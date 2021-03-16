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Combate ao coronavírus

Como foi o tom da reunião entre Casagrande e empresários sobre a Covid

A coluna ouviu lideranças do setor produtivo e integrantes do governo do Espírito Santo. Segundo eles, foi uma reunião dura diante do cenário crítico da pandemia e da necessidade de adoção de novas restrições das atividades econômicas

Publicado em 16 de Março de 2021 às 03:00

Públicado em 

16 mar 2021 às 03:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Renato Casagrande, Nésio Fernandes e Rogélio Pegoretti realizaram coletiva de imprensa no Palácio Anchieta nesta segunda-feira (1)
Governador Renato Casagrande (PSB) fez reunião com lideranças empresariais para debater medidas restritivas que precisarão ser adotadas pelo Estado no combate à Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
A reunião entre o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), membros da equipe de governo e lideranças do setor produtivo foi dura e tensa para todos os envolvidos. Não em função de qualquer tipo de hostilidade ou desrespeito entre os participantes, mas pela gravidade da situação em que o Estado se encontra em relação ao avanço da Covid-19, ao número de contaminados e mortos, além dos reflexos da doença sobre o sistema de saúde pública e privada.
Depois de quase 2 horas de conversa, a maioria dos empresários saiu do encontro ciente de que não há muitas alternativas para o quadro que não passe por restrições mais severas.
Tanto é que, desta vez, as contra-argumentações foram menos incisivas do que aquelas feitas no ano passado, quando o Estado também debateu junto à iniciativa privada quais ações tomar no combate ao novo coronavírus.

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Fontes comentaram que os números apresentados eram tão alarmantes que ficou difícil pedir ao governo pela manutenção da atividade econômica regular enquanto milhares de vidas estão sendo perdidas. Até segunda-feira (15), o Espírito Santo já acumulava 6.746 óbitos, e chegou a registrar quase 90% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19.
Para algumas delas, receber a notícia de que diversos negócios vão ter suas atividades limitadas foi difícil e decepcionante, mas as justificativas realistas com base na transparência dos dados e a adoção de uma postura de diálogo do governo resultaram em uma melhor compreensão do cenário.
Durante e ao final da reunião o que não faltaram foram adjetivos para descrever a situação atual e a que deverá perdurar nos próximos dias. Crítica, gravíssima, preocupante, desesperadora e calamitosa foram alguns deles.
Esse choque de realidade fez com que o tom das falas dos representantes dos segmentos produtivos fosse sóbrio e até mesmo solidário às decisões que serão tomadas pelo governador Casagrande nas próximas horas, como a de restringir a abertura do comércio.
Claro que é inevitável que exista insatisfação entre os participantes, afinal o efeito econômico será significativo, mas o que prevaleceu foi a responsabilidade e o compromisso das lideranças com a saúde e a vida dos capixabas.

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INCERTEZAS

As incertezas sobre o comportamento da doença nos próximos dias, assim como quais medidas serão de fato implementadas pelo governo estadual e por quanto tempo elas precisarão viger também trazem insegurança para o segmento.
"Mesmo com toda a abertura que foi criada para o debate, não foi colocado à mesa de forma definitiva as ações que serão tomadas. Mas uma coisa eu te asseguro: ninguém saiu da reunião achando que os próximos dias serão de liberdade no funcionamento dos negócios"
Fonte da coluna - Preferiu não se identificar
Ainda que a expectativa seja pela limitação da atividade econômica, as fontes ouvidas pela coluna frisaram que o governo não chegará a adotar um lockdown, que é o tipo de medida mais extrema para que haja o distanciamento social. Quando há o lockdown, fronteiras e divisas são fechadas, praticamente todo tipo de negócio deixa de funcionar, fábricas interrompem a produção e a circulação de pessoas nas ruas também passa a ser restrita.
A previsão é que o governador Renato Casagrande anuncie nesta terça-feira (16) as ações para o enfrentamento desta fase da pandemia, publique até quarta-feira (17) os decretos com as novas regras e dê alguns dias para que a população e as empresas conheçam os novos critérios e possam se adequar.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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