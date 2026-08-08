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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/08/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Agosto de 2026 às 07:54

O dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção para tomar decisões importantes e aproveitar novas oportunidades (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock)
O dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção para tomar decisões importantes e aproveitar novas oportunidades Crédito: Imagem: Happy_Nati | Shutterstock

Para este sábado, tarot revela uma energia de movimento, amadurecimento e renovação emocional. Enquanto algumas cartas incentivam a agir com coragem e determinação, outras lembram da importância da paciência, do equilíbrio e da confiança na própria intuição. Será um dia para alinhar razão e emoção antes de tomar decisões importantes.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Lua

O ariano deverá confiar na intuição e esclarecer dúvidas antes de tomar decisões importantes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O ariano deverá confiar na intuição e esclarecer dúvidas antes de tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “A Lua” indica um dia de grande sensibilidade e intuição, mas também de dúvidas que precisarão ser esclarecidas. No amor , evite criar inseguranças sem antes conversar com quem você ama. Na carreira, será melhor analisar cada detalhe antes de tomar decisões importantes. Sua saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, siga sua percepção para identificar quem realmente merece sua confiança.

Touro — 2 de Paus

O taurino terá um dia favorável para planejar o futuro e aproveitar oportunidades de crescimento (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O taurino terá um dia favorável para planejar o futuro e aproveitar oportunidades de crescimento Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “2 de Paus” mostra que novos horizontes começarão a surgir e que este será um bom dia para pensar no futuro. No amor, planos a dois fortalecerão a relação, trazendo mais segurança. Na carreira, oportunidades de crescimento dependerão da sua iniciativa. Sua saúde melhorará quando você organizar sua rotina e evitar excessos. Entre amigos, novas conexões poderão ampliar seus projetos e perspectivas.

Gêmeos — Rei de Copas

O geminiano terá facilidade para conduzir situações delicadas com equilíbrio e maturidade (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O geminiano terá facilidade para conduzir situações delicadas com equilíbrio e maturidade Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “Rei de Copas” destaca maturidade emocional e equilíbrio diante dos desafios. No amor, o diálogo sincero poderá fortalecer a relação e permitir resolver qualquer mal-entendido. Na carreira, sua capacidade de liderar com empatia será admirada. Sua saúde tenderá a permanecer estável quando você administrar melhor as emoções. Entre amigos, sua palavra será um importante ponto de apoio para quem precisar de orientação.

Câncer — Cavaleiro de Paus

O canceriano viverá um dia de movimento e precisará agir com iniciativa para aproveitar as oportunidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O canceriano viverá um dia de movimento e precisará agir com iniciativa para aproveitar as oportunidades Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Paus” anuncia um dia movimentado e cheio de oportunidades, caso tenha coragem de agir. No amor, a paixão estará em alta e poderá renovar a relação ou trazer alguém interessante se estiver solteiro(a). Na carreira, novas propostas exigirão iniciativa e rapidez. Sua saúde ganhará mais disposição, mas evite exageros e impulsividade. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos de diversão.

Leão — 8 de Ouros

O leonino será recompensado pela dedicação neste sábado (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O leonino será recompensado pela dedicação neste sábado Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” mostra que dedicação e disciplina serão recompensadas. No amor, pequenos gestos de atenção fortalecerão os laços afetivos. Na carreira, seu esforço contínuo começará a render reconhecimento e crescimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos saudáveis e respeitar seus limites. Entre amigos, pessoas que compartilham objetivos semelhantes com os seus poderão contribuir para seu desenvolvimento.

Virgem — O Carro

O virginiano avançará em direção aos objetivos com determinação e conseguirá superar obstáculos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O virginiano avançará em direção aos objetivos com determinação e conseguirá superar obstáculos Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “O Carro” aponta avanço, conquistas e capacidade de superar obstáculos. No amor, agir com confiança ajudará a levar a relação para uma nova fase. Na carreira, sua determinação abrirá portas importantes e permitirá alcançar metas ambiciosas. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você mantiver uma rotina ativa e organizada. Entre amigos, seu entusiasmo contagiará quem estiver ao seu lado.

Libra — Ás de Copas

O libriano iniciará uma fase de renovação emocional, com boas oportunidades para o amor e as relações (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O libriano iniciará uma fase de renovação emocional, com boas oportunidades para o amor e as relações Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “Ás de Copas” anuncia um novo ciclo emocional repleto de boas oportunidades. No amor, sentimentos verdadeiros florescerão e fortalecerão a relação. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade favorecerão novas ideias e boas parcerias. Sua saúde se beneficiará de momentos de alegria e bem-estar. Entre amigos, demonstrações de carinho aproximarão ainda mais as pessoas queridas.

Escorpião — 5 de Paus

O escorpiano deverá resolver questões com diálogo e evitar que pequenas divergências ganhem força (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O escorpiano deverá resolver questões com diálogo e evitar que pequenas divergências ganhem força Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “5 de Paus” alerta para pequenos conflitos e divergências que poderão ser resolvidos com diálogo. No amor, evitar disputas desnecessárias ajudará a preservar a harmonia. Na carreira, a concorrência servirá como incentivo para mostrar seu potencial. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de relaxar. Entre amigos, opiniões diferentes não precisam se transformar em desentendimentos.

Sagitário — O Enforcado

O sagitariano precisará desacelerar e enxergar determinadas situações sob uma nova perspectiva (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O sagitariano precisará desacelerar e enxergar determinadas situações sob uma nova perspectiva Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “O Enforcado” convida a desacelerar e enxergar determinadas situações sob uma nova perspectiva. No amor, respeitar o tempo da relação permitirá compreender melhor os sentimentos envolvidos. Na carreira, uma pausa estratégica poderá revelar soluções inteligentes. Sua saúde melhorará quando você reduzir o ritmo e cuidar mais do equilíbrio emocional. Entre amigos, ouvir conselhos sinceros poderá fazer toda a diferença.

Capricórnio — 7 de Ouros

O capricorniano verá seus esforços começarem a dar resultados, desde que mantenha a paciência (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O capricorniano verá seus esforços começarem a dar resultados, desde que mantenha a paciência Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “7 de Ouros” mostra que a paciência será recompensada em breve. No amor, a construção de uma relação sólida dependerá da dedicação diária. Na carreira, os resultados dos seus esforços começarão a aparecer, ainda que de forma gradual. Sua saúde pedirá apenas que você respeite seus momentos de descanso. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado durante todo o processo, e não apenas nas vitórias.

Aquário — A Temperança

O aquariano encontrará mais equilíbrio para lidar com situações e fortalecer seus relacionamentos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O aquariano encontrará mais equilíbrio para lidar com situações e fortalecer seus relacionamentos Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “A Temperança” traz equilíbrio, serenidade e capacidade de harmonizar diferentes áreas da vida. No amor, o diálogo e a compreensão fortalecerão os vínculos afetivos. Na carreira, agir com calma permitirá resolver desafios de forma inteligente. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para cuidar do corpo e da mente. Entre amigos, sua postura conciliadora ajudará a aproximar pessoas e resolver antigos desentendimentos.

Peixes — O Louco

O pisciano terá um dia favorável para recomeços e para explorar novas oportunidades com coragem (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O pisciano terá um dia favorável para recomeços e para explorar novas oportunidades com coragem Crédito: Imagem: Zeinous | Shutterstock

A carta “O Louco” anuncia um excelente dia para recomeços e novas experiências. No amor, abrir o coração para o inesperado poderá trazer boas surpresas. Na carreira, a coragem para experimentar caminhos diferentes abrirá oportunidades promissoras. Sua saúde ganhará mais leveza quando você deixar de lado preocupações excessivas. Entre amigos, convites inesperados poderão marcar o início de uma fase muito positiva.

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