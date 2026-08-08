Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/08/2026

Para este sábado, tarot revela uma energia de movimento, amadurecimento e renovação emocional. Enquanto algumas cartas incentivam a agir com coragem e determinação, outras lembram da importância da paciência, do equilíbrio e da confiança na própria intuição. Será um dia para alinhar razão e emoção antes de tomar decisões importantes.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — A Lua
A carta “A Lua” indica um dia de grande sensibilidade e intuição, mas também de dúvidas que precisarão ser esclarecidas. No amor , evite criar inseguranças sem antes conversar com quem você ama. Na carreira, será melhor analisar cada detalhe antes de tomar decisões importantes. Sua saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, siga sua percepção para identificar quem realmente merece sua confiança.
Touro — 2 de Paus
A carta “2 de Paus” mostra que novos horizontes começarão a surgir e que este será um bom dia para pensar no futuro. No amor, planos a dois fortalecerão a relação, trazendo mais segurança. Na carreira, oportunidades de crescimento dependerão da sua iniciativa. Sua saúde melhorará quando você organizar sua rotina e evitar excessos. Entre amigos, novas conexões poderão ampliar seus projetos e perspectivas.
Gêmeos — Rei de Copas
A carta “Rei de Copas” destaca maturidade emocional e equilíbrio diante dos desafios. No amor, o diálogo sincero poderá fortalecer a relação e permitir resolver qualquer mal-entendido. Na carreira, sua capacidade de liderar com empatia será admirada. Sua saúde tenderá a permanecer estável quando você administrar melhor as emoções. Entre amigos, sua palavra será um importante ponto de apoio para quem precisar de orientação.
Câncer — Cavaleiro de Paus
A carta “Cavaleiro de Paus” anuncia um dia movimentado e cheio de oportunidades, caso tenha coragem de agir. No amor, a paixão estará em alta e poderá renovar a relação ou trazer alguém interessante se estiver solteiro(a). Na carreira, novas propostas exigirão iniciativa e rapidez. Sua saúde ganhará mais disposição, mas evite exageros e impulsividade. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos de diversão.
Leão — 8 de Ouros
A carta “8 de Ouros” mostra que dedicação e disciplina serão recompensadas. No amor, pequenos gestos de atenção fortalecerão os laços afetivos. Na carreira, seu esforço contínuo começará a render reconhecimento e crescimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos saudáveis e respeitar seus limites. Entre amigos, pessoas que compartilham objetivos semelhantes com os seus poderão contribuir para seu desenvolvimento.
Virgem — O Carro
A carta “O Carro” aponta avanço, conquistas e capacidade de superar obstáculos. No amor, agir com confiança ajudará a levar a relação para uma nova fase. Na carreira, sua determinação abrirá portas importantes e permitirá alcançar metas ambiciosas. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você mantiver uma rotina ativa e organizada. Entre amigos, seu entusiasmo contagiará quem estiver ao seu lado.
Libra — Ás de Copas
A carta “Ás de Copas” anuncia um novo ciclo emocional repleto de boas oportunidades. No amor, sentimentos verdadeiros florescerão e fortalecerão a relação. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade favorecerão novas ideias e boas parcerias. Sua saúde se beneficiará de momentos de alegria e bem-estar. Entre amigos, demonstrações de carinho aproximarão ainda mais as pessoas queridas.
Escorpião — 5 de Paus
A carta “5 de Paus” alerta para pequenos conflitos e divergências que poderão ser resolvidos com diálogo. No amor, evitar disputas desnecessárias ajudará a preservar a harmonia. Na carreira, a concorrência servirá como incentivo para mostrar seu potencial. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de relaxar. Entre amigos, opiniões diferentes não precisam se transformar em desentendimentos.
Sagitário — O Enforcado
A carta “O Enforcado” convida a desacelerar e enxergar determinadas situações sob uma nova perspectiva. No amor, respeitar o tempo da relação permitirá compreender melhor os sentimentos envolvidos. Na carreira, uma pausa estratégica poderá revelar soluções inteligentes. Sua saúde melhorará quando você reduzir o ritmo e cuidar mais do equilíbrio emocional. Entre amigos, ouvir conselhos sinceros poderá fazer toda a diferença.
Capricórnio — 7 de Ouros
A carta “7 de Ouros” mostra que a paciência será recompensada em breve. No amor, a construção de uma relação sólida dependerá da dedicação diária. Na carreira, os resultados dos seus esforços começarão a aparecer, ainda que de forma gradual. Sua saúde pedirá apenas que você respeite seus momentos de descanso. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado durante todo o processo, e não apenas nas vitórias.
Aquário — A Temperança
A carta “A Temperança” traz equilíbrio, serenidade e capacidade de harmonizar diferentes áreas da vida. No amor, o diálogo e a compreensão fortalecerão os vínculos afetivos. Na carreira, agir com calma permitirá resolver desafios de forma inteligente. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para cuidar do corpo e da mente. Entre amigos, sua postura conciliadora ajudará a aproximar pessoas e resolver antigos desentendimentos.
Peixes — O Louco
A carta “O Louco” anuncia um excelente dia para recomeços e novas experiências. No amor, abrir o coração para o inesperado poderá trazer boas surpresas. Na carreira, a coragem para experimentar caminhos diferentes abrirá oportunidades promissoras. Sua saúde ganhará mais leveza quando você deixar de lado preocupações excessivas. Entre amigos, convites inesperados poderão marcar o início de uma fase muito positiva.