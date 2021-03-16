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Leonel Ximenes

Estado estuda lockdown de 14 dias. Fechamento de praias está em debate

Medidas restritivas devem entrar em vigor a partir desta quarta-feira (17) e valem para todo o ES

Publicado em 15 de Março de 2021 às 21:26

Públicado em 

15 mar 2021 às 21:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coletiva de imprensa com o Governador Renato Casagrande e os secretários, Nésio Fernandes, da Saúde e Rogelio Amorim, da Fazenda
O governador Casagrande: decisão final será nesta terça (16) Crédito: Fernando Madeira

Atualização

16/03/2021 - 7:42
O Governo do ES anunciou nesta terça-feira (16) quarentena de 14 dias em todo o Estado por conta da pandemia de coronavírus. Confira os detalhes atualizados de todas as restrições na nossa página especial sobre coronavírus. 
O governo do Estado passou o dia todo em reuniões para decidir quais medidas adotará para conter o crescimento da pandemia de Covid-19. Uma das medidas que deverá ser adotada é o chamado lockdown em todo o Estado, por 14 dias, a partir desta quarta-feira (17). Neste período, só os serviços essenciais seriam autorizados a funcionar.
A coluna apurou que até o fechamento de acesso às praias está sendo debatido entre o governador Renato Casagrande (PSB), chefe de Poderes, prefeitos e representantes das entidades empresariais. Mas essa proposta ainda não teve o martelo batido.

TUDO SOBRE  A QUARENTENA NO ES

Serviços públicos: o que vai funcionar e o que não vai funcionar no ES

Governo suspende aulas presenciais nas redes pública e privada em todo o ES

Estado pode punir pessoas e empresas que descumprirem quarentena no ES

Supermercados e padarias ficam proibidos de funcionar aos domingos no ES

Saiba quais lojas e serviços poderão ou não funcionar no ES a partir de quinta

Uma fonte afirmou que será difícil, na prática, fiscalizar e impedir o acesso do público às praias, mas a proposta ainda não foi totalmente descartada e pode ser anunciada.
Também haverá restrição ao funcionamento das igrejas, que poderão receber poucas pessoas para evitar a aglomeração. Outra fonte ouvida pela coluna, e que participou das reuniões com o governo, adiantou que o lockdown será mais rígido que as medidas restritivas adotadas pelo Estado no começo da pandemia, de março a abril do ano passado.
Todas as medidas estão na mesa do governador, que ainda não bateu o martelo. Segundo se informou nas reuniões, o índice de ocupação das Utis para Covid, no Estado, chegou a 91% nesta segunda (15), ultrapassando o limite de 90% definido pelo governo, para que sejam adotadas medidas mais drásticas contra a pandemia.
A proposta de lockdown não agradou  a alguns setores empresarias. Alguns dirigentes tentaram demover o governo da decisão,  ou pelo menos suavizar algumas medidas, com maior flexibilidade de funcionamento do comércio, mas Casagrande não quis adiantar se vai atender esses pedidos.
"Ficou de estudar esta situação", disse o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, que participou dos encontros. "Estamos otimistas, mas na expectativa de decisões que trarão sérios prejuízos para todos nós", complementou Sepulcri. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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