Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/08/2026

A carta “7 de Ouros” mostra que a paciência será recompensada em breve. No amor, a construção de uma relação sólida dependerá da dedicação diária. Na carreira, os resultados dos seus esforços começarão a aparecer, ainda que de forma gradual. Sua saúde pedirá apenas que você respeite seus momentos de descanso. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado durante todo o processo, e não apenas nas vitórias.