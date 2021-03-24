Na corrida pelas vacinas, tecnologia vira obstáculo para idosos no ES

Aplicativo Vitória Online vai realizar agendamento de vacina contra Covid-19 Crédito: Isaac Ribeiro

É o caso da Jandira Rodrigues de Souza, de 72 anos, que mora em Campo Verde, Cariacica , com a sua irmã Rosângela Eugênia de Souza, de 56 anos, e uma amiga, a Maria da Ajuda dos Santos, de 57 anos. Na casa delas, não tem computador e nem internet. Todas têm celular, que assume a função inicial do aparelho: receber e fazer ligações. Desconectadas do mundo virtual, elas passam pela angústia de não conseguir fazer o agendamento da vacina de Jandira.

“O agendamento da faixa etária da minha irmã começou ontem (segunda-feira) à noite e não tem mais vaga. Aqui a gente não tem nada, e também não tem nenhum local próximo com internet pública para a gente fazer o agendamento. Pedimos ajuda a outra amiga, que, quando foi tentar inscrever Jandira, as vagas já tinham acabado”, lamentou Rosângela.

Rosângela acrescenta ainda que a sua irmã tem doenças pré-existentes, como pressão alta, problema no rins e no coração. Além disso, outro fator complicador: apesar de não ser acamada, Jandira tem dificuldade de locomoção, o que faz com que, para o seu deslocamento, seja necessário a carona de alguém ou pagar um transporte alternativo, que nem sempre é viável para a renda delas.

“A gente fica preocupada porque estamos seguindo o isolamento certinho, mas a doença está avançando e pode chegar até nós. E quando for a nossa vez de vacinar, vamos passar pela mesma dificuldade?”, questiona Rosângela.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, a outra opção, caso não consiga fazer o agendamento on-line, é procurar presencialmente a unidade de saúde mais próxima. Em Campo Verde, a cerca de um quilômetro da casa de Jandira, tem uma, mas elas não sabiam dessa informação.

“Ficamos sabendo agora. Vai ser difícil levá-la por causa da dificuldade dela de andar, mas daremos um jeito. Ela precisa ser vacinada”, disse Rosângela.

Jandira Rodrigues Souza, 71, ainda não conseguiu fazer o agendamento por falta de acesso à internet. A irmã, Rosângela, tenta ajudá-la, mas também encontra dificuldades Crédito: Devanir Barcelos

FALTA DE APOIO

Quem também está enfrentando dificuldades para realizar o agendamento é o casal de idosos Antônio do Carmo Solano, de 78 anos, e Ana Almeida, de 71 anos, moradores do bairro Feu Rosa, na Serra. Empenhada em ajudá-los, a filha do casal, a dona de casa Ana Paula Almeida Solano, de 37 anos, explica que as vagas se esgotam muito rápido e as unidades de saúde não dão apoio para encontrar uma solução para os idosos.

“O agendamento para o meu pai abriu primeiro, mas todas as vezes que tentamos acessar o site não conseguíamos, e, quando conseguimos, já não tinham mais vagas. Para a minha mãe, a mesma coisa. O agendamento abriu hoje (terça-feira) de manhã e não tem mais como agendar. Eles foram sozinhos à unidade de saúde pedir ajuda e foram orientados a continuar tentando no site. Mas até quando?”, comenta a dona de casa.

Ana Paula acrescenta ainda que os país só têm acesso à internet pelo celular, mas não têm familiaridade para mexer em sites. Para fazer o agendamento, eles precisam da ajuda de outras pessoas, que nem sempre estão disponíveis no horário em que as vagas são abertas.

"Todos nós estamos na espera que eles se vacinem para termos um pouco mais de tranquilidade. Mas essa dificuldade desanima qualquer um. Eles só querem tomar a vacina" Ana Paula Almeida Solano - Moradora de Feu Rosa, na Serra

CORRIDA CONTRA O TEMPO

percebe-se que as vagas são esgotadas na maioria das vezes em apenas alguns minutos. A falta de acesso à internet ou a familiaridade com a desinformação se mostram ainda mais evidentes quando, ao analisar as prefeituras da Grande Vitória

No município da Serra , 1.530 vagas para vacinação contra a Covid-19 para idosos com faixa etária de 70 a 74 anos foram abertas nesta terça-feira (23), às 7h, e se esgotaram em apenas 15 minutos. A orientação da prefeitura, caso o idoso não tenha acesso à internet, é procurar a unidade de saúde mais próxima para solicitar o agendamento.

No município de Vitória, a corrida pelo agendamento da vacinação para os idosos de 70 a 74 anos também foi acirrada. De acordo com a Secretaria de Saúde, o agendamento foi aberto nesta segunda-feira (22), às 16h03, e as 3.560 vagas foram preenchidas em apenas 25 minutos. A orientação, caso o munícipe não tenha acesso à internet, é a mesma: ir a uma unidade de saúde e solicitar a ajuda de um servidor para realizar o seu agendamento on-line.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha , as unidades realizam busca ativa desses idosos no território através de agentes, comunitários de saúde, lideranças comunitárias, no intuito de atingir toda a população idosa.

Aqueles que possuem dificuldades de agendamento por falta de Internet ou dificuldades no sistema de agendamento, a unidade irá agendar o dia , o horário e local de agendamento