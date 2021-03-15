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Ampliação de leitos

Covid-19: ES abre 22 leitos de UTI em hospital de São José do Calçado

Ampliação de vagas exclusivas para pacientes com Covid-19 foi realizada nesta segunda-feira (15) pelo governador Renato Casagrande

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:29
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Leitos de UTI no Hospital São Jose do Calçado Crédito: Hélio Filho/Secom
O Hospital Estadual São José do Calçado, em São José do Calçado, ampliou o número de leitos de UTI para o atendimento dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. 22 vagas foram abertas nesta segunda-feira (15) pelo governador Renato Casagrande, que esteve na cidade do extremo Sul capixaba para anunciar a entrega.
Segundo Casagrande, a unidade possuía oito leitos de UTI destinados a pacientes com a doença. Agora, das 35 vagas de UTI do hospital, 30 serão apenas para vítimas da Covid-19 e cinco, para demanda geral.
Das 22 unidades abertas nesta segunda (15), oito foram ocupadas ainda pela manhã. “A situação está cada vez mais apertada, os hospitais privados do Estado, aqueles que têm convênio com plano de saúde, estes já estão com muitas dificuldades de atender, todos nós estamos com muitas dificuldades de atender, se a gente não tomar cuidado e não tiver disciplina em reduzir a interação, não daremos conta do número de leitos de UTI”, disse o governador.
A ampliação, segundo o superintendente Regional Sul de saúde, José Maria Justo, era prevista para os próximos 15 dias, mas foi antecipada diante do aumento da demanda por vagas no final de semana.

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