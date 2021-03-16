Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Informação da Inteligência

Após protesto em frente à casa da mãe de Casagrande, Sesp investiga vazamento

Durante manifestação contra medidas para conter a Covid-19, apoiadores de Bolsonaro foram à porta da casa da mãe do governador do ES. Um deles afirmou que a localização foi fornecida pela equipe de inteligência do governo

Publicado em 16 de Março de 2021 às 06:44

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

16 mar 2021 às 06:44
Apoiadores do Governo Jair Bolsonaro fazem carreata na tarde de domingo
Os manifestantes foram para frente do prédio do governador Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (Sesp) está investigando se o serviço de inteligência da polícia vazou informações pessoais do governador Renato Casagrande (PSB) e da mãe dele para manifestantes que protestaram, neste domingo (14), contra as restrições impostas pelo governo estadual para conter a Covid-19. Os manifestantes apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que minimiza a doença.
De acordo com o grupo, que terminou o protesto na porta da casa da mãe do governador, Anna Venturim Casagrande, de 88 anos, em Vitória, a localização foi repassada pela "própria inteligência do governo". Apesar de iniciar a apuração, a Sesp não acredita que isso tenha ocorrido. 
"Acreditamos muito mais que foi uma fala genérica do que ter recebido de fato uma informação da inteligência", afirmou o secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho. 

O QUE ACONTECEU 

Os manifestantes saíram de Vila Velha e também se concentraram na Praça do Papa, na Capital. Cerca de 200 veículos participam do ato, de acordo com a Polícia Militar. Com palavras de ordem, eles também criticaram a adoção do lockdown – o bloqueio total de uma região, o que não se restringe a apenas fechar estabelecimentos comerciais, por exemplo –, embora essa medida nunca tenha sido implementada no Espírito Santo.
Após deixarem a Praça do Papa, parte do grupo seguiu em direção ao bairro Bento Ferreira, onde Casagrande e a família possuem um apartamento. Em frente ao prédio, os manifestantes, entre eles o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), dirigiram críticas contra as medidas relacionadas à pandemia adotadas pela gestão estadual. A maioria não usava máscara, que é uma forma de diminuir o risco de propagação do novo coronavírus.

Manifestação de apoiadores do Governo Bolsonaro

Em seguida, eles foram para o Bairro República, onde mora Dona Anna, como é conhecida a mãe de Casagrande. No trajeto, um dos manifestantes, que estava em cima do trio elétrico, afirmou que o grupo sabia a localização do governador porque teria sido informado pelo serviço de inteligência do governo. Em vídeo, publicado nas redes sociais, ele diz:
"Nós tivemos a informação de que o governador fugiu para a casa da mãe no Bairro República [...] Ele deu tanto azar que a própria inteligência do governo passou a informação que ele veio pra cá."
Segundo o governo estadual, o serviço de inteligência ao qual o manifestante se refere no vídeo é o da polícia.

Veja Também

Casagrande condena manifestações na porta da casa de sua mãe

Apesar da afirmação do grupo, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirma que confia nos serviços de inteligência da Sesp e que não acredita que alguma informação tenha sido repassada.
"O serviço de inteligência tem toda uma doutrina e rigidez, os policiais são escolhidos a dedo. Tenho confiança, pelo relevante serviço que prestam, que qualquer informação não foi compartilhada"
Alexandre Ramalho - Coronel da PM e secretário de Estado da Segurança Pública
"A inteligência não faria esse tipo de papel e, ainda por cima, fornecendo uma informação pessoal do governador", avaliou Ramalho. 
O secretário, contudo, disse que o caso está sendo apurado para esclarecer qualquer dúvida. Até o momento, nenhum procedimento investigativo foi instaurado. O caso está sob a responsabilidade da Subsecretaria de Inteligência da Sesp.
"Confio no serviço de inteligência, mas diante da fala durante a manifestação, a subsecretaria de Inteligência está apurando para verificar se algo aconteceu e qual encaminhamento vai ser dado", complementou o secretário.

LEIA MAIS 

Volta de Bolsonaro anima PSL no ES, mas pode afetar relação com Casagrande

Em meio à pandemia de Covid-19, entidades médicas do ES defendem Bolsonaro

Ideologia na pandemia: o que está por trás da recusa em usar máscara

Campo de batalha: 8 vezes em que Bolsonaro se colocou contra governadores

Casagrande diz que repasse do governo federal ao ES foi de R$ 2,2 bi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Sesp Polícia Militar Covid-19 Alexandre Ramalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados