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Medidas de restrição

Covid-19: como as academias vão funcionar nas cidades de risco alto no ES

De acordo com o novo Mapa de Risco, 17 cidades capixabas estão classificadas como risco alto para o contágio do novo coronavírus. Diante do cenário, academias estão cancelando aulas e até mesmo fechando as portas

Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:36

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

15 mar 2021 às 14:36
As academias estão fechadas desde quinta-feira no ES por causa do coronavírus
As medidas são válidas por 14 dias Crédito: Divulgação

Atualização

18/03/2021 - 9:58
Na última terça-feira (16), o governo estadual anunciou uma quarentena de 14 dias em todo o Espírito Santo, que  teve início nesta quinta-feira (18) e vai até o dia 31 de março. Com isso, todos os municípios passaram para o risco extremo de contágio de coronavírus. De acordo com a determinação do governo, as academia não estão permitidas de funcionar nesse período. 
As novas medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus anunciadas pelo governo do Estado na última sexta-feira (12) provocaram mudanças no funcionamento das academias. Em Vila Velha, classificada como risco alto no Mapa de Risco, alguns estabelecimentos decidiram fechar as portas.
Covid-19 - como as academias vão funcionar nas cidades de risco alto no ES
De acordo com a Portaria nº 013-R, de 23 de janeiro deste ano, os estabelecimentos que atendem nas cidades classificadas como risco alto podem manter o funcionamento apenas de atividades não aeróbicas, restritas a treinos de baixo impacto. Confira as medidas:
  1. Vedada a realização de atividades aeróbicas coletivas 
  2. Estabelecimentos com área menor que 30m² (trinta metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 1 (um) aluno por horário de agendamento
  3. Estabelecimentos com área igual ou superior a 30m² (trinta metros quadrados) e menor que 45m² (quarenta e cinco metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 2 (dois) alunos por horário de agendamento 
  4. Estabelecimentos com área igual ou superior a 45m² (quarenta e cinco metros quadrados) e menor que 60m² (sessenta metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 3 (três) alunos por horário de agendamento 
  5. Estabelecimentos com área igual ou superior a 60m² (sessenta metros quadrados) e menor que 75m² (setenta e cinco metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 4 (quatro) alunos por horário de agendamento 
  6. Estabelecimentos estabelecimentos com área igual ou superior a 75m² (setenta e cinco metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 5 (cinco) alunos por horário de agendamento
Eduardo Gomes é o coordenador técnico da academia BodyTech Praia da Costa, em Vila Velha. Ele disse que o estabelecimento foi fechado a partir da vigência das novas medidas restritivas determinadas pelo governo do Estado. Ele e cerca de 80 funcionários tiveram os contratos suspensos. Os atendimentos devem ser retomados quando a cidade for classificada como risco moderado.
"Estamos fechados porque no espaço da nossa academia, que tem quase 3 mil m², permancer somente cinco alunos é inviavel. Academia fechada não gera receita e  tem os custos fixos. Quando voltar a risco moderado, devemos alcançar o mesmo patamar de quando estávamos funcionando "
Eduardo Gomes - Coordenador técnico da BodyTech
Em comunicado, a Academia Razões do Corpo, que tem unidades na Serra e em Vitória, informou que o funcionamento da rede também será modificado. As atividades coletivas como ginástica, spinning, hidroginástica e natação infantil estão suspensas a partir desta segunda-feira (15). As demais práticas terão de ser feitas por agendamento.
Já a Wellness Club garante que segue os protocolos de segurança e definiu a suspensão temporária das aulas de bike indoor e fitdance nas academias de Vitória e Vila Velha. Como a cidade canela-verde está em risco alto, na unidade local, os clientes terão de agendar o atendimento.
As alterações passaram a valer nesta segunda-feira (15). Agora, as regras são válidas por pelo menos 14 dias. Com a mudança na classificação, as principais restrições são validas para as cidades em risco alto: Afonso Cláudio, Águia Branca, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, João Neiva, Muqui, Pedro Canário, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Serra, Vila Pavão e Vila Velha.

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