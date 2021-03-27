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Novo decreto

Borracharia, oficina e loja de autopeças vão poder abrir no ES

Estabelecimentos precisariam ficar fechados a partir deste domingo (28); mudança foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (26) e serviços voltaram a ser considerados essenciais

Publicado em 26 de Março de 2021 às 22:05

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 mar 2021 às 22:05
A direção eletricamente assistida tem comportamento progressivo – é leve nas manobras lentas e ganha rigidez conforme o carro acelera mais.
Mudança decretada nesta sexta-feira (26) afeta o setor automotivo do ES Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Borracharia, oficina e loja de autopeças vão poder abrir no ES
Borracharias, oficinas mecânicas e lojas de peças automotivas voltaram a ser consideradas essenciais em nova publicação feita no Diário Oficial do Espírito Santo nesta sexta-feira (26). Dessa forma, elas poderão continuar funcionando normalmente durante a quarentena, informação que foi dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta.
No pronunciamento dessa quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande havia anunciado o endurecimento das medidas socioeconômicas até o dia 4 de abril e reclassificado tais atividades como não essenciais. Desta forma, esses estabelecimentos não poderiam abrir a partir do próximo domingo (28).
No mesmo anúncio foram incluídas lojas de material de construção, mercados atacadistas, casas lotéricas e agências bancárias – que até então eram considerados essenciais. Porém, eles não foram citados no decreto desta noite e, portanto, deverão permanecer fechados entre 28 de março e 4 de abril.
Outra mudança também divulgada nesta sexta-feira (26) diz respeito à abertura de mercados e padarias durante os feriados. A proibição estava em vigor desde o início da quarentena, no último dia 18. No entanto, acabou sendo suspensa para não gerar aglomerações diante do adiantamento de feriados em Vitória.

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