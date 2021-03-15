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Marcelo Queiroga vai assumir

Casagrande mostra-se otimista com mudança no Ministério da Saúde

Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo falou sobre a perspectiva de ter uma coordenação nacional no enfrentamento à pandemia de Covid-19

Publicado em 15 de Março de 2021 às 20:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2021 às 20:37
Renato Casagrande foi convidado pelo PSB a ser pré-candidato à presidência
O governador Renato Casagrande espera que, com a mudança de comando, o Ministério da Saúde assuma a coordenação nacional do enfrentamento à pandemia Crédito: Helio Filho/Secom
Após a confirmação do nome do cardiologista Marcelo Queiroga para assumir o Ministério da Saúde, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), publicou em suas redes sociais uma manifestação de apoio e sua expectativa de que, com a substituição do general Eduardo Pazuello, hoje à frente do cargo, o governo federal assuma a coordenação nacional do enfrentamento à pandemia da Covid-19
Marcelo Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologista e, após uma reunião na tarde desta segunda-feira (15) com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), aceitou o convite e será o quarto ministro a comandar a área da saúde durante a pandemia. Ele foi o segundo nome cogitado para o cargo, depois que a médica Ludhmila Hajjar recusou a oferta

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