Vitória antecipa e reabre agendamento de vacinas da Covid-19

Antecipando a data antes prevista para esta quarta-feira (24), a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) anunciou reabertura, na tarde desta terça-feira (23), para o agendamento online para idosos com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Serão, ao todo, mais 7.080 vagas, sendo 5.320 para idosos entre 70 e 74 anos, 1.480 para idosos com 75 anos ou mais e 280 para trabalhadores da saúde.
O anúncio antecipa a informação repassada pela secretária Municipal da Saúde de Vitória, Thais Cohen, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz para a CBN Vitória, concedida nesta segunda-feira (22). Ainda segundo a secretária da Saúde, a Capital capixaba deve receber novas doses da vacina ainda nesta semana. Se isso acontecer, uma nova rodada de agendamentos será disponibilizada e mais gente será imunizada contra o coronavírus.
A antecipação ocorre logo após a correria que tem sido relatada para realizar agendamento da vacinação contra a Covid-19, que tem o preenchimento de vagas esgotado em minutos.
Após agendada, a vacinação será realizada na quinta (25) e sexta-feira (26). O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo app Vitória Online.
A imunização acontecerá até sexta-feira (26), nas unidades de saúde:
- Forte São João
- Bairro do Quadro
- Conquista
- Ilha de Santa Maria
- Fonte Grande
- Vitória
- Santa Luiza
- Andorinhas
- Maruípe
- Praia do Suá
- Santo Antônio
- Consolação
- Favalessa
- Ilha das Caieiras
- Resistência
- Jabour
- Santa Martha
- Santo André
- São Cristóvão
- Maria Ortiz
- Grande Vitória
- República
- Ilha do Príncipe
Outros pontos de aplicação: Igreja Batista de Jardim da Penha, Centro de Celebração de Jardim Camburi, CMEI Professor Sophia Musengny Loureiro, em Bairro da Penha, e no Conselho Regional de Medicina (CRM), em Bento Ferreira.