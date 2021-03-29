MP já recebeu mais de 200 denúncias de fura-fila da vacina no ES

Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19 Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

Covid-19, doença causada Diante do cenário de um número cada vez mais alto de contaminados pela, doença causada pelo coronavírus , algumas pessoas que não fazem parte do grupo prioritário de vacinação estão buscado outros meios de conseguir a imunização. Por conta disso, o Ministério Público do Estado Espírito Santo (MP-ES) já recebeu mais de 200 denúncias de "fura-fila" da vacina no Estado.

As denúncias chegam por meio do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19). Até o momento foram registradas 215 denúncias, a maioria na Região Metropolitana.

"O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19), informa que recebeu um total de 215 denúncias em referência aos chamados “fura-filas”, sendo 127 da Região Metropolitana, 50 do Sul do Estado e outras 38 da Região Norte/Central. Informa ainda que todas estão em análise", explicou a instituição, por meio de nota.

Anteriormente, em reportagem publicada por A Gazeta, o MP-ES havia pontuado que a campanha de vacinação contra a Covid-19 "está sendo fiscalizada de forma extensa pelos promotores de Justiça nos respectivos municípios podendo adotar medidas necessárias e previstas em lei".

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Atualmente, os grupos que recebem as vacinas contra a Covid-19 no Estado são de idosos de 70 a 75 anos, comunidades quilombolas e profissionais da saúde. Coma chegada ao Estado de mais 79 mil novas doses dos imunizantes Astrazeneca Coronavac , os idosos acima de 65 anos também serão vacinados.

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa) , 262.743 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina até a última sexta-feira (26), sendo que 82.940 delas também já receberam a segunda aplicação.

OUVIDORIA DA SESA

Procurada pela reportagem para falar sobre os casos de "fura-fila", a Sesa informa que, até a última segunda-feira (22), a Ouvidoria SUS estadual recebeu 124 manifestações de denúncias relacionadas à campanha de vacinação contra a Covid-19. As manifestações são sigilosas e não são somente relacionadas à "fura-fila", de acordo com a pasta.