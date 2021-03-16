Estado estuda lockdown de 14 dias. Fechamento de praias está em debate

O governador Casagrande: decisão final será nesta terça (16) Crédito: Fernando Madeira

Atualização O Governo do ES anunciou nesta terça-feira (16) quarentena de 14 dias em todo o Estado por conta da pandemia de coronavírus. Confira os detalhes atualizados de todas as restrições na nossa página especial sobre coronavírus.

O governo do Estado passou o dia todo em reuniões para decidir quais medidas adotará para conter o crescimento da pandemia de Covid-19 . Uma das medidas que deverá ser adotada é o chamado lockdown em todo o Estado, por 14 dias, a partir desta quarta-feira (17). Neste período, só os serviços essenciais seriam autorizados a funcionar.

A coluna apurou que até o fechamento de acesso às praias está sendo debatido entre o governador Renato Casagrande (PSB), chefe de Poderes, prefeitos e representantes das entidades empresariais. Mas essa proposta ainda não teve o martelo batido.

Uma fonte afirmou que será difícil, na prática, fiscalizar e impedir o acesso do público às praias, mas a proposta ainda não foi totalmente descartada e pode ser anunciada.

Também haverá restrição ao funcionamento das igrejas, que poderão receber poucas pessoas para evitar a aglomeração. Outra fonte ouvida pela coluna, e que participou das reuniões com o governo, adiantou que o lockdown será mais rígido que as medidas restritivas adotadas pelo Estado no começo da pandemia, de março a abril do ano passado.

Todas as medidas estão na mesa do governador, que ainda não bateu o martelo. Segundo se informou nas reuniões, o índice de ocupação das Utis para Covid, no Estado, chegou a 91% nesta segunda (15), ultrapassando o limite de 90% definido pelo governo, para que sejam adotadas medidas mais drásticas contra a pandemia.

A proposta de lockdown não agradou a alguns setores empresarias. Alguns dirigentes tentaram demover o governo da decisão, ou pelo menos suavizar algumas medidas, com maior flexibilidade de funcionamento do comércio, mas Casagrande não quis adiantar se vai atender esses pedidos.