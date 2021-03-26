Cariacica compra 31 câmaras frias para armazenar vacinas

Cariacica
entrou numa fria. Numa ótima fria. É que a Secretaria Municipal de Saúde comprou 31 câmaras frias para armazenamento do estoque de vacinas da cidade. A aquisição tem como objetivo equipar todas as 29 unidades de saúde do município e ainda reforçar a rede de assistência com mais dois equipamentos.
“Estamos nos preparando de forma antecipada para o aumento esperado do volume de vacinas contra a Covid-19
que vamos receber. Hoje contamos com quatro câmaras frias na rede de saúde e utilizamos toda uma logística para que os imunizantes cheguem às unidades. Com as novas câmaras, as vacinas já ficarão armazenadas no local de vacinação”, explica a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara.
Segundo a secretária, os novos equipamentos servem para armazenar todo tipo de imunizante, tanto as vacinas contra a Covid-19 quanto as de rotina. Com a chegada das câmaras, todas as 29 unidades de saúde passam a ter sua própria sala de vacinação.
Cariacica tem hoje 17 salas de vacina funcionando, mas com o ritmo de vacinação aumentando, será necessário um reforço de recursos humanos. “Estamos em processo de contratação de profissionais para colocar essas novas salas de imunização em funcionamento o mais rápido possível. As nossas atuais salas de vacina receberam nota 9 após inspeção da Sesa
, o que nos deixa felizes e gratos aos servidores da saúde pelo excelente trabalho desenvolvido”, diz Roberta..
Na tarde desta sexta-feira (26), o Tribunal de Contas do Estado determinou que os municípios que armazenam vacina da Covid-19 em geladeiras domésticas deverão adquirir câmaras refrigeradas. Segundo o TCES, secretários de Saúde de 24 municípios do Espírito Santo que têm utilizado refrigeradores domésticos para armazenamento de vacinas, inclusive da Covid-19, deverão adequar os equipamentos, em 20 dias, passando a utilizar, ainda que em salas de vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos imunizantes.
E neste sábado (27), Cariacica vai promover uma grande campanha de vacinação em todas as suas unidades de saúde, que estarão abertas das 8h às 16h. A expectativa é a de imunizar cerca de 5 mil pessoas, entre idosos acima de 70 anos (primeira dose); idosos acima de 75 (primeira dose); idosos acima de 80 (segunda dose) e trabalhadores ativos da Saúde.