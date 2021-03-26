A Páscoa é celebrada na próxima semana, no dia 4 de abril e, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, a tradição de presentar familiares e pessoas queridas com chocolates permanece. E no Espírito Santo, apesar do decreto de quarentena valer até o dia da Páscoa, as lojas especializadas na venda de chocolates poderão funcionar, algumas inclusive com atendimento presencial.
Lojas de chocolate no ES podem abrir, mas em shoppings só por delivery
Segundo o governo do Estado, por se encaixarem na classificação de comércio de alimentos, que é uma atividade essencial, as lojas de chocolates poderão ficar abertas e, na maioria dos casos, com atendimento presencial.
A exceção, porém, são as lojas localizadas dentro de shoppings, galerias ou centros comerciais. Isso porque estes estabelecimentos, por serem espaços fechados, devem permanecer fechados durante o período da quarentena.
Segundo o governo explicou, nestes casos, as lojas poderão realizar vendas no formato de delivery, sem atendimento presencial, assim como bares e restaurantes.
Para tentar frear o avanço do coronavírus e um colapso do sistema de saúde do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou, durante pronunciamento na quinta-feira (25), medidas mais restritivas para o Estado. Alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:
- Comércio atacadista
- Lojas de material de construção;
- Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;
- Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
- Casas lotéricas;
- Atividades de pesca no mar.
O transporte coletivo também será suspenso em todo o Estado a partir de domingo (28) até o próximo dia 4. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).