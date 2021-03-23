Mais de 20 adolescentes testam positivo para Covid na Unip em Linhares

Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares Crédito: Secom/ES

Segundo o Iases, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Linhares esteve na Unip nesta segunda-feira (22) e realizou testagem, com o Swab nasal, para a detecção da Covid-19, em todos os 64 socioeducandos e 123 servidores da Unidade. Destes, 23 adolescentes testaram positivo para a doença e, entre os servidores, houve uma confirmação. Ainda de acordo com o Iases, o servidor que testou positivo não apresentou sintomas.

ISOLAMENTO

O Instituto afirma que, assim que os primeiros sintomas apareceram nos adolescentes, eles foram isolados, passaram por consulta médica e iniciaram o uso de medicamentos. Segundo o Iases, os socioeducandos que apresentam sintomas gripais são conduzidos ao isolamento respiratório na própria unidade.

Ainda de acordo com o órgão, entre o quarto e o sétimo dia, a partir da apresentação dos primeiros sintomas, o socioeducando é conduzido ao serviço de saúde para realização do teste para Covid-19.

O período de isolamento respiratório é de 10 dias a partir da apresentação dos primeiros sintomas. Os adolescentes e jovens que ingressam no sistema socioeducativo ficam isolados por 10 dias.

PREFEITURA DE LINHARES

Por meio de nota, a Prefeitura de Linhares confirmou os casos na unidade. "A Vigilância Epidemiológica, vinculada à secretaria municipal de Saúde, informa que, 1 (um) servidor da Unidade de Internação Provisória Regional Norte segue com teste positivo para o coronavírus.

Em relação aos socioeducandos, 23 foram confirmados com a Covid-19. Os resultados foram entregues na tarde desta segunda-feira (22) após testagem realizada no local pelas equipes da Vigilância.

Não há caso grave entre os contaminados.

A Vigilância Epidemiológica orientou a direção da Unip Norte pelo isolamento dos 23 socioeducandos contaminados pelos próximos 10 dias. Eles também são monitorados por equipes de saúde do Município de Linhares", finaliza a nota.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Por meio de nota, o Iases informa que segue todos os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) e que, desde o início da pandemia, foi instituído o Comitê de Prevenção Emergencial ao Contágio do Covid-19 para elaborar notas técnicas com recomendações de ações preventivas e de controle do contágio do novo coronavírus no sistema socioeducativo capixaba, além de acompanhar, diariamente, os cuidados adotados nas unidades.

Segundo o Instituto, entre as principais medidas para conter o avanço da Covid-19 no sistema estão a suspensão das visitas presenciais de familiares, de parceiros, de assistência religiosa, de escolarização, de profissionalização e suspensão dos atendimentos eletivos em saúde - sendo necessário reagendar em momento oportuno.

O Iases afirma ainda que tem intensificado medidas de controle nas barreiras sanitárias das portarias, a higienização das moradias e espaços coletivos e obrigatoriedade do uso dos EPI’s por todos que circulam nos espaços das Unidades Socioeducativas.