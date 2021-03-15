Covid-19: ES abre 22 leitos de UTI em hospital de São José do Calçado

Segundo Casagrande, a unidade possuía oito leitos de UTI destinados a pacientes com a doença. Agora, das 35 vagas de UTI do hospital, 30 serão apenas para vítimas da Covid-19 e cinco, para demanda geral.

Das 22 unidades abertas nesta segunda (15), oito foram ocupadas ainda pela manhã. “A situação está cada vez mais apertada, os hospitais privados do Estado, aqueles que têm convênio com plano de saúde, estes já estão com muitas dificuldades de atender, todos nós estamos com muitas dificuldades de atender, se a gente não tomar cuidado e não tiver disciplina em reduzir a interação, não daremos conta do número de leitos de UTI”, disse o governador.