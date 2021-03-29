ES bate recorde e ultrapassa marca de 1,5 mil internados por Covid-19

De acordo com a Sesa, Samu chegou a fazer 160 remoções de pacientes em apenas um dia neste mês de março

Em relação aos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o Espírito Santo registrou 818 pacientes internados nesta segunda-feira (29) – três a menos que no último domingo (28), data do atual recorde do Estado. No entanto, vale destacar que este é o terceiro dia consecutivo que este número se mantém acima de 800.