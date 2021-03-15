As medidas são válidas por 14 dias Crédito: Divulgação

Atualização Na última terça-feira (16), o governo estadual anunciou uma quarentena de 14 dias em todo o Espírito Santo, que teve início nesta quinta-feira (18) e vai até o dia 31 de março. Com isso, todos os municípios passaram para o risco extremo de contágio de coronavírus. De acordo com a determinação do governo, as academia não estão permitidas de funcionar nesse período.

As novas medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus anunciadas pelo governo do Estado na última sexta-feira (12) provocaram mudanças no funcionamento das academias. Em Vila Velha , classificada como risco alto no Mapa de Risco, alguns estabelecimentos decidiram fechar as portas.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - como as academias vão funcionar nas cidades de risco alto no ES

De acordo com a Portaria nº 013-R, de 23 de janeiro deste ano, os estabelecimentos que atendem nas cidades classificadas como risco alto podem manter o funcionamento apenas de atividades não aeróbicas, restritas a treinos de baixo impacto. Confira as medidas:

Vedada a realização de atividades aeróbicas coletivas Estabelecimentos com área menor que 30m² (trinta metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 1 (um) aluno por horário de agendamento Estabelecimentos com área igual ou superior a 30m² (trinta metros quadrados) e menor que 45m² (quarenta e cinco metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 2 (dois) alunos por horário de agendamento Estabelecimentos com área igual ou superior a 45m² (quarenta e cinco metros quadrados) e menor que 60m² (sessenta metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 3 (três) alunos por horário de agendamento Estabelecimentos com área igual ou superior a 60m² (sessenta metros quadrados) e menor que 75m² (setenta e cinco metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 4 (quatro) alunos por horário de agendamento Estabelecimentos estabelecimentos com área igual ou superior a 75m² (setenta e cinco metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 5 (cinco) alunos por horário de agendamento

Eduardo Gomes é o coordenador técnico da academia BodyTech Praia da Costa, em Vila Velha. Ele disse que o estabelecimento foi fechado a partir da vigência das novas medidas restritivas determinadas pelo governo do Estado. Ele e cerca de 80 funcionários tiveram os contratos suspensos. Os atendimentos devem ser retomados quando a cidade for classificada como risco moderado.

"Estamos fechados porque no espaço da nossa academia, que tem quase 3 mil m², permancer somente cinco alunos é inviavel. Academia fechada não gera receita e tem os custos fixos. Quando voltar a risco moderado, devemos alcançar o mesmo patamar de quando estávamos funcionando " Eduardo Gomes - Coordenador técnico da BodyTech

Em comunicado, a Academia Razões do Corpo, que tem unidades na Serra e em Vitória , informou que o funcionamento da rede também será modificado. As atividades coletivas como ginástica, spinning, hidroginástica e natação infantil estão suspensas a partir desta segunda-feira (15). As demais práticas terão de ser feitas por agendamento.

Já a Wellness Club garante que segue os protocolos de segurança e definiu a suspensão temporária das aulas de bike indoor e fitdance nas academias de Vitória e Vila Velha. Como a cidade canela-verde está em risco alto, na unidade local, os clientes terão de agendar o atendimento.