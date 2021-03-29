Idoso é vacinado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal

Desde a chegada do primeiro lote de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo , no dia 18 de janeiro deste ano, o governo do Estado recebeu 615.620 doses de vacina contra o novo coronavírus. Desde então, 301.076 capixabas receberam a primeira dose dos imunizantes e 86.702 pessoas foram contempladas com a segunda aplicação.

Your browser does not support the audio element. Secretaria de Saúde espera maior volume de vacinação em abril e maio

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que a expectativa é de que o volume do processo de vacinação seja ampliado nos meses de abril e maio. "Todos os municípios estão explicitamente orientados a estabelecer estratégias extraordinárias para vacinar o mais rápido possível", frisa Nésio.

Na última sexta-feira (26) o Estado recebeu um lote com 79,9 mil doses , sendo 17,9 mil da farmacêutica Oxford e outras 62 mil doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan.

"Nós estamos com a expectativa de que abril e maio tenhamos um volume muito grande de doses disponíveis para vacinação, superior àqueles distribuídos ao longo do processo de vacinação tanto pela vinda de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, quanto pela possibilidade de que o Estado compre doses complementares para acelerar o processo de vacinação", disse Nésio.

Para ofertar mais postos de vacinação e acelerar o processo de imunização no Estado, o governo também planeja integrar as redes de farmácias como pontos de aplicação de doses contra o novo coronavírus. O modelo de funcionamento não foi divulgado.