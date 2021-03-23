Vitória antecipa e reabre agendamento de vacinas da Covid-19

Vitória antecipa vacinação para esta terça (23) Crédito: Reprodução | PMV

Vitória antecipa vacinação para esta terça (23) Crédito: Reprodução | PMV

O anúncio antecipa a informação repassada pela secretária Municipal da Saúde de Vitória, Thais Cohen, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz para a CBN Vitória, concedida nesta segunda-feira (22). Ainda segundo a secretária da Saúde, a Capital capixaba deve receber novas doses da vacina ainda nesta semana. Se isso acontecer, uma nova rodada de agendamentos será disponibilizada e mais gente será imunizada contra o coronavírus.

A antecipação ocorre logo após a correria que tem sido relatada para realizar agendamento da vacinação contra a Covid-19, que tem o preenchimento de vagas esgotado em minutos.

Após agendada, a vacinação será realizada na quinta (25) e sexta-feira (26). O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo app Vitória Online.

A imunização acontecerá até sexta-feira (26), nas unidades de saúde:

Forte São João Bairro do Quadro Conquista Ilha de Santa Maria Fonte Grande Vitória Santa Luiza Andorinhas Maruípe Praia do Suá Santo Antônio Consolação Favalessa Ilha das Caieiras Resistência Jabour Santa Martha Santo André São Cristóvão Maria Ortiz Grande Vitória República Ilha do Príncipe