Covid-19: veja qual público está sendo vacinado na Grande Vitória

GUARAPARI

Neste momento, a cidade está aplicando a primeira dose da vacina em pessoas com idade entre 65 e 69 anos, para idosos com mais de 70 anos e também para profissionais da saúde. Na tarde desta segunda-feira (29), a Prefeitura reabre o agendamento on-line para a primeira dose em idosos com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde e a segunda dose para idosos com 80 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac até o dia 13 de março. Para fazer o agendamento on-line em Vitória, é preciso acessar o site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, no último final de semana foram disponibilizados no sistema de agendamento on-line mais de 21.000 vagas para o público acima de 65 anos receber a primeira dose e pessoas acima de 80 anos, e trabalhadores da saúde receberem a segunda dose. Na manhã desta segunda-feira (29), o município estava aplicando a vacinação neste público. A Prefeitura não informou se novos agendamentos serão abertos. Para agendar, é necessário entrar no site https://www.vilavelha.es.gov.br/agendaonlinevacinacao/Index.aspx.

Atualmente, estão sendo vacinados no município de Cariacica pessoas acima de 65 anos (primeira dose) e idosos acima de 75 anos (segunda dose) já agendados. O agendamento é feito no site http://vacina.cariacica.es.gov.br. Na tarde desta segunda-feira (29), será aberto um novo agendamento para o público 65-69 anos, para vacinar na quinta-feira (01º) em seis locais: UBS Itaquari, UBS Santa Fé, UBS Cariacica Sede, UBS Flexal II, UBS Nova Rosa da Penha II e na faculdade Multivix, em Campo Grande (uma parceria entre a faculdade e a Prefeitura). Neste dia, a vacinação será das 8h às 16h.

O município da Serra iniciou nesta segunda-feira (29) a vacinação dos idosos com idade entre 65 a 69 anos. A imunização da primeira dose também continua para o público com faixa etária acima de 70 anos e profissionais de saúde com a primeira dose. Quem tem mais de 80 anos, também está recebendo a segunda dose da vacina. Nesta segunda-feira (29), às 16h, a Secretaria abrirá novas vagas para o agendamento para a vacinação na terça-feira (30) nas unidades de saúde do município de Jacaraípe, Boa Vista, Serra Dourada, Serra Sede, Feu Rosa e Novo Horizonte, além da Unidade de Saúde de Nova Almeida. Para fazer o agendamento, é necessário entrar no site da Prefeitura da Serra, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.

Em Viana, os públicos que estão sendo vacinados até o momento são os trabalhadores da saúde, a segunda dose para pessoas com mais de 75 anos, e a primeira dose para pessoas entre 65 e 74 anos. No município, os idosos são vacinados em seus domicílios, e os profissionais de saúde em seus postos de trabalho. Caso algum morador de Viana queira tirar dúvidas sobre vacinação, ele pode entrar em contato com o Disque-Vacina Covid-19 Viana. O serviço de orientação está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, por meio do telefone: (27) 9 9953-9497.