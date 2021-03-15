Ensino infantil: três pontos para entender a suspensão das aulas no ES

Por 21 dias, atividades de ensino suspensas nas redes de educação infantil pública e privada Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Segundo Nésio Fernandes, houve um aumento repentino no número de internações em leitos pediátricos no Espírito Santo, o que também motivou a decisão de suspender as atividades escolares. O secretário de Saúde explicou que esse índice atingiu 90%, não apenas por conta da Covid-19, mas também por outros agentes infecciosos, como a gripe comum.

"Com o aumento da circulação não só da Covid-19, temos a circulação de outro agente endêmico que se manifesta nesta época do ano. E em virtude do aumento rápido das doenças respiratórias, foi construída a posição de suspender a educação de ensino até os 5 anos na rede pública e particular do Estado", explicou.

OUTRAS MEDIDAS

O infectologia pediátrico, Pedro Massaroni Peçanha, explica que com a proximidade do inverno, é mais comum a infecção de crianças, principalmente bebês, pelo vírus da Influenza, pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e, agora, também pelo novo coronavírus.

“Apesar de ser incomum a evolução de quadros mais graves da covid-19 em crianças de até 05 anos de idade, outras doenças, que são transmitidas da mesma forma, também podem levá-los a necessidade de internação. Por isso, a não aglomeração é importante não só para as crianças, mas também para os seus pais, que, muitas vezes, saem e levam o vírus para dentro de casa”, explica.

Peçanha destaca que a partir dessa idade a resposta do organismo da criança é melhor diante dessas doenças, diminuindo a possibilidade de internação. "Os bebês são aqueles que, geralmente, apresentam quadros mais graves. E vale lembrar que eles ainda não têm idade para frequentar creches. Logo, são os adultos que transmitem as infecções", explica.

O infectologista acrescenta ainda que as internações pediátricas devido ao período de sazonalidade entre o verão e o inverno começaram mais cedo neste ano, diferente de 2020, quando as pessoas respeitavam mais as medidas de distanciamento social.

"Quanto mais gente circular, mais vírus, como o da covid-19, o Influenza e o Sincicial, estarão circulando. Não adianta fechar as escolas e manter os bares abertos. Precisamos de medidas de restrições mais firmes em todas as camadas sociais. Em resumo, hoje crianças e adultos estão sendo internados por doenças respiratórias diferentes" Pedro Massaroni Peçanha - Infectologia pediátrico

Quem também é a favor de acentuar as medidas de restrição é o pediatra e coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria, Rodrigo Aboudib. Segundo o médico, a decisão de suspender as atividades de ensino para crianças de até 5 anos foi acertada, mas deve ser combinada com outras restrições.

“O Governo está receoso de que, em razão da pandemia da Covid-19, a rede hospitalar entre em colapso. É preciso da cooperação de todos, porque não vai adiantar suspender as aulas e deixar as crianças no parquinho. O que vemos agora é um surto de outros vírus respiratórios nas crianças, que podem ser confundidas inicialmente com a Covid-19. É preciso preservá-las para garantir o atendimento para todas”, salienta.

AS RAZÕES DA SUSPENSÃO