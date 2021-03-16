Após protesto em frente à casa da mãe de Casagrande, Sesp investiga vazamento

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (Sesp) está investigando se o serviço de inteligência da polícia vazou informações pessoais do governador Renato Casagrande (PSB) e da mãe dele para manifestantes que protestaram, neste domingo (14), contra as restrições impostas pelo governo estadual para conter a Covid-19. Os manifestantes apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que minimiza a doença.
De acordo com o grupo, que terminou o protesto na porta da casa da mãe do governador, Anna Venturim Casagrande, de 88 anos, em Vitória, a localização foi repassada pela "própria inteligência do governo". Apesar de iniciar a apuração, a Sesp não acredita que isso tenha ocorrido.
"Acreditamos muito mais que foi uma fala genérica do que ter recebido de fato uma informação da inteligência", afirmou o secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho.
O QUE ACONTECEU
Os manifestantes saíram de Vila Velha e também se concentraram na Praça do Papa, na Capital. Cerca de 200 veículos participam do ato, de acordo com a Polícia Militar. Com palavras de ordem, eles também criticaram a adoção do lockdown – o bloqueio total de uma região, o que não se restringe a apenas fechar estabelecimentos comerciais, por exemplo –, embora essa medida nunca tenha sido implementada no Espírito Santo.
Após deixarem a Praça do Papa, parte do grupo seguiu em direção ao bairro Bento Ferreira, onde Casagrande e a família possuem um apartamento. Em frente ao prédio, os manifestantes, entre eles o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), dirigiram críticas contra as medidas relacionadas à pandemia adotadas pela gestão estadual. A maioria não usava máscara, que é uma forma de diminuir o risco de propagação do novo coronavírus.
Manifestação de apoiadores do Governo Bolsonaro
Em seguida, eles foram para o Bairro República, onde mora Dona Anna, como é conhecida a mãe de Casagrande. No trajeto, um dos manifestantes, que estava em cima do trio elétrico, afirmou que o grupo sabia a localização do governador porque teria sido informado pelo serviço de inteligência do governo. Em vídeo, publicado nas redes sociais, ele diz:
"Nós tivemos a informação de que o governador fugiu para a casa da mãe no Bairro República [...] Ele deu tanto azar que a própria inteligência do governo passou a informação que ele veio pra cá."
Segundo o governo estadual, o serviço de inteligência ao qual o manifestante se refere no vídeo é o da polícia.
Apesar da afirmação do grupo, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirma que confia nos serviços de inteligência da Sesp e que não acredita que alguma informação tenha sido repassada.
"O serviço de inteligência tem toda uma doutrina e rigidez, os policiais são escolhidos a dedo. Tenho confiança, pelo relevante serviço que prestam, que qualquer informação não foi compartilhada"
"A inteligência não faria esse tipo de papel e, ainda por cima, fornecendo uma informação pessoal do governador", avaliou Ramalho.
O secretário, contudo, disse que o caso está sendo apurado para esclarecer qualquer dúvida. Até o momento, nenhum procedimento investigativo foi instaurado. O caso está sob a responsabilidade da Subsecretaria de Inteligência da Sesp.
"Confio no serviço de inteligência, mas diante da fala durante a manifestação, a subsecretaria de Inteligência está apurando para verificar se algo aconteceu e qual encaminhamento vai ser dado", complementou o secretário.