de material de construção;
  • Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;
  • Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
  • Casas lotéricas;
  • Atividades de pesca no mar.
O transporte coletivo também será suspenso em todo o Estado a partir de domingo (28) até o próximo dia 4. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).

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