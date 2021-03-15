Casagrande mostra-se otimista com mudança no Ministério da Saúde

Após a confirmação do nome do cardiologista Marcelo Queiroga para assumir o Ministério da Saúde, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), publicou em suas redes sociais uma manifestação de apoio e sua expectativa de que, com a substituição do general Eduardo Pazuello, hoje à frente do cargo, o governo federal assuma a coordenação nacional do enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Marcelo Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologista e, após uma reunião na tarde desta segunda-feira (15) com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), aceitou o convite e será o quarto ministro a comandar a área da saúde durante a pandemia. Ele foi o segundo nome cogitado para o cargo, depois que a médica Ludhmila Hajjar recusou a oferta.