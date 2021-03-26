Poucas&Boas: 1.353 PMs já contraíram Covid no ES, diz associação

PMs fiscalizam lojas da Glória, em Vila Velha, durante a quarentena de combate ao avanço da Covid- 19 no ES Crédito: Fernando Madeira

Levantamento das associações que representam policiais e bombeiros militares no Espírito mostra que 1.353 PMs foram infectados pela Covid-19 no Espírito Santo. Em relação aos bombeiros, a doença afetou 341 pessoas. Os números revelam que cinco policiais militares morreram pelo coronavírus enquanto não há casos fatais entre os bombeiros. Neste momento, há 76 PMs afastados por causa da Covid (76 suspeitos e 33 confirmados), enquanto 25 bombeiros (19 suspeitos e seis confirmados) estão nessa mesma condição.

O EFETIVO

Segundo os dados da pesquisa Perfil Nacional das Instituições da Segurança Pública 2019, do Ministério da Justiça, a PM capixaba tinha 8.318 militares em seu efetivo. Considerando esse quadro, isso quer dizer que a doença já atingiu 16,26% da corporação.

IDIOMA NA UTI

Título da nota enviada pela Cooperativa dos Médicos Intensivistas do ES (Cooperati-ES) à imprensa, sobre a abertura de novos leitos de UTI para Covid: “Nota de exclarecimento à sociedade capixaba”.

IDIOMA SUSPENSO

E da assessoria do vereador Paulinho do Churrasquinho (PDT), da Serra: “Vereador quer suspenção na cobrança do pedágio da Eco101”.

POR CIMA

O governo do Estado não chegou a cogitar adotar alguma medida restritiva em relação ao Aeroporto de Vitória, no pacote de medidas de endurecimento da quarentena. Motivo alegado pelo Palácio Anchieta: atribuição é do governo federal.

OREMOS

Em relação ao funcionamento das igrejas, fonte palaciana argumenta que o decreto não foi alterado porque "a maioria tem atendido a solicitação do governador e está apenas com atendimento individual e missas e cultos on-line".

COMBINOU COM A CHINA?

Com nova variante mais letal a jovens, o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) sugere ao governo do Estado inserir esse público no plano de vacinação contra o coronavírus no ES. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas apenas uma dúvida: cadê a vacina?

PODE ISSO, ARNALDO?

A Prefeitura da Serra publicou uma portaria muito estranha nestes tempos de agravamento da pandemia de Covid-19, o que vem gerando reclamações. Por ela, a Secretaria de Educação do município está convocando profissionais, como pedagogos, coordenadores e auxiliares de secretarias de escolas, para fazer o trabalho presencial, obedecendo a um revezamento.

ATÉ OS VELHINHOS?

O problema (sempre tem um) é que a prefeitura não está observando as normas (ou o bom senso?), e até trabalhadores com mais de 60 anos de idade estão nessa lista de trabalho presencial.

O QUE DIZ A PREFEITURA

“A Secretaria de Educação da Serra publicou Normativa cujas principais finalidades são garantir que trabalhos de confecção e distribuição das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) continuem sendo distribuídas, além da distribuição ininterrupta dos kits alimentação escolar e pedagógicos, manutenção dos serviços de limpeza e realização de intervenções estruturais. Para tanto, foi necessário convocar os profissionais do setor administrativo para a realização dos serviços em regime escalonado, ou seja, com revezamento de pessoal”, diz nota enviada pela assessoria do prefeito Sérgio Vidigal (PDT). Que é médico.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA FARÁ PESQUISA SOBRE MORTES VIOLENTAS NO ES

O Ministério da Justiça e Segurança Pública destinará R$ 5,2 milhões para pesquisas sobre mortes violentas envolvendo o uso de drogas. O Estudo será feito com base em informações colhidas por meio de autópsias nos Institutos Médicos-Legais nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Pará e do Paraná.

FAZER O BEM FAZ BEM

Por causa da pandemia, os artesãos de Guarapari estão enfrentando dificuldades, mas tem gente querendo ajudar. A artesã Christiane Soares de Souza está vendendo santinhos de crochê, e 50% do que for arrecadado será destinado aos colegas de profissão. Informações: (27) 99784-7384 ou @lepothyartesanato.

PROPOSTA APRESENTADA

O deputado estadual Luciano Machado (PV) protocolou a indicação 685/2021, ao governo do Estado, sugerindo que houvesse um sistema de rodízio para que os cidadãos possam sair às ruas em todo o Estado para frequentar o comércio durante a quarentena. A flexibilidade da mobilidade teria como critério o último algarismo do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de cada cidadão.

PROPOSTA ARQUIVADA

Contudo, no início da sessão da Assembleia Legislativa de quarta-feira (24), o parlamentar recuou da proposta. Luciano Machado argumentou que seria importante para que o comércio pudesse abrir suas portas, mas houve algumas críticas veladas, conforme o deputado deixou no ar.

30 ANOS DE MINISTÉRIO PÚBLICO

Esta sexta-feira (26) é dia de comemoração para o procurador de Justiça Josemar Moreira, que completa 30 anos no Ministério Público Estadual. Moreira exerce a função de subprocurador-geral de Justiça Judicial, coordena as investigações de crimes praticados por prefeitos e tem atuado no trabalho de combate à corrupção.

ALÔ, BOLSONARO!