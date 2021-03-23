Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Mais de 20 adolescentes testam positivo para Covid na Unip em Linhares

De acordo com o Iases, a Vigilância Epidemiológica de Linhares realizou testagem na unidade nesta segunda-feira (22). Um servidor também testou positivo

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:54

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:54
Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares
Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares Crédito: Secom/ES
Mais de 20 adolescentes e um servidor testaram positivo para a Covid-19 na Unidade de Internação Provisória (Unip), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As informações foram confirmadas pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), e pela Prefeitura de Linhares na manhã desta terça-feira (23). 
Segundo o Iases, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Linhares esteve na Unip nesta segunda-feira (22) e realizou testagem, com o Swab nasal, para a detecção da Covid-19, em todos os 64 socioeducandos e 123 servidores da Unidade. Destes, 23 adolescentes testaram positivo para a doença e, entre os servidores, houve uma confirmação. Ainda de acordo com o Iases, o servidor que testou positivo não apresentou sintomas.

ISOLAMENTO

O Instituto afirma que, assim que os primeiros sintomas apareceram nos adolescentes, eles foram isolados, passaram por consulta médica e iniciaram o uso de medicamentos. Segundo o Iases, os socioeducandos que apresentam sintomas gripais são conduzidos ao isolamento respiratório na própria unidade.
Ainda de acordo com o órgão, entre o quarto e o sétimo dia, a partir da apresentação dos primeiros sintomas, o  socioeducando é conduzido ao serviço de saúde para realização do teste para Covid-19.
O período de isolamento respiratório é de 10 dias a partir da apresentação dos primeiros sintomas. Os adolescentes e jovens que ingressam no sistema socioeducativo ficam isolados por 10 dias.

PREFEITURA DE LINHARES

Por meio de nota, a Prefeitura de Linhares confirmou os casos na unidade. "A Vigilância Epidemiológica, vinculada à secretaria municipal de Saúde, informa que, 1 (um) servidor da Unidade de Internação Provisória Regional Norte segue com teste positivo para o coronavírus.
Em relação aos socioeducandos, 23 foram confirmados com a Covid-19. Os resultados foram entregues na tarde desta segunda-feira (22) após testagem realizada no local pelas equipes da Vigilância.
Não há caso grave entre os contaminados.
A Vigilância Epidemiológica orientou a direção da Unip Norte pelo isolamento dos 23 socioeducandos contaminados pelos próximos 10 dias. Eles também são monitorados por equipes de saúde do Município de Linhares", finaliza a nota. 

Veja Também

Manifestação de comerciantes fecha rodovia em Aracruz

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Por meio de nota, o Iases informa que segue todos os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) e que, desde o início da pandemia, foi instituído o Comitê de Prevenção Emergencial ao Contágio do Covid-19 para elaborar notas técnicas com recomendações de ações preventivas e de controle do contágio do novo coronavírus no sistema socioeducativo capixaba, além de acompanhar, diariamente, os cuidados adotados nas unidades.
Segundo o Instituto, entre as principais medidas para conter o avanço da Covid-19 no sistema estão a suspensão das visitas presenciais de familiares, de parceiros, de assistência religiosa, de escolarização, de profissionalização e suspensão dos atendimentos eletivos em saúde - sendo necessário reagendar em momento oportuno.
O Iases afirma ainda que tem intensificado medidas de controle nas barreiras sanitárias das portarias, a higienização das moradias e espaços coletivos e obrigatoriedade do uso dos EPI’s por todos que circulam nos espaços das Unidades Socioeducativas.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Prefeitura de Linhares, a respeito da testagem feita na Unip e, quando obtiver retorno, o texto será atualizado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Juizado pede transferência de menores para desocupar unidade de internação

Adolescentes que pegaram Covid-19 em unidade de internação estão curados

Decisão da Justiça barra a abertura de academias em Linhares

Quarentena no ES: visitas a detentos suspensas até final de março

Com aumento da demanda, Linhares expande locais de atendimento para Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Iases Prefeitura de Linhares Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados