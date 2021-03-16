Cariacica suspende aulas presenciais na rede municipal

Em meio ao aumento de casos, internações e óbitos provocados pelo coronavírus no Espírito Santo, a Prefeitura de Cariacica suspendeu as aulas presenciais no município. A decisão é válida a partir desta terça-feira (16). O decreto com a medida foi publicado em edição extra do Diário Oficial nesta segunda-feira (15).
De acordo com o texto, ficam suspensas “as aulas presenciais na rede municipal de ensino, sem prejuízo da realização de atividades remotas a serem definidas pela Secretaria Municipal de Educação”. A decisão vem após a determinação de suspensão das aulas na educação infantil, por parte do governo do Estado, para crianças de 0 a 5 anos.
REUNIÃO COM O GOVERNO
O secretário de Educação, José Roberto Martins Aguiar, afirmou que a decisão foi antecipada, após reunião do prefeito Euclério Sampaio com o governo estadual, para evitar que mais de 20 mil alunos de uma nova etapa do ensino híbrido retornassem e, em poucos dias, tivesse que interromper a modalidade.
“Nós começaríamos hoje com as aulas híbridas do Fundamental I, de 1º ao 5º. Acontece que essa etapa é a maior de todas, com mais de 20 mil alunos matriculados. No entanto, com a situação do aumento no número de casos e a provável inclusão de Cariacica como entendimento único de Grande Vitória, nós antecipamos essa decisão para evitar que alunos que parariam na quarta ou quinta-feira, não recomeçassem essa etapa”, destacou.
Ele também enfatiza o grande número de professores da rede municipal de Cariacica que também trabalham em outros municípios, o que aumentaria o risco para as partes.
“Além disso, Cariacica compartilha professores com outras redes. 50% dos nossos professores transitam entre Vila Velha, Serra, Viana, Vitória. Eles têm outro vínculo em outras cidades. Com as aulas mantidas aqui, seria um risco para eles e para nós. Então, após reunião com o governador, o prefeito tomou essa decisão de publicar o decreto”, completou.
OUTRAS MEDIDAS
O decreto também traz outras duas decisões em relação ao enfrentamento da pandemia no município. A primeira delas é a suspensão dos atendimentos presenciais nas unidades administrativas, autarquias e órgãos municipais.
O texto diz que “o atendimento deve ser realizado via telefones ou e-mails disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Cariacica na internet, salvo quando não for possível a adoção das hipóteses anteriores, sempre mediante prévio agendamento”.
A segunda decisão é sobre o retorno ao trabalho de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que estejam afastados por medida preventiva de contaminação da Covid-19. A publicação diz que estes funcionários devem ser vacinados no retorno. “Deverão se submeter à imediata imunização, salvo impedimento técnico devidamente justificado por escrito e submetido ao crivo do Secretário Municipal de Saúde, cabendo a este decidir de forma fundamentada”.
Cariacica, de acordo com o último Mapa de Risco do ES, está classificada como risco moderado. Pelo mapa, obrigatoriamente, apenas as cidades em risco alto precisam suspender as aulas presenciais por 14 dias.
As decisões da Prefeitura de Cariacica acontecem no momento em que a pandemia avança no ES. O governador Renato Casagrande agendou uma entrevista coletiva para a tarde desta terça-feira (16) em que deve anunciar medidas mais restritivas em relação ao enfrentamento da doença. A movimentação do governo estadual vem após a ocupação de leitos de UTI atingir a marca de 90%, o gatilho definido para a tomada de medidas extremas.