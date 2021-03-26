Servidores estaduais não terão feriadão no ES

O governador Renato Casagrande
(PSB) fez mais uma alteração no decreto com as medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 até o dia 4 de abril. Ficou decidido que os servidores públicos estaduais vão trabalhar normalmente nesse período, a não ser o feriado da Sexta-Feira Santa.
Com o feriadão, o governo do Estado espera evitar que milhares de pessoas se desloquem e acabem se aglomerando nos pontos destino, o que dificultaria ainda mais a tentativa de diminuir a transmissão de Covid-19 no Estado
No feriado, os serviços essenciais vão funcionar normalmente. As alterações serão publicadas ainda hoje (26) no Diário Oficial do Estado.