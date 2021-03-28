Confira tira-dúvidas sobre as regras que estão valendo na quarentena do ES

Sou professor universitário. Trabalho no Rio Grande do Sul, mas atuo em home office na casa dos meus pais, em Vitória. Com o anúncio de que professores e policiais serão vacinados, caso eu esteja no Espírito Santo, também serei imunizado?
Tenho um lava a jato. Posso funcionar normalmente já que trabalho na área de limpeza e higienização?
Tenho uma casa de ração. Posso funcionar com esse novo decreto, inclusive aos domingos?
Pet shop podem funcionar?
Quando o governo anunciou a suspensão dos serviços ambulatoriais, ele fez referência ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a rede privada?
Os funcionários dos supermercados, farmácias e postos de combustíveis serão transportados por quem, uma vez que o serviço coletivo foi suspenso pelo governo do Estado?
Os caixas eletrônicos vão funcionar mesmo com as agências bancárias fechadas?
As lojas que revendem veículos não estão autorizadas a abrir. Os departamentos administrativos (contábil, financeiro, seguros) poderão funcionar neste período de quarentena?
Lojas que comercializam produtos alimentícios voltados à Pascoa podem atender o público?
As igrejas podem realizar cultos e missas?
Sobre a proibição ao comércio atacadista, que tipo de atacado não pode funcionar? Todos? Atacadistas de cereais e material de limpeza (itens essenciais) não poderão funcionar e fazer entregas nos supermercados ?
O serviço de Correios vai funcionar?
Como fica a questão do transporte para os trabalhadores da saúde?
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