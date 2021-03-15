Coronavírus: ES registra 6.746 mortes e passa dos 346 mil casos

Pacientes com Covid-19 já lotam os hospitais do Estado Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.779 novos casos, chegando a 346.544 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 44.278. Serra aparece em segundo, com 43.445 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.673) e Cariacica (26.800).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.738 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.922), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (15), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 326.020, sendo 1.708 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado.