Cariacica compra 31 câmaras frias para armazenar vacinas

Câmaras frias para armazenar vacinas da Prefeitura de Cariacica Crédito: Cláudio Postay/PMC

Cariacica entrou numa fria. Numa ótima fria. É que a Secretaria Municipal de Saúde comprou 31 câmaras frias para armazenamento do estoque de vacinas da cidade. A aquisição tem como objetivo equipar todas as 29 unidades de saúde do município e ainda reforçar a rede de assistência com mais dois equipamentos.

Os equipamentos, que estão previstos para chegar no próximo dia 5, seguem rigorosamente todas as normas determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , segundo a prefeitura, e custaram R$ 432 mil.

“Estamos nos preparando de forma antecipada para o aumento esperado do volume de vacinas contra a Covid-19 que vamos receber. Hoje contamos com quatro câmaras frias na rede de saúde e utilizamos toda uma logística para que os imunizantes cheguem às unidades. Com as novas câmaras, as vacinas já ficarão armazenadas no local de vacinação”, explica a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara.

Segundo a secretária, os novos equipamentos servem para armazenar todo tipo de imunizante, tanto as vacinas contra a Covid-19 quanto as de rotina. Com a chegada das câmaras, todas as 29 unidades de saúde passam a ter sua própria sala de vacinação.

Cariacica tem hoje 17 salas de vacina funcionando, mas com o ritmo de vacinação aumentando, será necessário um reforço de recursos humanos. “Estamos em processo de contratação de profissionais para colocar essas novas salas de imunização em funcionamento o mais rápido possível. As nossas atuais salas de vacina receberam nota 9 após inspeção da Sesa , o que nos deixa felizes e gratos aos servidores da saúde pelo excelente trabalho desenvolvido”, diz Roberta..

ALERTA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Na tarde desta sexta-feira (26), o Tribunal de Contas do Estado determinou que os municípios que armazenam vacina da Covid-19 em geladeiras domésticas deverão adquirir câmaras refrigeradas. Segundo o TCES, secretários de Saúde de 24 municípios do Espírito Santo que têm utilizado refrigeradores domésticos para armazenamento de vacinas, inclusive da Covid-19, deverão adequar os equipamentos, em 20 dias, passando a utilizar, ainda que em salas de vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos imunizantes.

SÁBADO TEM CAMPANHA DE VACINAÇÃO