"Não adianta nada passar álcool e não estar de máscara", alerta médico do ES

Clientes com máscara em uma padaria do bairro Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

e, principalmente, ao uso da máscara. Com uma doença perigosa, que não dá trégua, sair de casa sem máscara é como sair sem parte da roupa, embora muita gente ainda não tenha se conscientizado sobre a importância dela. Já se passaram mais de 365 dias de pandemia da Covid-19 , tempo suficiente para que todos nós estivéssemos habituados ao uso de álcool em gel. Com uma doença perigosa, que não dá trégua, sair de casa sem máscara é como sair sem parte da roupa, embora muita gente ainda não tenha se conscientizado sobre a importância dela.

O infectologista Lauro Ferreira Pinto defende que é necessário estar de máscara ao menor contato com outra pessoa. Segundo ele, álcool em gel é importante, mas uso de máscara é essencial. Afinal, o vírus está presente na boca e na maioria das vezes os assintomáticos são os responsáveis pela contaminação de outras pessoas.

"As pessoas usam álcool em gel, mas aglomeram. O vírus está na garganta, na faringe das pessoas. A maior parte das contaminações é por gente que não tem sintoma. Então em qualquer momento que você estiver perto das pessoas tem que estar de máscara", explica o médico.

"Não adianta nada passar álcool e não estar de máscara. Se a pessoa gritar, falar alto, e estiver sem máscara, mesmo sem sintoma ela vai te contaminar" Lauro Ferreira Pinto - Infectologista

Para o infectologista, há uma dificuldade das pessoas, de forma geral, em transformarem o uso de máscara em uma verdadeira rotina. Ele lembra que para a máscara funcionar, ela precisa ser usada da forma correta: cobrindo o nariz e a boca.