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Leonel Ximenes

Servidores estaduais não terão feriadão no ES

Governo do Estado decidiu não acompanhar os recessos decretados por alguns municípios, como Vitória

Publicado em 26 de Março de 2021 às 20:18

Públicado em 

26 mar 2021 às 20:18
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, anuncia medidas econômicas para salvar empregos e a economia na crise da terceira onda da Covid-19
Renato Casagrande anuncia medidas da quarentena Crédito: Youtube/Governo do ES/Reprodução
governador Renato Casagrande (PSB) fez mais uma alteração no decreto com as medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 até o dia 4 de abril. Ficou decidido que os servidores públicos estaduais vão trabalhar normalmente nesse período, a não ser o feriado da Sexta-Feira Santa.
A lei municipal de Vitória que decretou o feriadão na semana que vem, a partir de terça-feira (30) até o Domingo de Páscoa (4), não afetará os servidores estaduais.
Com o feriadão, o governo do Estado espera evitar que milhares de pessoas se desloquem e acabem se aglomerando nos pontos destino, o que dificultaria ainda mais a tentativa de diminuir a transmissão de Covid-19 no Estado

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Agora, borracharia, casa de peças e oficinas passam a ser consideradas atividades essenciais e vão poder abrir nesse período.
 No feriado, os serviços essenciais vão funcionar normalmente. As alterações serão publicadas ainda hoje (26) no Diário Oficial do Estado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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