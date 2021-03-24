Covid-19: médica do ES indica máscara de três camadas contra variantes

Uso de máscara é fundamental para evitar o contágio pelo novo coronavírus Crédito: jcomp/freepik

A máscara - um dos itens mais importantes para evitar a Covid-19 - ganhou ainda mais relevância diante do surgimento de variantes perigosas do novo coronavírus . E a versão cirúrgica - de três camadas - é a mais recomendada para ser usada pela população nesse momento, de acordo com a infectologista Rúbia Miossi.

Em entrevista à TV Gazeta, no Bom Dia ES, a infectologista explicou o motivo para se adotar máscaras com segurança maior. “Para este momento da pandemia, em que o Estado já registra a presença da mutação da variante originária no Reino Unido, a população em geral deve usar a máscara cirúrgica, que é a de três camadas. Isso porque uma pessoa pode infectar muito mais gente com o coronavírus”, explica.

Segundo a infectologista, as máscaras cirúrgicas não foram utilizadas tão popularmente no início da pandemia porque o País não tinha quantidade suficiente para toda a população, o que fez com que as feitas com tecido, que têm apenas uma camada, caíssem no gosto popular.

A infectologista alertou ainda que as máscaras cirúrgicas devem ser usadas por, no máximo, quatro horas e depois serem descartadas no lixo. “Jogar na rua é falta de cuidado”, salienta.

Já a máscara n95/PFF2 deve ser usada apenas por profissionais de saúde que estão em ambientes onde pacientes com suspeita ou positivos para Covid-19 são atendidos. “São máscaras que podem ser utilizadas por até 30 dias se estiver seca. Também não podem estar sujas e nem devem ser dobradas”, finaliza Miossi.

VACINADOS TAMBÉM PRECISAM USAR

E mesmo após a imunização contra a Covid-19, é necessário o uso das máscaras para cobrir a boca e o nariz. A recomendação é de pesquisadores, médicos infectologistas e também do secretário Estadual de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes.

Segundo o Secretário, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (23) , é necessário manter os protocolos devido a presença de variantes do coronavírus no Estado e a necessidade de mais estudos científicos para verificar a eficiência da vacina contra as novas cepas.

"Já temos relatos de infecção de pacientes que tiveram a Covid ano passado, foram vacinados, e contraíram a doença após 28 dias de vacinação. No entanto, apresentam sintomas leves da doença. Este é um alerta para a população de que é importante interromper a cadeia de transmissão, usar máscaras e não aglomerar. Quem está vacinado, ainda vive em ambiente de circulação do vírus”, disse.

A infectologista Jacqueline Oliveira Rueda também alerta sobre o uso das máscaras mesmo após a imunização contra a doença. “As vacinas não são 100% eficazes. Elas protegem a pessoa de evoluir para o quadro grave da doença, mas não de ser infectada. Para interromper a cadeia de transmissão, os protocolos precisam ser mantidos mesmo após a pessoa ser vacinada. Além disso, médicos e cientistas precisam de mais tempo para entender a eficácia dos imunizantes em uso contra as variantes”, explica.