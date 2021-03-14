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"Ato inaceitável"

Casagrande condena manifestações na porta da casa de sua mãe

O governador reconheceu o direito às manifestações, mas se posicionou contra  o fato de um grupo ter ido para frente da casa da mãe dele, uma idosa com problemas de saúde

Publicado em 14 de Março de 2021 às 20:08

Publicado em 

14 mar 2021 às 20:08
Coletiva de imprensa com o Governador Renato Casagrande e os secretários, Nésio Fernandes, da Saúde e Rogelio Amorim, da Fazenda
Governador Renato Casagrande lamenta manifestação em frente à casa da mãe dele Crédito: Fernando Madeira
Após percorrerem ruas de Vitória e Vila Velha, alguns manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contrários a restrições adotadas para enfrentamento à pandemia de Covid-19, se concentraram em frente ao prédio em que vive o governador Renato Casagrande (PSB) e depois foram ao edifício em que mora a mãe dele, Anna Venturim Casagrande, de 88 anos. Pelas redes sociais, Casagrande se pronunciou contra a atitude dos participantes do movimento.
O governador reconheceu o direito às manifestações, mas condenou o fato de um grupo ter ido para frente da casa da mãe dele. Casagrande classificou o ato como inaceitável, visto que a mãe é uma pessoa de idade avançada e com problemas de saúde.
“Manifestantes que negam os efeitos do coronavírus saíram às ruas hoje contra medidas que tomamos para frear a transmissão e salvarmos vidas. Legítimo. Mas é inaceitável irem até a residência de minha mãe, uma idosa de 88 anos, com diversas comorbidades, com atitudes agressivas, colocando em risco a vida dela. Mais uma demonstração de que não possuem nenhum respeito pela vida. Vamos seguir protegendo a população capixaba”, postou o governador em sua conta no Twitter.
Em seguida, Casagrande fez uma transmissão ao vivo no Instagram para condenar a postura dos manifestantes: “Minha mãe podia ter passado mal, podia ter sofrido algum mal súbito pela forma em que eles chegaram na casa dela”, avaliou.

PROTESTOS 

Os manifestantes saíram de Vila Velha e também se concentraram na Praça do Papa, na Capital. Cerca de 200 veículos participam do ato, segundo nota da Polícia Militar. Com palavras de ordem, eles criticaram a adoção do lockdown, embora essa medida nunca tenha sido implementada no Espírito Santo.
Após deixarem a Praça do Papa, parte do grupo seguiu em direção ao bairro Bento Ferreira, onde Renato Casagrande e a família possuem um apartamento. Em frente ao prédio, os manifestantes, entre eles o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), dirigiram críticas contra as medidas relacionadas à pandemia adotadas pela gestão do governador. A maioria não usava máscara.  Em seguida, eles seguiram para o bairro República, onde mora Dona Anna, como é conhecida a mãe de Casagrande.
Vitória
Opositor de Casagrande, o deputado estadual Capitão Assumção foi um dos que falaram no ato a favor de Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

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