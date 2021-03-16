Cariacica suspende aulas presenciais na rede municipal

Prefeitura de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Em meio ao aumento de casos, internações e óbitos provocados pelo coronavírus no Espírito Santo , a Prefeitura de Cariacica suspendeu as aulas presenciais no município. A decisão é válida a partir desta terça-feira (16). O decreto com a medida foi publicado em edição extra do Diário Oficial nesta segunda-feira (15).

REUNIÃO COM O GOVERNO

O secretário de Educação, José Roberto Martins Aguiar, afirmou que a decisão foi antecipada, após reunião do prefeito Euclério Sampaio com o governo estadual, para evitar que mais de 20 mil alunos de uma nova etapa do ensino híbrido retornassem e, em poucos dias, tivesse que interromper a modalidade.

“Nós começaríamos hoje com as aulas híbridas do Fundamental I, de 1º ao 5º. Acontece que essa etapa é a maior de todas, com mais de 20 mil alunos matriculados. No entanto, com a situação do aumento no número de casos e a provável inclusão de Cariacica como entendimento único de Grande Vitória, nós antecipamos essa decisão para evitar que alunos que parariam na quarta ou quinta-feira, não recomeçassem essa etapa”, destacou.

Ele também enfatiza o grande número de professores da rede municipal de Cariacica que também trabalham em outros municípios, o que aumentaria o risco para as partes.

“Além disso, Cariacica compartilha professores com outras redes. 50% dos nossos professores transitam entre Vila Velha, Serra, Viana, Vitória. Eles têm outro vínculo em outras cidades. Com as aulas mantidas aqui, seria um risco para eles e para nós. Então, após reunião com o governador, o prefeito tomou essa decisão de publicar o decreto”, completou.

OUTRAS MEDIDAS

O decreto também traz outras duas decisões em relação ao enfrentamento da pandemia no município. A primeira delas é a suspensão dos atendimentos presenciais nas unidades administrativas, autarquias e órgãos municipais.

O texto diz que “o atendimento deve ser realizado via telefones ou e-mails disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Cariacica na internet, salvo quando não for possível a adoção das hipóteses anteriores, sempre mediante prévio agendamento”.

A segunda decisão é sobre o retorno ao trabalho de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que estejam afastados por medida preventiva de contaminação da Covid-19. A publicação diz que estes funcionários devem ser vacinados no retorno. “Deverão se submeter à imediata imunização, salvo impedimento técnico devidamente justificado por escrito e submetido ao crivo do Secretário Municipal de Saúde, cabendo a este decidir de forma fundamentada”.