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Coronavírus

Possível surto de covid-19 afeta o elenco do Rio Branco

Testes serão feitos nesta tarde em mais de 40 pessoas, todos já estão isolados

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:37

Richard Pinheiro

Richard Pinheiro

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:37
Jogadores do Rio Branco fizeram testes antes do jogo contra o Sampaio Corrêa
Jogadores do Rio Branco fizeram testes antes do jogo contra o Sampaio Corrêa Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco AC
Após a goleada de 5 a 0 sofrida para o Serra, no último sábado (13), pela 3ª rodada do Campeonato Capixaba 2021, o Rio Branco tem um problema ainda mais sério para poder equacionar nos próximos dias. Vários integrantes do elenco, comissão técnica e até da diretoria do clube relataram estar sentindo sintomas de covid-19.
Por conta desse possível surto da doença, todos foram isolados e mais de 40 pessoas devem fazer testes para confirmação na tarde desta segunda-feira (15). O clube trabalha oficialmente como possível infecção, mas o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, já trata o caso como "99% de certeza" de que o coronavírus tenha infectado o plantel capa-preta (no ano passado o dirigente também se infectou).
De acordo com uma nota enviada à imprensa pelo clube (confira a íntegra abaixo), jogadores e comissão técnica foram testados antes da partida contra o Serra, sem nenhum caso confirmado.
O Rio Branco também já tinha feito testes de Covid-19 antes do jogo da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, que foi quando o goleiro Diogo testou positivo.

SERRA SEM CASOS

Procurado pela reportagem, o presidente do Serra, Ervínio Ferreira, confirmou que até o momento nenhum atleta do clube relatou estar sentindo algum sintoma da Covid-19. O dirigente também confirmou que os atletas e comissão técnica foram testados antes da partida contra o Rio Branco.

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