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Covid-19

MP já recebeu mais de 200 denúncias de fura-fila da vacina no ES

De acordo com o Ministério Público do Estado, a Região Metropolitana lidera o número de casos, que seguem em investigação

Publicado em 29 de Março de 2021 às 10:12

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

29 mar 2021 às 10:12
Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19
Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19 Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Diante do cenário de um número cada vez mais alto de contaminados pela Covid-19, doença causada pelo coronavírus, algumas pessoas que não fazem parte do grupo prioritário de vacinação estão buscado outros meios de conseguir a imunização. Por conta disso, o Ministério Público do Estado Espírito Santo (MP-ES) já recebeu mais de 200 denúncias de "fura-fila" da vacina no Estado.
As denúncias chegam por meio do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19). Até o momento foram registradas 215 denúncias, a maioria na Região Metropolitana.
"O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19), informa que recebeu um total de 215 denúncias em referência aos chamados “fura-filas”, sendo 127 da Região Metropolitana, 50 do Sul do Estado e outras 38 da Região Norte/Central. Informa ainda que todas estão em análise", explicou a instituição, por meio de nota. 
Anteriormente, em reportagem publicada por A Gazeta, o MP-ES havia pontuado que a campanha de vacinação contra a Covid-19 "está sendo fiscalizada de forma extensa pelos promotores de Justiça nos respectivos municípios podendo adotar medidas necessárias e previstas em lei".

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GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Atualmente, os grupos que recebem as vacinas contra a Covid-19 no Estado são de idosos de 70 a 75 anos, comunidades quilombolas e profissionais da saúde. Coma chegada ao Estado de mais 79 mil novas doses dos imunizantes Astrazeneca e Coronavac, os idosos acima de 65 anos também serão vacinados.
De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa),  262.743 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina até a última sexta-feira (26), sendo que 82.940 delas também já receberam a segunda aplicação. 

OUVIDORIA DA SESA 

Procurada pela reportagem para falar sobre os casos de "fura-fila", a Sesa informa que, até a última segunda-feira (22), a Ouvidoria SUS estadual recebeu 124 manifestações de denúncias relacionadas à campanha de vacinação contra a Covid-19. As manifestações são sigilosas e não são somente relacionadas à "fura-fila", de acordo com a pasta. 
Os casos estão sendo apurados e em breve será divulgado um balanço geral. Outras denúncias podem ser realizadas pelo site da ouvidoria estadual, em www.ouvidoriaes.gov.br, ou pelo telefone 08000221117. 

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