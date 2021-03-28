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Mais restrições

Confira tira-dúvidas sobre as regras que estão valendo na quarentena do ES

Fique por dentro de tudo sobre o novo conjunto de medidas que será adotado durante o período da quarentena, prorrogada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa

Publicado em 27 de Março de 2021 às 21:09

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 mar 2021 às 21:09
Primeiro dia de quarentena na avenida Jerônimo Monteiro no Centro da Capital
Avenida Jerônimo Monteiro no Centro da Capital Crédito: Vitor Jubini
Após o anúncio de prorrogação da quarentena para o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa, e a adoção de novas medidas restritivas para conter a transmissão do coronavírus, muitas dúvidas surgiram em relação ao que está permitido a partir de domingo (28).
Os principais questionamentos dos leitores fazem referência ao tipo de comércio que está autorizado funcionar, serviço de transporte coletivo, atendimento nos pet shops e a abertura de atacados e atacarejos que realizam atendimentos no Estado. 
Os questionamentos sobre o transporte surgiram após o governo informar a suspensão da circulação dos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais já neste domingo. No entanto, as linhas que atendem as praias deixam de circular já a partir deste sábado (27).
Para explicar os principais pontos de discussão levantados pelos leitores, A Gazeta conversou nesta sexta-feira (26) com o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel. "Todas as medidas anunciadas tem o objetivo de frear o avanço da doença no Estado", enfatiza.

Sou professor universitário. Trabalho no Rio Grande do Sul, mas atuo em home office na casa dos meus pais, em Vitória. Com o anúncio de que professores e policiais serão vacinados, caso eu esteja no Espírito Santo, também serei imunizado?

Somente profissionais da Educação e da Saúde que atuam no Espírito Santo serão vacinados contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), as diretrizes para vacinar professores e policiais serão decididas na próxima semana durante reunião dos membros que compõem a Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

Tenho um lava a jato. Posso funcionar normalmente já que trabalho na área de limpeza e higienização?

Não, porque se trata de uma atividade de prestação de serviço. Esse tipo de prestação de serviço só deverá voltar a funcionar quando o Estado retomar as atividades a partir da Matriz de Risco de Convivência com o vírus, conforme classificação: riscos baixos, moderado, alto e extremo.

Tenho uma casa de ração. Posso funcionar com esse novo decreto, inclusive aos domingos?

As clínicas veterinárias e estabelecimentos que trabalham com comércio de alimentação animal podem funcionar normalmente, de segunda a sábado. Aos domingos, podem funcionar somente os serviços considerados essenciais como farmácia, postos de combustíveis e equipamentos de saúde - clínicas e hospitais.

Pet shop podem funcionar?

As clínicas veterinárias podem funcionar. Já os pet shops, que oferecem cuidados animais (banho e tosa) não podem.

Quando o governo anunciou a suspensão dos serviços ambulatoriais, ele fez referência ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a rede privada?

Somente ao SUS. O governo do Estado vai fazer uma portaria orientando a rede privada a adotar os mesmos procedimentos. As especialidades que atendem pacientes com doenças crônicas terão atendimento mantido. As demais atividades que podem ser prorrogadas para a semana seguinte serão efetivadas após o encerramento da quarentena.

Os funcionários dos supermercados, farmácias e postos de combustíveis serão transportados por quem, uma vez que o serviço coletivo foi suspenso pelo governo do Estado?

Esse tipo de transporte deverá ser organizado pelos empregadores da rede privada.

Os caixas eletrônicos vão funcionar mesmo com as agências bancárias fechadas?

Sim. O serviço dos caixas eletrônicos será mantido.

As lojas que revendem veículos não estão autorizadas a abrir. Os departamentos administrativos (contábil, financeiro, seguros) poderão funcionar neste período de quarentena?

As lojas de carro não são consideradas atividades essenciais, por isso, não podem funcionar. Os demais serviços podem ser realizados internamente, mas temos orientado que esse tipo de atividade interna funcione em home office. Se tiver necessidade de ter presencial, que opere com um número menor de funcionários.

Lojas que comercializam produtos alimentícios voltados à Pascoa podem atender o público?

As lojas que vendem chocolate e produtos da Páscoa na categoria de gênero alimentício podem funcionar normalmente de segunda  a sábado. Mesmo que seja dentro de um shopping. 

As igrejas podem realizar cultos e missas?

Permanece a última decisão do governo do Estado: fica recomendado que as igrejas e os templos religiosos transmitam, preferencialmente, seus cultos e missas por meio virtual. A mesma orientação serve para atendimentos sociais e religiosos.

Sobre a proibição ao comércio atacadista, que tipo de atacado não pode funcionar? Todos? Atacadistas de cereais e material de limpeza (itens essenciais) não poderão funcionar e fazer entregas nos supermercados ?

Comércio atacadista e atacarejo relacionados a produtos alimentícios podem funcionar normalmente. Demais estabelecimentos (que vendem material de limpeza etc) podem funcionar por delivery.

O serviço de Correios vai funcionar?

Serviços postais funcionam normalmente.

Como fica a questão do transporte para os trabalhadores da saúde?

Os profissionais que usam o Transcol para se deslocarem até os postos de trabalho vão ter de apresentar um documento que comprove a função na área da saúde para embarcarem no transporte coletivo.

Tudo sobre a quarentena no ES

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