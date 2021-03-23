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Vitória antecipa e reabre agendamento de vacinas da Covid-19

Embora a secretária Municipal da Saúde de Vitória, Thais Cohen, tenha dito na CBN que o agendamento se daria nesta quarta (24), a PMV anunciou a antecipação da data para esta terça-feira (23)

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:18

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 mar 2021 às 15:18
Covid-19
Vitória antecipa vacinação para esta terça (23) Crédito: Reprodução | PMV
Antecipando a data antes prevista para esta quarta-feira (24), a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) anunciou reabertura, na tarde desta terça-feira (23), para o agendamento online para idosos com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Serão, ao todo, mais 7.080 vagas, sendo 5.320 para idosos entre 70 e 74 anos, 1.480 para idosos com 75 anos ou mais e 280 para trabalhadores da saúde.
Covid-19
Vitória antecipa vacinação para esta terça (23) Crédito: Reprodução | PMV
O anúncio antecipa a informação repassada pela secretária Municipal da Saúde de Vitória, Thais Cohen, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz para a CBN Vitória, concedida nesta segunda-feira (22). Ainda segundo a secretária da Saúde, a Capital capixaba deve receber novas doses da vacina ainda nesta semana. Se isso acontecer, uma nova rodada de agendamentos será disponibilizada e mais gente será imunizada contra o coronavírus.
A antecipação ocorre logo após a correria que tem sido relatada para realizar agendamento da vacinação contra a Covid-19, que tem o preenchimento de vagas esgotado em minutos. 
Após agendada, a vacinação será realizada na quinta (25) e sexta-feira (26). O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo app Vitória Online.
A imunização acontecerá até sexta-feira (26), nas unidades de saúde:
  1. Forte São João
  2. Bairro do Quadro
  3. Conquista
  4. Ilha de Santa Maria 
  5. Fonte Grande
  6. Vitória
  7. Santa Luiza 
  8. Andorinhas 
  9. Maruípe
  10. Praia do Suá
  11. Santo Antônio
  12. Consolação
  13. Favalessa
  14. Ilha das Caieiras
  15. Resistência
  16. Jabour
  17. Santa Martha
  18. Santo André
  19. São Cristóvão
  20. Maria Ortiz
  21. Grande Vitória
  22. República
  23. Ilha do Príncipe 
Outros pontos de aplicação: Igreja Batista de Jardim da Penha, Centro de Celebração de Jardim Camburi, CMEI Professor Sophia Musengny Loureiro, em Bairro da Penha, e no Conselho Regional de Medicina (CRM), em Bento Ferreira.

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