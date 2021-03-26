Supermercados na Grande Vitória ficaram cheios na quinta (25). Temor era de nova corrida às compras em Vitória Crédito: Foto do leitor

Your browser does not support the audio element. Quarentena no ES - governo autoriza abertura de supermercados nos feriados

Em publicação no Twitter, o governador explicou que a medida evita aglomerações nestes estabelecimentos. Se fosse mantido o texto anterior, os supermercados em Vitória ficariam fechados durante toda a semana.

Com a decisão do município de Vitória de antecipar feriados para os dias 30, 31/03 e 1/4 (Semana Santa), retiraremos do decreto da quarentena a proibição dos supermercados e padarias de abrirem nos feriados, para evitar corridas e aglomerações aos locais. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 26, 2021

A mudança, porém, vai além de Vitória e abrange todos os 78 municípios capixabas, segundo a assessoria do governo do Estado . Ou seja, na próxima sexta-feira (2), dia da Paixão de Cristo, esses estabelecimentos poderão abrir em todo o Estado.

A medida de antecipação de feriados na Capital foi instituída após votação-relâmpago, que durou menos de quatro minutos, na Câmara Municipal de Vitória, que aprovou, na tarde desta sexta-feira (26), a antecipação de três feriados religiosos em 2021.

Com a decisão no Legislativo municipal, foram antecipados os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória, quando se celebra o aniversário da Capital (8 de setembro). Eles acontecerão na próxima semana, nas datas de 30 e 31 de março e 1º de abril. A medida, segundo a Prefeitura de Vitória, visa aumentar o isolamento social e conter o avanço da Covid-19 na cidade.

Com isso, somadas ao feriado de Sexta-feira da Paixão, na próxima sexta-feira (02), e ao fim de semana, as datas formarão um mega feriado de seis dias na Capital, já na próxima semana. A cidade deixa também de ter três feriados prolongados durante o ano.

Procurada para comentar o assunto, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), por meio do presidente Fábio Dalvi, se manifestou dizendo apenas que o governo, com a mudança, corrige a decisão anterior de proibir o funcionamento destes estabelecimentos nos feriados.

PRORROGAÇÃO DA QUARENTENA NO ESTADO

Devido aos altos números da Covid-19 no Estado, a quarentena com duração de 14 dias, decretada pelo governo do Estado, que teria o fim previsto para o próximo dia 31 foi prorrogada até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa. A medida foi anunciada na tarde desta quinta-feira (25), em pronunciamento realizado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Além disso, de domingo (28) até o dia 4 de abril algumas atividades consideradas essenciais nesta primeira fase da quarentena, vão deixar de ser. São elas: estabelecimentos comerciais atacadistas, lojas de material de construção, oficinas e lojas de veículos, agências bancárias (com exceção de atendimento para auxílio), casas lotéricas e atividade de pesca no mar. Ou seja, estas atividades não estarão autorizadas a funcionar ao longo da próxima semana.

O governador também determinou que o serviço de transporte de pessoas, municipal e metropolitano seja suspenso, assim como o intermunicipal, o interestadual e o ferroviário. "Estamos suspendendo o transporte público municipal e o metropolitano. O Transcol será suspenso entre 28 de março e 4 de abril. Estamos suspendendo transporte intermunicipal e interestadual. A rodoviária vai ser fechada. Transporte ferroviário também será suspenso. Transporte de carga continua", afirmou.