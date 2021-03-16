Após protesto em frente à casa da mãe de Casagrande, Sesp investiga vazamento

Os manifestantes foram para frente do prédio do governador Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o grupo, que terminou o protesto na porta da casa da mãe do governador, Anna Venturim Casagrande, de 88 anos, em Vitória, a localização foi repassada pela "própria inteligência do governo". Apesar de iniciar a apuração, a Sesp não acredita que isso tenha ocorrido.

"Acreditamos muito mais que foi uma fala genérica do que ter recebido de fato uma informação da inteligência", afirmou o secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho.

O QUE ACONTECEU

Os manifestantes saíram de Vila Velha e também se concentraram na Praça do Papa, na Capital. Cerca de 200 veículos participam do ato, de acordo com a Polícia Militar. Com palavras de ordem, eles também criticaram a adoção do lockdown – o bloqueio total de uma região, o que não se restringe a apenas fechar estabelecimentos comerciais, por exemplo –, embora essa medida nunca tenha sido implementada no Espírito Santo.

Após deixarem a Praça do Papa, parte do grupo seguiu em direção ao bairro Bento Ferreira, onde Casagrande e a família possuem um apartamento. Em frente ao prédio, os manifestantes, entre eles o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota) , dirigiram críticas contra as medidas relacionadas à pandemia adotadas pela gestão estadual. A maioria não usava máscara, que é uma forma de diminuir o risco de propagação do novo coronavírus.

Manifestação de apoiadores do Governo Bolsonaro

Em seguida, eles foram para o Bairro República, onde mora Dona Anna, como é conhecida a mãe de Casagrande. No trajeto, um dos manifestantes, que estava em cima do trio elétrico, afirmou que o grupo sabia a localização do governador porque teria sido informado pelo serviço de inteligência do governo. Em vídeo, publicado nas redes sociais, ele diz:

"Nós tivemos a informação de que o governador fugiu para a casa da mãe no Bairro República [...] Ele deu tanto azar que a própria inteligência do governo passou a informação que ele veio pra cá."

Segundo o governo estadual, o serviço de inteligência ao qual o manifestante se refere no vídeo é o da polícia.

Apesar da afirmação do grupo, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirma que confia nos serviços de inteligência da Sesp e que não acredita que alguma informação tenha sido repassada.

"O serviço de inteligência tem toda uma doutrina e rigidez, os policiais são escolhidos a dedo. Tenho confiança, pelo relevante serviço que prestam, que qualquer informação não foi compartilhada" Alexandre Ramalho - Coronel da PM e secretário de Estado da Segurança Pública

"A inteligência não faria esse tipo de papel e, ainda por cima, fornecendo uma informação pessoal do governador", avaliou Ramalho.

O secretário, contudo, disse que o caso está sendo apurado para esclarecer qualquer dúvida. Até o momento, nenhum procedimento investigativo foi instaurado. O caso está sob a responsabilidade da Subsecretaria de Inteligência da Sesp.