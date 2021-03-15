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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.746 mortes e passa dos 346 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 26 mortes e 1.779 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:40
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes com Covid-19 já lotam os hospitais do Estado Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 26 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (15), totalizando 6.746 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.779 novos casos, chegando a 346.544 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 44.278. Serra aparece em segundo, com 43.445 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.673) e Cariacica (26.800). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.738 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.922), em Vila Velha. 
Até esta segunda-feira (15), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 326.020, sendo 1.708 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 178.420 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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