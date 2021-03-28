Confira tira-dúvidas sobre as regras que estão valendo na quarentena do ES

Avenida Jerônimo Monteiro no Centro da Capital Crédito: Vitor Jubini

Os principais questionamentos dos leitores fazem referência ao tipo de comércio que está autorizado funcionar, serviço de transporte coletivo, atendimento nos pet shops e a abertura de atacados e atacarejos que realizam atendimentos no Estado.

Os questionamentos sobre o transporte surgiram após o governo informar a suspensão da circulação dos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais já neste domingo. No entanto, as linhas que atendem as praias deixam de circular já a partir deste sábado (27).

Para explicar os principais pontos de discussão levantados pelos leitores, A Gazeta conversou nesta sexta-feira (26) com o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel. "Todas as medidas anunciadas tem o objetivo de frear o avanço da doença no Estado", enfatiza.