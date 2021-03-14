Casagrande condena manifestações na porta da casa de sua mãe

Governador Renato Casagrande lamenta manifestação em frente à casa da mãe dele Crédito: Fernando Madeira

O governador reconheceu o direito às manifestações, mas condenou o fato de um grupo ter ido para frente da casa da mãe dele. Casagrande classificou o ato como inaceitável, visto que a mãe é uma pessoa de idade avançada e com problemas de saúde.

Manifestantes que negam os efeitos do coronavírus saíram às ruas hoje contra medidas que tomamos para frear a transmissão e salvarmos vidas. Legítimo.Mas, é inaceitável irem até a residência de minha mãe, uma idosa de 88 anos, com diversas comorbidades, com atitudes agressivas, — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 14, 2021

“Manifestantes que negam os efeitos do coronavírus saíram às ruas hoje contra medidas que tomamos para frear a transmissão e salvarmos vidas. Legítimo. Mas é inaceitável irem até a residência de minha mãe, uma idosa de 88 anos, com diversas comorbidades, com atitudes agressivas, colocando em risco a vida dela. Mais uma demonstração de que não possuem nenhum respeito pela vida. Vamos seguir protegendo a população capixaba”, postou o governador em sua conta no Twitter.

Em seguida, Casagrande fez uma transmissão ao vivo no Instagram para condenar a postura dos manifestantes: “Minha mãe podia ter passado mal, podia ter sofrido algum mal súbito pela forma em que eles chegaram na casa dela”, avaliou.

PROTESTOS

Os manifestantes saíram de Vila Velha e também se concentraram na Praça do Papa, na Capital. Cerca de 200 veículos participam do ato, segundo nota da Polícia Militar. Com palavras de ordem, eles criticaram a adoção do lockdown, embora essa medida nunca tenha sido implementada no Espírito Santo.

Após deixarem a Praça do Papa, parte do grupo seguiu em direção ao bairro Bento Ferreira, onde Renato Casagrande e a família possuem um apartamento. Em frente ao prédio, os manifestantes, entre eles o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), dirigiram críticas contra as medidas relacionadas à pandemia adotadas pela gestão do governador. A maioria não usava máscara. Em seguida, eles seguiram para o bairro República, onde mora Dona Anna, como é conhecida a mãe de Casagrande.